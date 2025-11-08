Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Südtirol-Carrarese 8 novembre 2025: orario, arbitro, curiosità e statistiche

Serie B 2025-26, 12a giornata: anteprima con numeri, forma recente, arbitro e statistiche di Südtirol-Carrarese.

Südtirol-Carrarese accende la 12a giornata di Serie B 2025-26 allo Stadio Druso di Bolzano, sabato 8 novembre 2025 alle 15. I biancorossi sono al 15° posto con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 13 gol fatti e 16 subiti), gli apuani al 11° posto con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 17 gol fatti e 15 subiti).

Le ultime partite giocate

Südtirol e Carrarese arrivano al match con inerzie diverse: i padroni di casa hanno raccolto 2 punti nelle ultime cinque, gli ospiti 7.

Südtirol ko x ko ko x
Carrarese ok x ok ko ko

Dettaglio risultati:

  • Südtirol

Südtirol-Empoli 1-2; Mantova-Südtirol 1-1; Südtirol-Cesena 0-1; Venezia-Südtirol 3-0; Calcio Padova-Südtirol 1-1.

  • Carrarese

Carrarese-Juve Stabia 3-0; Pescara-Carrarese 2-2; Carrarese-Venezia 3-2; Cesena-Carrarese 2-1; Carrarese-Frosinone 0-2.

L’arbitro di Südtirol-Carrarese

La gara del Druso sarà diretta da Niccolò Turrini. Al VAR Gualtieri, AVAR Ghersini. Nelle gare dirette finora in stagione, Turrini conta 4 presenze con 2 rigori assegnati, 12 ammonizioni e nessuna espulsione: circa 3 cartellini gialli a partita, con media di 8,7 falli per ogni cartellino estratto.

  • Arbitro: TURRINI
  • Assistenti: PRESSATO – PASCARELLA
  • IV: DIOP
  • VAR: GUALTIERI
  • AVAR: GHERSINI

Informazioni interessanti sul match

Il Südtirol ha già vinto due volte in casa ma concesso qualcosa di troppo, mentre gli apuani vantano un rendimento esterno solido (1 vittoria, 3 pari, una sconfitta) e una produzione offensiva più ricca. Sul piano dei numeri spiccano il possesso palla, la precisione al tiro e l’impatto dei singoli: Silvio Merkaj e Nicolás Schiavi guidano la classifica marcatori interna a quota 4. Attenzione alle palle inattive e al dato sui punti persi e guadagnati nelle rimonte: fotografia della tenuta mentale nei momenti caldi.

  • Stili a confronto: possesso medio Südtirol 35,7% contro Carrarese 49,2%: padroni di casa più diretti, ospiti più palleggianti.
  • Cross e corsie: precisione nei traversoni migliore per il Südtirol (31,0%) rispetto alla Carrarese (23,7%).
  • Casa vs trasferta: al Druso il Südtirol ha 2 successi in 5; fuori casa la Carrarese vanta un solo successo, tre i pareggi e una sconfitta.
  • Tiro e mira: 92 tiri e 44 nello specchio per il Südtirol (47,8% accuracy) contro i 100 e 45 della Carrarese (45,0%).
  • Dietro la linea: tiri concessi totali 157 per il Südtirol e 146 per la Carrarese: difese sollecitate.
  • Rimonte e tenuta: il Südtirol ha perso 11 punti da situazione di vantaggio; la Carrarese ne ha guadagnati 5 da svantaggio.
  • Disciplina: 23 gialli Südtirol vs 29 Carrarese; con Turrini media di 3 ammonizioni a gara.
  • Uomini chiave: Silvio Merkaj (4 gol) guida i biancorossi; per gli apuani spicca Nicolás Schiavi (4 gol) e gli assist di Mattia Finotto (3).

Le statistiche stagionali di Südtirol e Carrarese

Numeri alla mano, la Carrarese produce e palleggia di più (49,2% di possesso, 80,7% di precisione passaggi), mentre il Südtirol è più verticale e concreto nei momenti chiave (mira al tiro 47,8%). Margini sottili dietro: 16 gol subiti dai padroni di casa, 15 dagli ospiti, con medie difensive simili. Attenzione alle palle inattive (55-56 corner) e ai duelli aerei, dove i biancorossi spiccano per volume.

Südtirol Carrarese
Partite giocate 11 11
Vittorie 2 3
Pareggi 5 5
Sconfitte 4 3
Gol segnati 13 17
Gol subiti 16 15
Media gol subiti a partita 1,45 1,36
Possesso palla (%) 35,7 49,2
Tiri totali 92 100
Tiri nello specchio 44 45
Precisione tiri (%) 47,8 45,0
PPDA 12,0 11,0
Corner 55 56
Cartellini gialli 23 29
Capocannoniere Silvio Merkaj 4 Nicolás Schiavi 4
Top assistman Raphael Odogwu 2 Mattia Finotto 3
Giocatore più presente Simone Tronchin 11 Emanuele Zuelli 11
Giocatore con più minuti Simone Tronchin 904 Marco Imperiale 990

FAQ

Quando si gioca Südtirol-Carrarese e a che ora inizia?

Südtirol-Carrarese si gioca sabato 8 novembre 2025 con calcio d’inizio alle ore 15:00.

Dove si gioca Südtirol-Carrarese?

La partita si disputa allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol.

Chi è l’arbitro di Südtirol-Carrarese?

L’arbitro designato è Niccolò Turrini, con Gualtieri al VAR e Ghersini come AVAR.

Südtirol-Carrarese 8 novembre 2025: orario, arbitro, curiosità e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

