Subito un grande Zaytsev: l'Italia parte col botto

L’Italia del volley ha positivamente impressionato all’esordio negli Europei maschili in Francia. I ragazzi di Blengini hanno battuto agevolmente il Portogallo per 3 set a 0 a Montpellier nella partita valida per il gruppo A del torneo continentale, con i parziali di 25-21, 25-10, 25-22. I lusitani non sono mai riusciti a mettere in discussione in risultato, travolti dalla prestazione di un Ivan Zaytsev molto carico e autore di 18 punti: dopo i primi due parziali agevoli, gli Azzurri hanno avuto alcune difficoltà solo nel terzo set. Oltre a Zaytsev bene anche Osmany Juantorena e Matteo Piano.

Venerdì sera la Nazionale torna in campo per affrontare la Grecia, travolta per 3-0 al’esordio dalla Bulgaria. Si qualificano agli ottavi le prime 4 selezioni di ogni girone.

“Sono soddisfatto – ha dichiarato Blengini -, al di là dell’avversario: in queste gare bisogna spingere, abbiamo giocato una buona pallavolo per buona parte del match anche se poi abbiamo iniziato l’ultimo set con un po’ di disattenzioni individuali. In alcune situazioni del terzo set loro ci hanno messo in difficoltà non avendo nulla da perdere. In quei casi però bisogna essere bravi a rimanere concentrati e noi lo abbiamo fatto. Siamo stati bravi in quei frangenti”.

“Dobbiamo essere bravi a crescere partita dopo partita – sono le parole di Matteo Piano -, oggi eravamo alla gara d’esordio dopo un lungo periodo di preparazione e avevamo proprio voglia di scendere in campo. Sappiamo che il torneo sarà lungo e faticoso. Dobbiamo essere bravi a dosare le nostre energie con l’obiettivo di inseguire i nostri desideri”.

“È stata una partita strana nella quale era importante rimanere focalizzati e noi lo abbiamo fatto. Il rischio concreto era che se ci fossimo fermati loro si sarebbero rifatto sotto come hanno provato a fare nel terzo set. Oggi qui c’era un’atmosfera strana. Siamo reduci da Bari dove avevamo un pubblico fantastico, ma le squadre forti traggono insegnamenti anche da queste situazioni”.

Dopo la Grecia, gli Azzurri affronteranno Romania (alle 14 di domenica), Bulgaria (alle 19.30 di martedì) e Francia (alle 20.30 di mercoledì).

