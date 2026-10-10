Südtirol-Ascoli 10 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Südtirol–Ascoli per la 6a giornata della Serie B 2026-27 allo Stadio Druso di Bolzano: sfida d’alta classifica tra due squadre in salute. Gli altoatesini sono 2° con 11 punti in 5 gare (3 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte; 9 gol fatti, 3 subiti), miglior difesa del torneo. I bianconeri inseguono al 5° posto con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 7 segnati, 4 incassati). Un vero big match tra l’efficienza del Südtirol e la spinta offensiva dell’Ascoli.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Südtirol-Ascoli
- Südtirol-Ascoli statistiche e confronto
- Le statistiche stagionali di Südtirol e Ascoli
Le ultime partite giocate
Südtirol imbattuto e granitico dietro: 3 successi e 2 pari nelle ultime cinque, con margini e freddezza sotto porta. L’Ascoli corre e crea: 3 vittorie, 1 pari e 1 ko, con capacità di colpire anche in trasferta. Trend che promettono equilibrio: organizzazione e cinismo dei padroni di casa contro volume di gioco e qualità tecnica degli ospiti.
|Südtirol
|ok
|x
|ok
|x
|ok
|Ascoli
|ok
|x
|ok
|ko
|ok
Questo il dettaglio dei risultati:
- Südtirol
Südtirol–Virtus Entella 1-0; Benevento–Südtirol 1-1; Südtirol–Catanzaro 2-0; Südtirol–Modena 1-1; Arezzo–Südtirol 1-4
- Ascoli
Verona–Ascoli 1-2; Ascoli–Carrarese 1-1; Ascoli–Benevento 1-0; Calcio Padova–Ascoli 1-0; Ascoli–Avellino 3-1
L’arbitro di Südtirol-Ascoli
Designazione ufficiale: dirigerà il signor Turrini. Assistenti Passeri e Cecconi, IV ufficiale Perenzoni. Al VAR Dionisi, AVAR Paganessi. Team arbitrale esperto per un incrocio che vale posizioni di vertice.
- Arbitro: Turrini
- Assistenti: Passeri – Cecconi
- IV: Perenzoni
- VAR: Dionisi
- AVAR: Paganessi
Südtirol-Ascoli statistiche e confronto
Precedenti e numeri accendono la sfida: il Südtirol non ha mai perso in casa contro l’Ascoli in Serie B, segnando sempre almeno due reti. Avvio da record per gli altoatesini: 11 punti in 5 gare e miglior difesa, nonostante il numero più basso di tiri tentati in campionato; ciò racconta di organizzazione, ripartenze efficaci e altissima percentuale realizzativa. L’Ascoli alterna risultati ma resta letale quando può alzare i giri: possesso alto, tanti palloni giocati nell’ultimo terzo e pressione più intensa (PPDA più basso). In evidenza Andrea Silipo, già a segno e protagonista sui piazzati, e un reparto offensivo che somma tiri e occasioni create con continuità. Dalla panchina il Südtirol pesca gol pesanti con Kenny Mixtur, jolly di impatto. Capitolo indisponibili: al momento non risultano infortuni di lungo corso comunicati dai club; eventuali assenze dell’ultima ora saranno rese note alla vigilia e verranno aggiornate in italiano.
- Nei due precedenti casalinghi di B, il Südtirol è imbattuto contro l’Ascoli (1V, 1N) e ha segnato complessivamente cinque gol.
- Partenza da urlo del Südtirol: 11 punti in 5 gare e appena 3 reti subite, miglior difesa del torneo fin qui.
- Efficienza offensiva: il Südtirol ha pochi tiri ma trasforma tanto (percentuale realizzativa top tra A e B).
- L’Ascoli non ha replicato due volte di fila lo stesso risultato: squadra imprevedibile e sempre pericolosa.
- Volume di gioco: l’Ascoli è tra le squadre che portano più palloni in area avversaria e creano molte conclusioni.
- Panchina d’oro: Kenny Mixtur del Südtirol ha già segnato entrando a gara in corso in più di un match.
- Guizzi decisivi: l’Ascoli vanta più di un attaccante coinvolto in almeno 20 conclusioni totali (tiri + chance create).
Le statistiche stagionali di Südtirol e Ascoli
Confronto di stile: il Südtirol segna 9 gol e ne concede solo 3 in 5 gare, con possesso medio del 50.7% e cinismo elevato (conversione 28.1%, precisione al tiro 50%). L’Ascoli costruisce di più (possesso 61.8%, 60 tiri totali) ma converte meno (11.7%) e ha incassato 4 reti. Pressing: PPDA 16.0 per il Südtirol contro 10.6 dell’Ascoli (più aggressivo). Clean sheet: 2 a 1 per gli altoatesini. Disciplina: 10 ammonizioni Südtirol, 13 Ascoli.
Giocatori chiave: per il Südtirol i migliori marcatori sono Silvio Merkaj e Kenny Mixtur (2 gol a testa); assist a quota 2 per Fabio Rispoli e Salvatore Molina. In casa Ascoli spicca Andrea Silipo (3 gol), mentre l’assistman è condiviso a quota 1 tra Samuele Damiani, Mohammed Chakir, Giacomo De Pieri e Gabriele Gori. Fair play e sanzioni: Merkaj è il più ammonito del Südtirol (2), Stabile ha rimediato un rosso; per l’Ascoli, 3 gialli per Nicholas Rizzo e Giovanni Corradini. Tra i pali: Alessandro Plizzari (2 clean sheet) contro Samuele Vitale (1).
|Südtirol
|Ascoli
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|3
|3
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|0
|1
|Gol segnati
|9
|7
|Gol subiti
|3
|4
|Clean sheet (portieri)
|2
|1
|Possesso palla %
|50.7
|61.8
|Tiri totali
|32
|60
|Precisione tiri %
|50.0
|40.0
|Conversione gol %
|28.1
|11.7
|PPDA (pressione)
|16.0
|10.6
|Cartellini gialli
|10
|13
|Cartellini rossi
|1
|0
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Südtirol-Ascoli?
-
La partita è valida per la 6a giornata della Serie B 2026-27. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B: consulta il calendario per gli aggiornamenti.
- Dove si gioca Südtirol-Ascoli?
-
Allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol.
- Chi è l’arbitro di Südtirol-Ascoli?
-
Arbitra il signor Turrini, assistenti Passeri e Cecconi; IV Perenzoni; VAR Dionisi; AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.