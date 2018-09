Stramaccioni riparte dalla serie B

Andrea Stramaccioni prepara il suo ritorno in panchina. Il tecnico ex Inter e Udinese, infatti, è uno dei candidati per la guida dell’Aston Villa.

Il club inglese, che milita in Championship, è a quota tredici punti in campionato ed è attualmente al tredicesimo posto in classifica. Lontana dalle posizioni di vertice e dall’obiettivo stagionale (la promozione in Premier League), la dirigenza dell’Aston Villa sarebbe fortemente tentata di esonerare il proprio allenatore Steve Bruce.

Il club di Birmingham ha dato l’ultimatum a Bruce: senza risultati positivi, dirà addio. Stramaccioni, intanto, attende.

SPORTAL.IT | 26-09-2018 15:15