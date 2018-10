Stroppa a rischio, non solo Oddo

La tutt’altro che brillante partenza del Crotone (solamente 7 i punti conquistati fino a oggi: valgono la dodicesima posizione) ha messo a rischio la posizione di Giovanni Stroppa. La sconfitta di Palermo, contro una formazione comunque ambiziosa e attrezzata, ha lasciato il segno.

La dirigenza dei pitagorici, qualora non dovesse invertirsi il trend, potrebbe orientarsi di nuovo su Walter Zenga, che nella passata stagione, pur non riuscendo a salvare la squadra calabrese dalla retrocessione in cadetteria, ha svolto un lavoro apprezzabile.

Si parla anche di Massimo Oddo come alternativa per il timone di una squadra che ha l’ambizione di tornare a gareggiare nella massima serie dopo un solo anno di purgatorio.

Stroppa, già allenatore del Pescara in serie A, dello Spezia e del Foggia, è arrivato al Crotone in estate dopo avere lasciato i dauni.

Dopo la pausa del campionato per le squadre nazionali Budimir e compagni ospiteranno il neopromosso Padova.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 11:30