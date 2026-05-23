Sudtirol-Bari, moviola: neanche il Var basta per aiutare i pugliesi, cosa è successo

La prova dell’arbitro La Penna al Druso per il ritorno dei playout analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito quattro giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova senza sbavature per l’arbitro La Penna, che pure non ha avuto una delle sue stagioni migliori: il fischietto romano se l’è cavata al Druso anche grazie all’aiuto del Var. Vediamo cosa è successo.

SudTirol-Bari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 18′, è per El Kaouakibi per un fallo su Rao. Al 38′ ammonito Maggiore. Al 62′ segnano i locali grazie a una giocata di Pecorino cheda due passi, sull’assist di Merkaj, anticipa l’intervento in uscita di Cerofolini. L’arbitro convalida ma viene richiamato all’on field review dal Var e annulla per un fallo di Pecorino su Dickmann a inizio azione.. All’80’ ammonito Odenthal, all’84’ giallo per Artioli: fallo su Casiraghi. Dopo 6′ di recupero finisce 0-0, SudTirol salvo e Bari in C.

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Chi è l’arbitro La Penna

E’ tornato ad arbitrare in A solo tre stagioni fa Federico La Penna – la scelta per SudTirol-Bari- dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli due anni fa ma non si è ripetuto l’anno scorso nella parte iniziale del campionato. In Atalanta-Milan è stato duramente contestato dall’allora tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso ed è tornato a livelli ottimali. Ha debuttato in stagione in Inter-Torino e finora ha diretto 11 volte in A in stagione, l’ultima è stata Sassuolo-Lecce, in precedenza c’era stato uno stop dopo il celebre Inter-Juve, con la svista sul caso-Bastoni.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Costanzo con Fourneau IV uomo, Marini al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito El Kaouakibi, Maggiore, Odenthal, Artioli.