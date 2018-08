Strootman saluta la Roma, rabbia social

Strootman è, di fatto, un nuovo giocatore dell'O.Marsiglia. Alla Roma ben 25 milioni di euro (più tre di bonus). Al centrocampista olandese, un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione (molto di più di quanto percepiva nella capitale).

Una cessione che non è piaciuta a diversi tifosi della Roma che, via social network, hanno manifestatto il proprio disappunto per questa nuova cessione eccellente che segue quelle di Alisson e Nainggolan.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 27-08-2018 08:00