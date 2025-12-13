Südtirol-Bari 13 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 16a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Südtirol-Bari

Südtirol e Bari si affrontano sabato 13 dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Druso di Bolzano per la 16a giornata di Serie B: è uno scontro salvezza di peso. I padroni di casa sono 16° con 14 punti in 15 gare (2 vittorie, 8 pareggi, 5 sconfitte; 15 gol fatti, 19 subiti), i pugliesi 15° a quota 15 (3 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 14 reti segnate, 25 incassate). Margini ridotti e punti pesanti in palio, in un duello che promette equilibrio e tensione agonistica.

Le ultime partite giocate

Südtirol in lunga serie di pareggi, Bari in affanno ma in lieve risalita: entrambe arrivano da 5 turni senza vittorie. Formazioni prudenti, con gli altoatesini solidi fuori casa e i biancorossi chiamati a invertire la rotta in fase difensiva.

Südtirol x x x ko x Bari x ko ko x x

Nelle ultime 5 giornate entrambe hanno raccolto 3 punti. Dettaglio risultati:

Südtirol: Calcio Padova–Südtirol 1-1; Südtirol–Carrarese 1-1; Modena–Südtirol 0-0; Südtirol–Avellino 0-1; Monza–Südtirol 1-1.

Bari: Spezia–Bari 1-1; Bari–Frosinone 2-3; Empoli–Bari 5-0; Juve Stabia–Bari 0-0; Bari–Pescara 1-1.

L’arbitro di Südtirol-Bari

Dirige Giuseppe Collu, assistenti Niedda e Zanellati; IV uomo Bonacina. Al VAR Paterna, AVAR Paganessi. In questa Serie B 2025/26 Collu ha arbitrato 1 gara: 24 falli fischiati, 2 gialli, nessun rosso e nessun rigore assegnato.

Arbitro: COLLU

Assistenti: NIEDDA – ZANELLATI

IV: BONACINA

VAR: PATERNA

AVAR: PAGANESSI

Statistiche interessanti

Equilibrio e nervi saldi: il Südtirol è la regina dei pareggi con otto segni X, metà dei quali arrivati di recente. La squadra altoatesina ha spesso imbrigliato il Bari, collezionando più clean sheet contro i pugliesi che contro quasi chiunque in categoria. I biancorossi, senza successi nelle ultime cinque, cercano la svolta lontano dalla Puglia. Occhi su Raphael Odogwu, a caccia di un traguardo storico personale, e su Lorenzo Dickmann, terzino che macina assist e crea palle-gol come un trequartista aggiunto. Con attacchi dal rendimento ridotto e difese chiamate a una prova d’orgoglio, ogni dettaglio – dai piazzati alle seconde palle – può indirizzare una sfida da “episodi” puri.

Serie di clean sheet: contro il Bari il Südtirol vanta la sua striscia aperta più lunga di porte inviolate in B (tre gare di fila).

il vanta la sua striscia aperta più lunga di porte inviolate in B (tre gare di fila). Precedenti recenti: dopo lo 0-0 più recente, le due squadre possono pareggiare due incontri consecutivi in B per la prima volta.

Striscia negativa: solo il Pescara ha una serie senza vittorie più lunga del Südtirol (10 gare: 6N, 4P); da ottobre gli altoatesini hanno segnato meno di tutti.

(10 gare: 6N, 4P); da ottobre gli altoatesini hanno segnato meno di tutti. Record di pareggi: con otto X, il Südtirol è tra le squadre che pareggiano di più nei maggiori campionati e seconde divisioni europee.

è tra le squadre che pareggiano di più nei maggiori campionati e seconde divisioni europee. Forma del Bari : cinque gare senza successi (3N, 2P) e due pari di fila; i pugliesi inseguono il terzo pareggio consecutivo.

: cinque gare senza successi (3N, 2P) e due pari di fila; i pugliesi inseguono il terzo pareggio consecutivo. Traguardo Odogwu : con un gol diventerebbe il miglior marcatore del Südtirol nella regular season di B; potrebbe segnare in due gare di fila come non accade da maggio 2024.

: con un gol diventerebbe il miglior marcatore del nella regular season di B; potrebbe segnare in due gare di fila come non accade da maggio 2024. Uomo-assist Dickmann: è il difensore che ha creato più grandi occasioni in B (6) e guida gli assist tra i pari ruolo (3); da sei stagioni chiude sempre con almeno due passaggi vincenti.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Bari

Numeri a confronto: possesso medio 36,5% per il Südtirol contro il 49% del Bari. Produzione offensiva simile (gol 15 vs 14), ma i pugliesi concedono di più (25 gol subiti contro 19). Precisione al tiro migliore per gli altoatesini (43,7% vs 34,8%), clean sheet: 1 Südtirol e 3 Bari. Pressione: PPDA 12,5 per i biancorossi di Bolzano, 14,3 per i pugliesi. Partita che può decidersi sui dettagli in area e sui piazzati.

Giocatori chiave: per il Bari il capocannoniere è Gabriele Moncini (5), uomo-assist Lorenzo Dickmann (3), più ammonito Gaetano Castrovilli (4), rossi a quota 1 per Dimitrios Nikolaou e Andrea Meroni. Tra i pali, Michele Cerofolini vanta 3 clean sheet. Nel Südtirol guida i gol Silvio Merkaj (4), meglio negli assist Raphael Odogwu (2); più ammonito Jacopo Martini (3), un rosso per Raphael Kofler e Silvio Merkaj. In porta, Marius Adamonis conta 1 clean sheet.

Südtirol Bari Partite giocate 15 15 Vittorie 2 3 Pareggi 8 6 Sconfitte 5 6 Gol fatti 15 14 Gol subiti 19 25 Possesso palla (%) 36,5 49,0 Tiri totali 126 115 Tiri nello specchio 55 40 Precisione tiro (%) 43,7 34,8 Clean sheet 1 3 Cartellini gialli (tot.) 29 30 Cartellini rossi (tot.) 2 2 Capocannoniere Silvio Merkaj 4 Gabriele Moncini 5 Top assistman Raphael Odogwu 2 Lorenzo Dickmann 3 Più ammonito Jacopo Martini 3 Gaetano Castrovilli 4 Espulsioni (giocatore) Raphael Kofler 1; Silvio Merkaj 1 D. Nikolaou 1; Andrea Meroni 1 Portiere clean sheet Marius Adamonis 1 Michele Cerofolini 3

FAQ Quando si gioca Südtirol-Bari e a che ora? Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Südtirol-Bari? Allo Stadio Druso di Bolzano. Chi è l’arbitro di Südtirol-Bari? L’arbitro è Giuseppe Collu, con assistenti Niedda e Zanellati; IV Bonacina, VAR Paterna, AVAR Paganessi.