Strinic: "Sono un giocatore del Milan"

L'ormai ex terzino della Sampdoria Ivan Strinic conferma di aver firmato con il Milan un contratto di tre anni: "La stagione adesso è finita, quindi posso dire che non sono più un giocatore della Sampdoria ed ho firmato un contratto di tre anni con il Milan. Probabilmente il club annuncerà l'affare dopo la fine della Coppa del Mondo".

"Il Milan mi voleva anche quando ero al Napoli, ma il Napoli non me lo permetteva – rivela Strinic -. Per questo motivo sono andato la scorsa estate alla Sampdoria per avere la possibilità di giocare. Tutto è stato perfetto, ho giocato una buona parte di stagione e penso di averlo fatto al meglio

"Quando sei in scadenza di contratto nei successivi 6 mesi, un club può fare due cose: può pensare a farti dare il massimo e schierarti oppure può decidere di non farti giocare più. Per questo motivo nella seconda parte della stagione ho giocato solamente tre partite. Il Milan mi voleva e mi ha aspettato dicendomi che non gli importava molto del fatto che non avrei giocato molto per il resto della stagione. Il fatto che mi abbiano voluto comunque è una bella cosa, così come sarà una grande cose diventare parte della storia di questo club", ha spiegato ai microfoni di 24.

SPORTAL.IT | 27-05-2018 15:10