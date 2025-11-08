Südtirol-Carrarese 8 novembre 2025: orario, arbitro, curiosità e statistiche

Südtirol-Carrarese accende la 12a giornata di Serie B 2025-26 allo Stadio Druso di Bolzano, sabato 8 novembre 2025 alle 15. I biancorossi sono al 15° posto con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 13 gol fatti e 16 subiti), gli apuani al 11° posto con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 17 gol fatti e 15 subiti).
Le ultime partite giocate
Südtirol e Carrarese arrivano al match con inerzie diverse: i padroni di casa hanno raccolto 2 punti nelle ultime cinque, gli ospiti 7.
|Südtirol
|ko
|x
|ko
|ko
|x
|Carrarese
|ok
|x
|ok
|ko
|ko
Dettaglio risultati:
- Südtirol
Südtirol-Empoli 1-2; Mantova-Südtirol 1-1; Südtirol-Cesena 0-1; Venezia-Südtirol 3-0; Calcio Padova-Südtirol 1-1.
- Carrarese
Carrarese-Juve Stabia 3-0; Pescara-Carrarese 2-2; Carrarese-Venezia 3-2; Cesena-Carrarese 2-1; Carrarese-Frosinone 0-2.
L’arbitro di Südtirol-Carrarese
La gara del Druso sarà diretta da Niccolò Turrini. Al VAR Gualtieri, AVAR Ghersini. Nelle gare dirette finora in stagione, Turrini conta 4 presenze con 2 rigori assegnati, 12 ammonizioni e nessuna espulsione: circa 3 cartellini gialli a partita, con media di 8,7 falli per ogni cartellino estratto.
- Arbitro: TURRINI
- Assistenti: PRESSATO – PASCARELLA
- IV: DIOP
- VAR: GUALTIERI
- AVAR: GHERSINI
Informazioni interessanti sul match
Il Südtirol ha già vinto due volte in casa ma concesso qualcosa di troppo, mentre gli apuani vantano un rendimento esterno solido (1 vittoria, 3 pari, una sconfitta) e una produzione offensiva più ricca. Sul piano dei numeri spiccano il possesso palla, la precisione al tiro e l’impatto dei singoli: Silvio Merkaj e Nicolás Schiavi guidano la classifica marcatori interna a quota 4. Attenzione alle palle inattive e al dato sui punti persi e guadagnati nelle rimonte: fotografia della tenuta mentale nei momenti caldi.
- Stili a confronto: possesso medio Südtirol 35,7% contro Carrarese 49,2%: padroni di casa più diretti, ospiti più palleggianti.
- Cross e corsie: precisione nei traversoni migliore per il Südtirol (31,0%) rispetto alla Carrarese (23,7%).
- Casa vs trasferta: al Druso il Südtirol ha 2 successi in 5; fuori casa la Carrarese vanta un solo successo, tre i pareggi e una sconfitta.
- Tiro e mira: 92 tiri e 44 nello specchio per il Südtirol (47,8% accuracy) contro i 100 e 45 della Carrarese (45,0%).
- Dietro la linea: tiri concessi totali 157 per il Südtirol e 146 per la Carrarese: difese sollecitate.
- Rimonte e tenuta: il Südtirol ha perso 11 punti da situazione di vantaggio; la Carrarese ne ha guadagnati 5 da svantaggio.
- Disciplina: 23 gialli Südtirol vs 29 Carrarese; con Turrini media di 3 ammonizioni a gara.
- Uomini chiave: Silvio Merkaj (4 gol) guida i biancorossi; per gli apuani spicca Nicolás Schiavi (4 gol) e gli assist di Mattia Finotto (3).
Le statistiche stagionali di Südtirol e Carrarese
Numeri alla mano, la Carrarese produce e palleggia di più (49,2% di possesso, 80,7% di precisione passaggi), mentre il Südtirol è più verticale e concreto nei momenti chiave (mira al tiro 47,8%). Margini sottili dietro: 16 gol subiti dai padroni di casa, 15 dagli ospiti, con medie difensive simili. Attenzione alle palle inattive (55-56 corner) e ai duelli aerei, dove i biancorossi spiccano per volume.
|Südtirol
|Carrarese
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|2
|3
|Pareggi
|5
|5
|Sconfitte
|4
|3
|Gol segnati
|13
|17
|Gol subiti
|16
|15
|Media gol subiti a partita
|1,45
|1,36
|Possesso palla (%)
|35,7
|49,2
|Tiri totali
|92
|100
|Tiri nello specchio
|44
|45
|Precisione tiri (%)
|47,8
|45,0
|PPDA
|12,0
|11,0
|Corner
|55
|56
|Cartellini gialli
|23
|29
|Capocannoniere
|Silvio Merkaj 4
|Nicolás Schiavi 4
|Top assistman
|Raphael Odogwu 2
|Mattia Finotto 3
|Giocatore più presente
|Simone Tronchin 11
|Emanuele Zuelli 11
|Giocatore con più minuti
|Simone Tronchin 904
|Marco Imperiale 990
FAQ
- Quando si gioca Südtirol-Carrarese e a che ora inizia?
-
Südtirol-Carrarese si gioca sabato 8 novembre 2025 con calcio d’inizio alle ore 15:00.
- Dove si gioca Südtirol-Carrarese?
-
La partita si disputa allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol.
- Chi è l’arbitro di Südtirol-Carrarese?
-
L’arbitro designato è Niccolò Turrini, con Gualtieri al VAR e Ghersini come AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.