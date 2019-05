Bartosz Bereszynski, in uscita dalla Sampdoria, ha già un sostituto: il club blucerchiato si è fatto avanti con decisione con il Chievo per Fabio Depaoli, che quindi non scenderà in serie B. La trattativa è in fase avanzata, la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

Niente da fare, quindi, per il Cagliari. Che avrebbe voluto regalare un altro ‘Musso Volante’ al tecnico Rolando Maran dopo i vari Birsa, Castro, Cacciatore e Thereau.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 12:21