Stroppa-Foggia, braccio di ferro finito

Schiarita per la panchina del Crotone. Dopo la fumata nera di giovedì, quando Giovanni Stroppa non aveva avuto il nulla osta del Foggia, il club pugliese ha invece deciso di liberare l’allenatore lombardo, che già da qualche giorno aveva trovato l’accordo con il club rossoblù, reduce dalla retrocessione in B.

Entro martedì è quindi attesa la firma sul contratto che farà di Stroppa il successore di Walter Zenga. Stroppa lascia Foggia dopo due stagioni ad alto livello: promozione in B e playoff sfiorati. Ora per i Satanelli, alle prese con la corsa all'iscrizione al prossimo campionato, parte la corsa al nuovo tecnico.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 22:35