Da Foggia insistono: la Spal vuole Giovanni Stroppa.

Sono ore caldissime per il tecnico ex Pescara che è fortemente tentato dalla nuova esperienza alla guida del club ferrarese: il Foggia, che vorrebbe riconfermarlo, attende al più presto una sua risposta.

Stroppa non è l’unico nome per la Spal che potrebbe non confermare Semplici: in lizza c’è anche De Biasi che accetterebbe volentieri l’incarico.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 13:40