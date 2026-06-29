La prova dell’arbitro Pinheiro al Los Angeles Stadium di Inglewood, California analizzata al microscopio, il fischietto portoghese ne ha ammoniti 2

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Due ammoniti, entrambi canadesi, 26 falli fischiati, di cui 16 ai padroni di casa e una conduzione di gara autoritaria e senza grosse sbavature per l’arbitro portoghese Pinhieiro al Los Angeles Stadium di Inglewood, California. Vediamo cosa è successo.

Sudafica-Canada, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 37′ il Var corregge un angolo inizialmente assegnato alla formazione africana. Al 39′ graziato Sithole per un fallo da dietro su Saliba, Pinheiro si limita a una reprimenda verbale. Al 45′ Laryea finisce a terra nell’area del Sudafrica dopo l’intervento di Mudau. Il difensore dei Bafana Bafana non tocca il pallone, Laryea va giù nell”incrocio’ di gambe ma Pinheiro non si fa ingannage e non fischia: il Var non richiama il direttore di gara, si continua a giocare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La frustrazione di David

Si arrabbia molto David – apparso in ombra nel corso della gara – per un pressing che il direttore di gara ritiene scorretto. Primo giallo al 55′, è per Saliba che interrompe un’azione di Mudau. Al 60′ il Sudafrica spazza l’area e il pallone va a colpire l’arbitro. Al 67′ ammonito Sigur per un intervento irregolare su Teboho Mokoena. All’85′ Mudau vola a terra in area ma per Pinheiro è tutto regolare. Valido nel recupero il gol di Eustaquio e dopo 7′ di extratime finisce 1-0 per il Canada.

Chi è l’arbitro Pinheiro

João Pinheiro nasce a Braga nel 1988. È un arbitro molto precoce: dirige la sua prima partita nella massima divisione portoghese nel 2015, a soli 27 anni. Spesso ha fatto discutere: in un match tra Juventus e Nantes Pinheiro non concede un rigore solare alla squadra di Allegri, nemmeno dopo essere stato richiamato dal VAR. Il tocco di mano di Centonze è lampante e scomposto, ma l’arbitro fischia invece un fallo in attacco da parte di Bremer: la partita finirà 1-1. Il 36enne arbitro portoghese vanta oltre 350 gare nel calcio professionistico. La maggior parte dirette soprattutto in patria tra prima, seconda divisione portoghese e coppe nazionali. In passato ha arbitrato anche in diverse competizioni internazionali per Nazionali, ma anche per club. E’ stato il IV uomo nella finale di Monaco tra Psg e Inter, con Kovacs arbitro. Il fischietto portoghese ha 37 anni ed è arbitro internazionale dal 2016. Nella stagione 2024/25 ha arbitrato cinque gare della fase a eliminazione diretta delle competizioni UEFA per club, tra cui la semifinale di ritorno di Conference League tra Chelsea e Djurgården (1-0) e la Supercoppa vinta ai rigori dal Psg sul Tottenham lo scorso agosto a Udine.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Jesus e Maia con Alali IV uomo l’arbitro del match ha ammonito Saliba e Sigur.