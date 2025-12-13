Südtirol-Bari 13 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Südtirol e Bari si affrontano sabato 13 dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Druso di Bolzano per la 16a giornata di Serie B: è uno scontro salvezza di peso. I padroni di casa sono 16° con 14 punti in 15 gare (2 vittorie, 8 pareggi, 5 sconfitte; 15 gol fatti, 19 subiti), i pugliesi 15° a quota 15 (3 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 14 reti segnate, 25 incassate). Margini ridotti e punti pesanti in palio, in un duello che promette equilibrio e tensione agonistica.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Südtirol-Bari
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Südtirol e Bari
Le ultime partite giocate
Südtirol in lunga serie di pareggi, Bari in affanno ma in lieve risalita: entrambe arrivano da 5 turni senza vittorie. Formazioni prudenti, con gli altoatesini solidi fuori casa e i biancorossi chiamati a invertire la rotta in fase difensiva.
|Südtirol
|x
|x
|x
|ko
|x
|Bari
|x
|ko
|ko
|x
|x
Nelle ultime 5 giornate entrambe hanno raccolto 3 punti. Dettaglio risultati:
- Südtirol: Calcio Padova–Südtirol 1-1; Südtirol–Carrarese 1-1; Modena–Südtirol 0-0; Südtirol–Avellino 0-1; Monza–Südtirol 1-1.
- Bari: Spezia–Bari 1-1; Bari–Frosinone 2-3; Empoli–Bari 5-0; Juve Stabia–Bari 0-0; Bari–Pescara 1-1.
L’arbitro di Südtirol-Bari
Dirige Giuseppe Collu, assistenti Niedda e Zanellati; IV uomo Bonacina. Al VAR Paterna, AVAR Paganessi. In questa Serie B 2025/26 Collu ha arbitrato 1 gara: 24 falli fischiati, 2 gialli, nessun rosso e nessun rigore assegnato.
- Arbitro: COLLU
- Assistenti: NIEDDA – ZANELLATI
- IV: BONACINA
- VAR: PATERNA
- AVAR: PAGANESSI
Statistiche interessanti
Equilibrio e nervi saldi: il Südtirol è la regina dei pareggi con otto segni X, metà dei quali arrivati di recente. La squadra altoatesina ha spesso imbrigliato il Bari, collezionando più clean sheet contro i pugliesi che contro quasi chiunque in categoria. I biancorossi, senza successi nelle ultime cinque, cercano la svolta lontano dalla Puglia. Occhi su Raphael Odogwu, a caccia di un traguardo storico personale, e su Lorenzo Dickmann, terzino che macina assist e crea palle-gol come un trequartista aggiunto. Con attacchi dal rendimento ridotto e difese chiamate a una prova d’orgoglio, ogni dettaglio – dai piazzati alle seconde palle – può indirizzare una sfida da “episodi” puri.
- Serie di clean sheet: contro il Bari il Südtirol vanta la sua striscia aperta più lunga di porte inviolate in B (tre gare di fila).
- Precedenti recenti: dopo lo 0-0 più recente, le due squadre possono pareggiare due incontri consecutivi in B per la prima volta.
- Striscia negativa: solo il Pescara ha una serie senza vittorie più lunga del Südtirol (10 gare: 6N, 4P); da ottobre gli altoatesini hanno segnato meno di tutti.
- Record di pareggi: con otto X, il Südtirol è tra le squadre che pareggiano di più nei maggiori campionati e seconde divisioni europee.
- Forma del Bari: cinque gare senza successi (3N, 2P) e due pari di fila; i pugliesi inseguono il terzo pareggio consecutivo.
- Traguardo Odogwu: con un gol diventerebbe il miglior marcatore del Südtirol nella regular season di B; potrebbe segnare in due gare di fila come non accade da maggio 2024.
- Uomo-assist Dickmann: è il difensore che ha creato più grandi occasioni in B (6) e guida gli assist tra i pari ruolo (3); da sei stagioni chiude sempre con almeno due passaggi vincenti.
Le statistiche stagionali di Südtirol e Bari
Numeri a confronto: possesso medio 36,5% per il Südtirol contro il 49% del Bari. Produzione offensiva simile (gol 15 vs 14), ma i pugliesi concedono di più (25 gol subiti contro 19). Precisione al tiro migliore per gli altoatesini (43,7% vs 34,8%), clean sheet: 1 Südtirol e 3 Bari. Pressione: PPDA 12,5 per i biancorossi di Bolzano, 14,3 per i pugliesi. Partita che può decidersi sui dettagli in area e sui piazzati.
Giocatori chiave: per il Bari il capocannoniere è Gabriele Moncini (5), uomo-assist Lorenzo Dickmann (3), più ammonito Gaetano Castrovilli (4), rossi a quota 1 per Dimitrios Nikolaou e Andrea Meroni. Tra i pali, Michele Cerofolini vanta 3 clean sheet. Nel Südtirol guida i gol Silvio Merkaj (4), meglio negli assist Raphael Odogwu (2); più ammonito Jacopo Martini (3), un rosso per Raphael Kofler e Silvio Merkaj. In porta, Marius Adamonis conta 1 clean sheet.
|Südtirol
|Bari
|Partite giocate
|15
|15
|Vittorie
|2
|3
|Pareggi
|8
|6
|Sconfitte
|5
|6
|Gol fatti
|15
|14
|Gol subiti
|19
|25
|Possesso palla (%)
|36,5
|49,0
|Tiri totali
|126
|115
|Tiri nello specchio
|55
|40
|Precisione tiro (%)
|43,7
|34,8
|Clean sheet
|1
|3
|Cartellini gialli (tot.)
|29
|30
|Cartellini rossi (tot.)
|2
|2
|Capocannoniere
|Silvio Merkaj 4
|Gabriele Moncini 5
|Top assistman
|Raphael Odogwu 2
|Lorenzo Dickmann 3
|Più ammonito
|Jacopo Martini 3
|Gaetano Castrovilli 4
|Espulsioni (giocatore)
|Raphael Kofler 1; Silvio Merkaj 1
|D. Nikolaou 1; Andrea Meroni 1
|Portiere clean sheet
|Marius Adamonis 1
|Michele Cerofolini 3
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Südtirol-Bari e a che ora?
-
Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Südtirol-Bari?
-
Allo Stadio Druso di Bolzano.
- Chi è l’arbitro di Südtirol-Bari?
-
L’arbitro è Giuseppe Collu, con assistenti Niedda e Zanellati; IV Bonacina, VAR Paterna, AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.