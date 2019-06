"Sudditanza anche in B": il ds del Cittadella amaro

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Stefano Marchetti, direttore sportivo del Cittadella. "Sono ancora sotto shock per la sconfitta, eravamo veramente ad un passo dal realizzare il mio sogno, ho provato a fare qualcosa che potesse segnare la storia di un paesino di 20.000 abitanti, francamente sono un po' stanco di vedere società che falliscono, in tribunale, a volte sarebbe bello essere premiati per la qualità del lavoro. Cittadella in Serie A, sarebbe stato unico" ha detto.

"Sono onesto, sicuramente l'ultima partita non l'abbiamo giocata da Cittadella, per mille motivi, tra cui la tensione. Avremmo dovuto giocare con un altro spirito, abbiamo finito la partita in 9. La sudditanza esiste in Serie B come in Serie A, in questo sono molto simili" ha concluso.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 13:00