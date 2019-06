Su Veretout si scatena un'asta Champions

Jordan Veretout è sempre più lontano dalla Fiorentina e sempre più vicino a giocare la prossima edizione della Champions League.

Il francese come noto è seguito da tempo dal Napoli, un'operazione avviata da diverse settimane ma che ancora non si è conclusa. Nelle ultime ore si è però presentata una nuova pretendente: si tratta dell'Atalanta, che ha individuato nel giocatore viola l'uomo giusto per dare respiro ai finora intoccabili De Roon e Freuler nell'arco di una stagione in cui i fronti saranno tre (e uno di questi sarà appunto la Champions League).

Intorno a Veretout, insomma, potrebbe ora scatenarsi una sorta di asta: bene per le casse gigliate, dato che l'affare potrebbe essere chiuso a una cifra più alta. L'altro lato della medaglia, però, è che diventa ancora più difficile pensare di confermare uno dei perni della rosa allenata l'anno scorso da Pioli prima e Montella poi.

SPORTAL.IT | 08-06-2019 12:18