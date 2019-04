Straverona 2019, attesi oltre 20mila partecipanti

Ad un mese esatto dallo start della 37esima Straverona, sono entrati nel vivo i preparativi e le iscrizioni per la corsa di tutti e per tutti. L’obiettivo è bissare il successo dello scorso anno, con 20 mila sportivi e appassionati provenienti da tutta Verona e dalle provincie limitrofe per correre o camminare lungo le strade del centro storico scaligero.

Partenza da piazza Bra alle ore 9 di domenica 19 maggio per tutti e tre i percorsi previsti, da 6, 10 e 20 chilometri. La manifestazione, organizzata da Associazione Straverona in collaborazione con il Comune di Verona, inizierà il giorno precedente, sabato 18 maggio con l’8ª Straverona Junior, non competitiva per ragazzi dai 3 ai 14 anni, e il 1º Trofeo Straverona Junior, campionato provinciale FIDAL di corsa su strada per categorie Ragazzi e Cadetti M/F.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 15:11