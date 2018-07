Sturaro, la Juve 'non vuole cedere'

"La Juventus non vuole cedere Stefano, ma ci sono delle offerte da club inglesi. Stefano intanto lavora per la nuova stagione, i movimenti della Juventus potrebbero ancora sorprendere. Stiamo valutando in serenità la situazione migliore. Sentiamo la fiducia del club".

A dirlo è Carlo Volpi, procuratore del centrocampista bianconero ai microfoni di RMC Sport, dove ha fatto il punto sul futuro del suo assistito.

Il Leicester sarebbe stato stato il primo a sondare il terreno col giocatore e col suo entourage, anche l'Everton è da tempo interessato all'ex Genoa. Per Sturaro sarebbero in corsa anche West Ham e Newcastle.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 15:45