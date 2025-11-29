Südtirol-Avellino 29 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 14a giornata. Statistiche, trend e numeri per capire la partita Südtirol-Avellino: orario, arbitro, curiosità e forma recente

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Südtirol e Avellino si affrontano allo Stadio Druso di Bolzano sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00 per la 14a giornata di Serie B. È uno scontro salvezza dal peso specifico alto: i biancorossi sono 17° con 13 punti in 13 gare (2 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 14 gol fatti, 17 subiti), mentre gli irpini occupano il 12° posto con 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte; 16 reti segnate, 25 incassate).

Le ultime partite giocate

Südtirol in frenata, ma ostico da superare: tre pareggi nelle ultime cinque mostrano solidità e spirito di sopravvivenza. Avellino alterna exploit e cadute pesanti: quattro punti nelle ultime cinque, ma tanti gol incassati mettono in allerta la retroguardia. Forme diverse, stessa necessità di punti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Südtirol ko ko x x x Avellino ko x ok ko ko

Nelle ultime 5 partite: Südtirol 3 punti, Avellino 4 punti. Dettaglio risultati:

Südtirol

Südtirol-Cesena 0-1; Venezia-Südtirol 3-0; Calcio Padova-Südtirol 1-1; Südtirol-Carrarese 1-1; Modena-Südtirol 0-0

Avellino

Avellino-Spezia 0-4; Pescara-Avellino 1-1; Avellino-Reggiana 4-3; Cesena-Avellino 3-0; Avellino-Empoli 0-3

L’arbitro di Südtirol-Avellino

Arbitra il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR Santoro, AVAR Camplone. Nel torneo 2025/26 ha diretto 4 gare: 0 rigori assegnati, 18 ammonizioni, nessuna espulsione e 7 fuorigioco; media 4,5 gialli a partita. Fischio attento ai contatti, punisce con costanza il gioco duro.

Arbitro: RAPUANO

RAPUANO Assistenti: BINDONI – SCARPA

BINDONI – SCARPA IV: ZANOTTI

ZANOTTI VAR: SANTORO

SANTORO AVAR: CAMPLONE

Statistiche interessanti

Match-up intrigante tra identità diverse: Südtirol vive di compattezza e transizioni, con possesso ridotto (34,6%) ma buona resa sui cross (28,4% di precisione) e peso nei duelli aerei. I biancorossi pareggiano tanto (7 su 13), segnale di equilibrio ma anche di occasioni da capitalizzare. Avellino muove più palla (51,5% di possesso, 83,9% di precisione passaggi) e crea con continuità, ma la tenuta difensiva è il punto critico: 25 gol subiti, quasi due a gara. Le ultime uscite dicono che gli irpini hanno colpi (4-3 alla Reggiana) ma soffrono contro squadre verticali. Attenzione alle palle inattive e alla fisicità in area: gli altoatesini sono pericolosi di testa, gli ospiti hanno centimetri e timing con Lorenco Simic. Duello chiave sulle corsie: i traversoni di Salvatore Molina e gli strappi di Filippo Missori/Roberto Insigne possono indirizzare la gara. Disciplina: Avellino è tra le squadre più sanzionate (4 rossi totali): l’intensità va gestita per evitare di compromettere l’ultima mezz’ora.

Südtirol ha pareggiato 7 delle 13 partite: oltre il 50% dei match finisce in equilibrio.

ha pareggiato 7 delle 13 partite: oltre il 50% dei match finisce in equilibrio. Difesa irpina in affanno: Avellino ha già incassato 25 gol, quasi 2 a partita.

ha già incassato 25 gol, quasi 2 a partita. Possesso vs verticalità: 51,5% Avellino contro 34,6% Südtirol ; due filosofie opposte.

contro 34,6% ; due filosofie opposte. Cross e palle alte: precisione cross 28,4% Südtirol contro 24,6% Avellino ; fisicità decisiva in area.

contro 24,6% ; fisicità decisiva in area. Fase calda: ultima striscia senza vittorie per Südtirol , ma tre clean sheet parziali nei pari recenti danno fiducia.

, ma tre clean sheet parziali nei pari recenti danno fiducia. Uomini chiave: Silvio Merkaj (4 gol) per i padroni di casa; Tommaso Biasci e Lorenco Simic (3) tengono in scia gli irpini.

(4 gol) per i padroni di casa; e (3) tengono in scia gli irpini. Creatività: 18 key pass per Salvatore Molina ( Südtirol ), 10 per Dimitrios Sounas e 9 per Roberto Insigne ( Avellino ).

( ), 10 per e 9 per ( ). Cartellini: Avellino ha già 4 rossi stagionali; gestione mentale e falli tattici saranno un tema.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Avellino

Avellino palleggia di più e meglio (83,9% precisione) ma concede tanto; Südtirol costruisce meno (63,6% precisione) ma è più verticale e incisivo sulle seconde palle. Tiri in linea (100 vs 99), ma gli ospiti hanno una conversione leggermente superiore (16,2% contro 14%). In fase difensiva, biancorossi più ermetici (17 subiti) rispetto agli irpini (25).

Singoli: capocannoniere Silvio Merkaj (4) per Südtirol; per Avellino guidano Lorenco Simic e Tommaso Biasci (3). Assist: Raphael Odogwu e Simone Davì (2) per i padroni di casa; Dimitrios Sounas e Valerio Crespi (2) per gli ospiti. Più ammoniti: Simone Davì/Federico Davi (3) e Alessandro Fontanarosa (4). Clean sheet: Marius Adamonis 1 (Südtirol), Antony Iannarilli 2 (Avellino).

Südtirol Avellino Partite giocate 13 13 Vittorie 2 4 Pareggi 7 4 Sconfitte 4 5 Gol fatti 14 16 Gol subiti 17 25 Clean sheet 1 2 Possesso palla % 34,6 51,5 Tiri totali 100 99 Tiri in porta 49 45 Precisione passaggi % 63,61 83,92 PPDA 12,7 12,1 Cartellini gialli 23 29 Cartellini rossi 2 4 Capocannoniere Merkaj 4 Simic/Biasci 3 Top assist Odogwu/Davì 2 Sounas/Crespi 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Südtirol-Avellino? Sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00 (14a giornata di Serie B). Dove si gioca Südtirol-Avellino? Allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol. Chi è l’arbitro di Südtirol-Avellino? Il signor Antonio Rapuano di Rimini; assistenti Bindoni e Scarpa, IV Zanotti, VAR Santoro, AVAR Camplone.