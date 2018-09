Strootman già sotto accusa a Marsiglia

Il Marsiglia soffre e il neo acquisto Kevin Strootman è già finito sotto accusa dopo alcune prestazioni al di sotto delle aspettative. Il centrocampista olandese, accolto con entusiasmo, non sta brillando e comincia ad essere bersagliato dai critici.

In difesa dell'ex Roma è accorso in conferenza stampa Rudi Garcia: "Strootman deve ancora integrarsi al meglio, ma il suo valore si è visto nelle prime due partite che ha giocato, specialmente contro il Monaco. Un giocatore importante ma quando le cose si mettono male non può essere lui il nostro salvatore come non può esserlo nessuno".

SPORTAL.IT | 26-09-2018 12:35