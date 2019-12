Stramaccioni si dimette, protesta di piazza a Teheran

L’esonero di un allenatore può portare a proteste anche imponenti da parte di tifosi e giocatori qualora il tecnico sollevato dall’incarico dalla società sia riuscito a creare un rapporto solido con ambiente e spogliatoio, a dispetto dei risultati.

Ciò che capita assai di rado è che l’allontanamento o le dimissioni di un allenatore portino a vere e proprie manifestazioni di piazza, di stampo politico. Questo però è quello che è successo a Teheran dopo che Andrea Stramaccioni ha dato le dimissioni dall’incarico di allenatore dell’Esteghlal, la squadra più blasonata del calcio iraniano e attuale capolista.

La decisione di lasciare l’incarico da parte dell’ex allenatore dell’Inter non è quindi certo stata motivata da motivi tecnici, ma per problemi legati a presunte irregolarità nei pagamenti. Stramaccioni aveva comunicato attraverso una nota di aver sciolto unilateralmente il contratto di lavoro con il club della capitale iraniana con effetto dal 6 dicembre.

La decisione per “giusta causa” era arrivata dopo che la Fifa aveva riscontrato irregolarità nei pagamenti. Tutto questo ha però scatenato la rabbia dei tifosi, che si sono radunati in un centinaio per protestare a Teheran sotto la sede del ministero dello sport, che è il proprietario della squadra.

Le proteste sembrano comunque avere già raggiunto un obiettivo: il presidente Fatih e tutto il board si sono dimessi e la società ha emesso una nota ufficiale comunicando che a breve inizieranno le trattative per riportare Stramaccioni a Teheran con un nuovo contratto.

Il tecnico italiano, approdato in Iran a metà giugno, ha avuto il merito di risollevare le sorti della squadra, che prima dell’arrivo in panchina dell’allenatore romano stava attraversando una fase buia della propria storia e che è invece reduce dalla striscia record di 8 vittorie consecutive.

Stramaccioni ha lasciato l’Italia su un volo privato Teheran-Istanbul, e da lì si è poi recato a Roma con un volo di linea: “C’è grande amarezza per il fatto che sia finita così, non credo lo volesse nessuno – ha detto ai cronisti appena sbarcato a Roma -. Abbiamo davvero fatto tutto il possibile sino alla fine per salvare il rapporto e continuare a lavorare, ma purtroppo non c’erano più le condizioni per andare avanti”.

