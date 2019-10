Strinic spiega il suo no al Parma

Ivan Strinic ai microfoni di tuttomercatoweb ha spiegato il suo no al Parma: "Parma e SPAL? Avevo qualche offerta quando ero sotto contratto con il Milan. Mi volevano in prestito, ho preferito evitare. Perché ho famiglia e non voglio cambiare squadra dopo un anno".

Il croato però è rimasto senza squadra: "Adesso mi alleno con un preparatore in attesa di rientrare. Il Milan ha cambiato tanto. Allenatore, direttore sportivo. Il mister non mi vedeva come una prima opzione. Quando ho visto che non ero considerato non volevo rimanere solo per allenarmi. Ho giocato in ritiro qualche partita, ho parlato con i direttori e abbiamo deciso di separarci. Credevo che Gattuso e il suo staff rimanessero e di fare il ritiro con loro per avere più spazio. E invece…".

