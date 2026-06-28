Via ai sedicesimi di finale del Mondiale, con la nazionale di David che affronta la sorpresa Bafana Bafana: come seguire il match e le probabili formazioni

La fase a eliminazione diretta del Mondiale entra nel vivo con il primo sedicesimo di finale. Ad aprire il programma è la sfida tra Sudafrica e Canada, due nazionali che hanno saputo conquistarsi un posto nella fase a eliminazione diretta con percorsi diversi ma ugualmente convincenti (entrambe seconde nei propri gruppi). In palio c’è il pass per gli ottavi di finale: una gara senza appello, in cui ogni errore può essere decisivo e dove serviranno sangue freddo, qualità e carattere per continuare l’avventura iridata.

Sudafrica-Canada, lotta per gli ottavi

Dopo aver superato la fase a gironi, Sudafrica e Canada sono pronte a sfidarsi nel primo sedicesimo di finale del Mondiale in una sfida da dentro o fuori. I padroni di casa hanno conquistato il passaggio del turno grazie a un percorso solido e al successo decisivo nell’ultima giornata, mentre il Canada si presenta all’appuntamento forte di un attacco tra i più prolifici della prima fase, grazie anche a David della Juve. Novanta minuti, o forse di più, per conquistare un posto negli ottavi e continuare a inseguire il sogno iridato. Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove vedere Sudafrica-Canada

La sfida tra Sudafrica e Canada sarà trasmessa in diretta sia in chiaro che in streaming. Il match sarà visibile su DAZN, per gli abbonati alla piattaforma, ma anche su Rai 1, che garantirà la diretta in chiaro. Chi preferisce seguire la partita in streaming potrà farlo gratuitamente attraverso Rai Play, disponibile su smartphone, tablet, PC e smart TV, oppure tramite l’app di DAZN per gli utenti abbonati.

Sudafrica-Canada 21.00 DAZN/RAI 1/RAI PLAY

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Le probabili formazioni

Il ct del Sudafrica dovrebbe continuare ad affidarsi ai suoi uomini migliori che hanno portato la nazionale ai sedicesimi di finale del Mondiale. Marsch invece potrebbe valutare qualche piccola modifica tra centrocampo e attacco. Eustaquio è in lotta con Choiniere per un posto da titolare, così come Larin con Promise David, dopo la brutta prova del numero 9 contro la Svizzera.

Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa. CT: Broos

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Ahmed; David, Larin. CT: March