Sturaro, sirene spagnole

Stefano Sturaro, in questa stagione, ha collezionato solamente 12 presenze in serie A, 5 in Champions League e 2 in Coppa Italia.

Il centrocampista classe 1993 potrebbe lasciare Torino per giocare con continuità e, come riportato da Estadio Deportivo, la squadra più interessata, oltre al Genoa in Italia, è il Betis Siviglia che sarebbe pronto a offrire 15 milioni alla Juventus.

In Spagna, sostengono che c'è anche un'altra società che avrebbe messo gli occhi sul centrocampista ex Genoa: si tratta del Villareal di Javier Calleja.



SPORTAL.IT | 25-05-2018 15:00