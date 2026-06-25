Decisivo un gol di Maseko al 63', i sudafricani affronteranno il Canada ai sedicesimi mentre la Corea deve aspettare gli altri risultati

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il Sudafrica ha scritto la storia. Non solo ha conquistato la sua prima vittoria in questi Mondiali ma ha spezzato la maledizione della fase a gironi, raggiungendo i sedicesimi di finale per la prima volta nella loro storia. Maseko sarà ricordato come l’eroe il cui gol ha condotto un’intera nazione alla fase finale di un Mondiale. Un’impresa senza precedenti. Battuta 1-0 la Corea del Sud che ora rischia grosso e deve aspettare tutti gli altri risultati per sapere se la sua avventura Mondiale potrà continuare. I Bafana Bafana ai sedicesi affronteranno i padroni di casa del Canada.

Apoteosi e delirio a fine gara

Partiamo dalla fine, dall’apoteosi in campo dopo il triplice fischio finale. E’ delirio a Monterrey con i giocatori del Sudafrica impazziti di gioia: chi si abbraccia, chi piange, chi crolla al suolo incredulo mentre sugli spalti scatta la festa. La storia l’hanno scritta loro, neanche ai Mondiali in casa nel 2010 erano riusciti a passare il turno.

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Kim sfortunato in avvio

Venendo alla gara, è bastato un minuto per la prima chiara occasione. Kim Minjae ha colpito di testa perfettamente un calcio d’angolo verso il primo palo, ma si è scontrato contro un con il petto di Mbatha che ha salvato sulla linea. Mofokeng poi ha messo alla prova la difesa con un tiro di sinistro, Kangin Lee ha avuto un’altra occasione per la squadra asiatica mandando di poco a lato. Il ritmo frenetico non si è fermato, con la Corea a fare la gara e gli africani a mantenere la loro strategia per poi ribaltare la situazione, complici anche gli errori di possesso palla della Corea del Sud.

Maseko fa esplodere lo stadio

Dopo l’intervallo, Myung-bo ha dato una scossa alla squadra. Una tripla sostituzione ha portato in campo la superstar coreana Son Heungmin . Tuttavia, inizialmente il suo impatto è stato minimo. Oh Hyeongyu ha avuto l’occasione di segnare di testa il gol del vantaggio , ma Williams si è disteso bene per una parata in tuffo perfetta. Poi è stato il turno di Moremi, entrato in campo come sostituto. E il suo impatto è stato decisivo. Una progressione sulla fascia, un cross per Maseko e un tiro perfetto di sinistro hanno mandato in delirio i tifosi sudafricani al 63′.

Le lacrime del ct Broos

Dopo il gol , la Corea ha cercato di aumentare il ritmo , ma il Sudafrica si è difeso con le unghie e con i denti. La solida difesa sudafricana è stata imperiosa . Hanno concesso poche occasioni, e quelle che hanno concesso sono state neutralizzate da Williams. Finisce 1-0, la squadra di Hugo Broos, in lacrime a fine partita, affronterà il Canada , uno dei paesi ospitanti, che si è classificato secondo nel proprio girone. I Bafana Bafana si affacciano a un nuovo livello di competizione con entusiasmo e, soprattutto, con il sogno di vivere in prima persona una fase finale di Coppa del Mondo. La Corea del Sud si appresta ad affrontare l’Egitto , anche se dovrà fare i conti e attendere la terza giornata per scoprire se potrà continuare a giocare ai Mondiali.