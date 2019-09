Strautins, servono altri esami

La Pallacanestro Trieste ha reso note le condizioni fisiche dell’atleta Arturs Strautins, infortunatosi alla caviglia alla fine del secondo quarto della semifinale del torneo “Palladio” di Vicenza, nella giornata di sabato scorso. Il giocatore lettone classe ’98 non ha subito fratture alla caviglia sinistra: verrà sottoposto ad ulteriori esami nella giornata di giovedì, a seguito dei quali sarà emessa una diagnosi ufficiale e verranno resi noti i potenziali tempi di recupero.

Per quel che riguarda Jon Elmore, invece, il giocatore ha subito una contusione alla spalla durante la finalissima della manifestazione di Vicenza: lo staff medico della Pallacanestro Trieste effettuerà ulteriori esami sull’atleta statunitense, che al momento lamenta solamente dolore.

Juan Fernandez, invece, non ha preso parte alla finalissima del torneo “Palladio”: nulla di grave per il play argentino classe ’90, che sta seguendo la tabella di marcia stabilita dallo staff medico per procedere al completo recupero fisico.

SPORTAL.IT | 10-09-2019 14:17