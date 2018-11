Strinic può tornare ad allenarsi

Gennaro Gattuso può finalmente tornare a sorridere, anche se in maniera moderata, per il recupero di Ivan Strinic.

Il terzino croato ex Sampdoria non ha potuto ancora esordire con la maglia del Milan per un problema cardiaco venuto alla luce dopo il Mondiale in Russia con Modric e compagni conclusosi con la sconfitta in finale contro la Francia.

La società rossonera ha comunicato che il problema cardiaco che aveva colpito il classe 1987 è ormai alle spalle: “In questi giorni Ivan Strinic è stato sottoposto a una serie di esami presso la Clinica Cardiologica di Padova coordinati dal Prof Domenico Corrado, uno dei massimi esperti internazionali di Cardiologia dello sport.

I risultati hanno stabilito la diagnosi di ipertrofia reversibile da "cuore d'atleta" e lo rendono idoneo a riprendere subito l'attività sportiva agonistica. Lo scorso agosto una ipertrofia del muscolo cardiaco richiese una sospensione dall’attività di 3 mesi.

Il difensore croato riprenderà pertanto gli allenamenti presso il centro sportivo di Milanello a partire da lunedì prossimo

SPORTAL.IT | 15-11-2018 22:55