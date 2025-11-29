Südtirol-Avellino 29 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Virgilio Sport
Südtirol e Avellino si affrontano allo Stadio Druso di Bolzano sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00 per la 14a giornata di Serie B. È uno scontro salvezza dal peso specifico alto: i biancorossi sono 17° con 13 punti in 13 gare (2 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 14 gol fatti, 17 subiti), mentre gli irpini occupano il 12° posto con 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte; 16 reti segnate, 25 incassate).

Le ultime partite giocate

Südtirol in frenata, ma ostico da superare: tre pareggi nelle ultime cinque mostrano solidità e spirito di sopravvivenza. Avellino alterna exploit e cadute pesanti: quattro punti nelle ultime cinque, ma tanti gol incassati mettono in allerta la retroguardia. Forme diverse, stessa necessità di punti.

Südtirol ko ko x x x
Avellino ko x ok ko ko

Nelle ultime 5 partite: Südtirol 3 punti, Avellino 4 punti. Dettaglio risultati:

  • Südtirol

Südtirol-Cesena 0-1; Venezia-Südtirol 3-0; Calcio Padova-Südtirol 1-1; Südtirol-Carrarese 1-1; Modena-Südtirol 0-0

  • Avellino

Avellino-Spezia 0-4; Pescara-Avellino 1-1; Avellino-Reggiana 4-3; Cesena-Avellino 3-0; Avellino-Empoli 0-3

L’arbitro di Südtirol-Avellino

Arbitra il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR Santoro, AVAR Camplone. Nel torneo 2025/26 ha diretto 4 gare: 0 rigori assegnati, 18 ammonizioni, nessuna espulsione e 7 fuorigioco; media 4,5 gialli a partita. Fischio attento ai contatti, punisce con costanza il gioco duro.

  • Arbitro: RAPUANO
  • Assistenti: BINDONI – SCARPA
  • IV: ZANOTTI
  • VAR: SANTORO
  • AVAR: CAMPLONE

Statistiche interessanti

Match-up intrigante tra identità diverse: Südtirol vive di compattezza e transizioni, con possesso ridotto (34,6%) ma buona resa sui cross (28,4% di precisione) e peso nei duelli aerei. I biancorossi pareggiano tanto (7 su 13), segnale di equilibrio ma anche di occasioni da capitalizzare. Avellino muove più palla (51,5% di possesso, 83,9% di precisione passaggi) e crea con continuità, ma la tenuta difensiva è il punto critico: 25 gol subiti, quasi due a gara. Le ultime uscite dicono che gli irpini hanno colpi (4-3 alla Reggiana) ma soffrono contro squadre verticali. Attenzione alle palle inattive e alla fisicità in area: gli altoatesini sono pericolosi di testa, gli ospiti hanno centimetri e timing con Lorenco Simic. Duello chiave sulle corsie: i traversoni di Salvatore Molina e gli strappi di Filippo Missori/Roberto Insigne possono indirizzare la gara. Disciplina: Avellino è tra le squadre più sanzionate (4 rossi totali): l’intensità va gestita per evitare di compromettere l’ultima mezz’ora.

  • Südtirol ha pareggiato 7 delle 13 partite: oltre il 50% dei match finisce in equilibrio.
  • Difesa irpina in affanno: Avellino ha già incassato 25 gol, quasi 2 a partita.
  • Possesso vs verticalità: 51,5% Avellino contro 34,6% Südtirol; due filosofie opposte.
  • Cross e palle alte: precisione cross 28,4% Südtirol contro 24,6% Avellino; fisicità decisiva in area.
  • Fase calda: ultima striscia senza vittorie per Südtirol, ma tre clean sheet parziali nei pari recenti danno fiducia.
  • Uomini chiave: Silvio Merkaj (4 gol) per i padroni di casa; Tommaso Biasci e Lorenco Simic (3) tengono in scia gli irpini.
  • Creatività: 18 key pass per Salvatore Molina (Südtirol), 10 per Dimitrios Sounas e 9 per Roberto Insigne (Avellino).
  • Cartellini: Avellino ha già 4 rossi stagionali; gestione mentale e falli tattici saranno un tema.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Avellino

Avellino palleggia di più e meglio (83,9% precisione) ma concede tanto; Südtirol costruisce meno (63,6% precisione) ma è più verticale e incisivo sulle seconde palle. Tiri in linea (100 vs 99), ma gli ospiti hanno una conversione leggermente superiore (16,2% contro 14%). In fase difensiva, biancorossi più ermetici (17 subiti) rispetto agli irpini (25).

Singoli: capocannoniere Silvio Merkaj (4) per Südtirol; per Avellino guidano Lorenco Simic e Tommaso Biasci (3). Assist: Raphael Odogwu e Simone Davì (2) per i padroni di casa; Dimitrios Sounas e Valerio Crespi (2) per gli ospiti. Più ammoniti: Simone Davì/Federico Davi (3) e Alessandro Fontanarosa (4). Clean sheet: Marius Adamonis 1 (Südtirol), Antony Iannarilli 2 (Avellino).

Südtirol Avellino
Partite giocate 13 13
Vittorie 2 4
Pareggi 7 4
Sconfitte 4 5
Gol fatti 14 16
Gol subiti 17 25
Clean sheet 1 2
Possesso palla % 34,6 51,5
Tiri totali 100 99
Tiri in porta 49 45
Precisione passaggi % 63,61 83,92
PPDA 12,7 12,1
Cartellini gialli 23 29
Cartellini rossi 2 4
Capocannoniere Merkaj 4 Simic/Biasci 3
Top assist Odogwu/Davì 2 Sounas/Crespi 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Südtirol-Avellino?

Sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00 (14a giornata di Serie B).

Dove si gioca Südtirol-Avellino?

Allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol.

Chi è l’arbitro di Südtirol-Avellino?

Il signor Antonio Rapuano di Rimini; assistenti Bindoni e Scarpa, IV Zanotti, VAR Santoro, AVAR Camplone.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

