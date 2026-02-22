Strategie e palle di neve, lo yukigassen è lo sport che sogna le Olimpiadi

Lo yukigassen, essenzialmente una battaglia a palle di neve, è diventato uno sport a Sobetsu, in Giappone, 37 anni fa e da allora si è diffuso in 13 Paesi, tra cui Russia, Finlandia e Australia. “La cosa migliore e’ avere una corporatura minuta. Più sei piccolo, meno sei un bersaglio facile. Devi anche essere agile e avere un buon braccio per lanciare”, ha dichiarato all’AFP Yuji Ano, presidente del comitato organizzatore del torneo di Sobetsu. “Lo yukigassen sta diventando sempre più popolare – ha aggiunto – e si sta diffondendo a livello internazionale. La Francia, ad esempio, non lo pratica ancora molto, ma in Finlandia e in alcune parti d’Europa è molto diffuso: tredici paesi giocano secondo le stesse regole. In questo contesto, l’idea è venuta naturalmente, per noi, di vederlo come un potenziale sport olimpico”.