Südtirol-Carrarese 8 novembre 2025: orario, arbitro, curiosità e statistiche

Serie B 2025-26, 12a giornata: anteprima con numeri, forma recente, arbitro e statistiche di Südtirol-Carrarese.

Südtirol-Carrarese accende la 12a giornata di Serie B 2025-26 allo Stadio Druso di Bolzano, sabato 8 novembre 2025 alle 15. I biancorossi sono al 15° posto con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 13 gol fatti e 16 subiti), gli apuani al 11° posto con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 17 gol fatti e 15 subiti).

Le ultime partite giocate

Südtirol e Carrarese arrivano al match con inerzie diverse: i padroni di casa hanno raccolto 2 punti nelle ultime cinque, gli ospiti 7.

Südtirol ko x ko ko x Carrarese ok x ok ko ko

Dettaglio risultati:

Südtirol

Südtirol-Empoli 1-2; Mantova-Südtirol 1-1; Südtirol-Cesena 0-1; Venezia-Südtirol 3-0; Calcio Padova-Südtirol 1-1.

Carrarese

Carrarese-Juve Stabia 3-0; Pescara-Carrarese 2-2; Carrarese-Venezia 3-2; Cesena-Carrarese 2-1; Carrarese-Frosinone 0-2.

L’arbitro di Südtirol-Carrarese

La gara del Druso sarà diretta da Niccolò Turrini. Al VAR Gualtieri, AVAR Ghersini. Nelle gare dirette finora in stagione, Turrini conta 4 presenze con 2 rigori assegnati, 12 ammonizioni e nessuna espulsione: circa 3 cartellini gialli a partita, con media di 8,7 falli per ogni cartellino estratto.

Arbitro: TURRINI

TURRINI Assistenti: PRESSATO – PASCARELLA

PRESSATO – PASCARELLA IV: DIOP

DIOP VAR: GUALTIERI

GUALTIERI AVAR: GHERSINI

Informazioni interessanti sul match

Il Südtirol ha già vinto due volte in casa ma concesso qualcosa di troppo, mentre gli apuani vantano un rendimento esterno solido (1 vittoria, 3 pari, una sconfitta) e una produzione offensiva più ricca. Sul piano dei numeri spiccano il possesso palla, la precisione al tiro e l’impatto dei singoli: Silvio Merkaj e Nicolás Schiavi guidano la classifica marcatori interna a quota 4. Attenzione alle palle inattive e al dato sui punti persi e guadagnati nelle rimonte: fotografia della tenuta mentale nei momenti caldi.

Stili a confronto: possesso medio Südtirol 35,7% contro Carrarese 49,2%: padroni di casa più diretti, ospiti più palleggianti.

possesso medio 35,7% contro 49,2%: padroni di casa più diretti, ospiti più palleggianti. Cross e corsie: precisione nei traversoni migliore per il Südtirol (31,0%) rispetto alla Carrarese (23,7%).

precisione nei traversoni migliore per il (31,0%) rispetto alla (23,7%). Casa vs trasferta: al Druso il Südtirol ha 2 successi in 5; fuori casa la Carrarese vanta un solo successo, tre i pareggi e una sconfitta.

al Druso il ha 2 successi in 5; fuori casa la vanta un solo successo, tre i pareggi e una sconfitta. Tiro e mira: 92 tiri e 44 nello specchio per il Südtirol (47,8% accuracy) contro i 100 e 45 della Carrarese (45,0%).

92 tiri e 44 nello specchio per il (47,8% accuracy) contro i 100 e 45 della (45,0%). Dietro la linea: tiri concessi totali 157 per il Südtirol e 146 per la Carrarese : difese sollecitate.

tiri concessi totali 157 per il e 146 per la : difese sollecitate. Rimonte e tenuta: il Südtirol ha perso 11 punti da situazione di vantaggio; la Carrarese ne ha guadagnati 5 da svantaggio.

il ha perso 11 punti da situazione di vantaggio; la ne ha guadagnati 5 da svantaggio. Disciplina: 23 gialli Südtirol vs 29 Carrarese ; con Turrini media di 3 ammonizioni a gara.

23 gialli vs 29 ; con media di 3 ammonizioni a gara. Uomini chiave: Silvio Merkaj (4 gol) guida i biancorossi; per gli apuani spicca Nicolás Schiavi (4 gol) e gli assist di Mattia Finotto (3).

Le statistiche stagionali di Südtirol e Carrarese

Numeri alla mano, la Carrarese produce e palleggia di più (49,2% di possesso, 80,7% di precisione passaggi), mentre il Südtirol è più verticale e concreto nei momenti chiave (mira al tiro 47,8%). Margini sottili dietro: 16 gol subiti dai padroni di casa, 15 dagli ospiti, con medie difensive simili. Attenzione alle palle inattive (55-56 corner) e ai duelli aerei, dove i biancorossi spiccano per volume.

Südtirol Carrarese Partite giocate 11 11 Vittorie 2 3 Pareggi 5 5 Sconfitte 4 3 Gol segnati 13 17 Gol subiti 16 15 Media gol subiti a partita 1,45 1,36 Possesso palla (%) 35,7 49,2 Tiri totali 92 100 Tiri nello specchio 44 45 Precisione tiri (%) 47,8 45,0 PPDA 12,0 11,0 Corner 55 56 Cartellini gialli 23 29 Capocannoniere Silvio Merkaj 4 Nicolás Schiavi 4 Top assistman Raphael Odogwu 2 Mattia Finotto 3 Giocatore più presente Simone Tronchin 11 Emanuele Zuelli 11 Giocatore con più minuti Simone Tronchin 904 Marco Imperiale 990

FAQ Quando si gioca Südtirol-Carrarese e a che ora inizia? Südtirol-Carrarese si gioca sabato 8 novembre 2025 con calcio d’inizio alle ore 15:00. Dove si gioca Südtirol-Carrarese? La partita si disputa allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol. Chi è l’arbitro di Südtirol-Carrarese? L’arbitro designato è Niccolò Turrini, con Gualtieri al VAR e Ghersini come AVAR.