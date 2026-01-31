Südtirol-Catanzaro 31 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 22a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Südtirol-Catanzaro

Südtirol–Catanzaro è uno snodo pesante della 22a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Druso di Bolzano sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15:00. Gli altoatesini sono all’11° posto con 25 punti (5 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 22 gol fatti, 22 subiti), i calabresi all’8° posto con 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi, 5 sconfitte; 27 gol segnati, 24 incassati). È una sfida da zona playoff: Südtirol in crescita e Catanzaro deciso a ritrovare continuità esterna.

Le ultime partite giocate

Südtirol in netta risalita: 10 punti nelle ultime cinque con tre vittorie di fila. Il Catanzaro ha raccolto 7 punti nelle ultime cinque, con due stop in trasferta: squadra pericolosa nelle ripartenze ragionate ma chiamata a invertire il trend lontano da casa.

Südtirol x ko ok ok ok Catanzaro ok ok ko ko x

Nelle ultime 5 gare: Südtirol 10 punti; Catanzaro 7 punti. Dettaglio risultati:

Südtirol

Virtus Entella-Südtirol 1-1; Juve Stabia-Südtirol 1-0; Südtirol-Spezia 2-1; Empoli-Südtirol 0-1; Südtirol-Calcio Padova 3-0

Catanzaro

Bari-Catanzaro 1-2; Catanzaro-Cesena 2-0; Frosinone-Catanzaro 2-0; Venezia-Catanzaro 3-1; Catanzaro-Sampdoria 0-0

L’arbitro di Südtirol-Catanzaro

Direzione affidata a Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà Santoro e all’AVAR Del Giovane. Nel 2025/26 Turrini ha diretto 8 gare: 6 rigori fischiati, 21 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 3 rossi diretti; media 3,1 cartellini a partita e un fischio ogni 7,4 falli. Match management intenso e tolleranza bassa in area.

Arbitro: TURRINI

Assistenti: DI GIACINTO – PISTARELLI

IV: ZAGO

VAR: SANTORO

AVAR: DEL GIOVANE

Informazioni interessanti

La sfida tra Südtirol e Catanzaro mette di fronte due filosofie diverse: padroni di casa verticali, ospiti più palleggiatori. La storia recente pende dalla parte dei giallorossi, contro cui l’undici di Bolzano non ha ancora festeggiato un successo in B. Ma il momento racconta altro: il Südtirol arriva con tre vittorie di fila dopo un lungo digiuno, mentre il Catanzaro ha frenato nell’ultimo trittico, soprattutto in trasferta. Occhio ai duelli chiave: la creatività di Daniele Casiraghi contro la leadership offensiva di Pietro Iemmello, e alla disciplina: con Turrini i falli in area spesso fanno la differenza. Statisticamente, entrambe le squadre attaccano poco in transizione pura: gara che potrebbe decidersi sui dettagli, piazzati e qualità nell’ultimo passaggio. Bolzano è pronta a un confronto dal peso playoff.

Tabù giallorosso : il Südtirol non ha mai vinto contro il Catanzaro in Serie B (3 pareggi, 2 sconfitte) e non ha mai chiuso con la porta inviolata.

: il non ha mai vinto contro il in Serie B (3 pareggi, 2 sconfitte) e non ha mai chiuso con la porta inviolata. Crescita biancorossa : tre successi consecutivi per il Südtirol dopo 13 giornate senza vittorie: solo il Venezia vanta una striscia più lunga nel periodo.

: tre successi consecutivi per il dopo 13 giornate senza vittorie: solo il Venezia vanta una striscia più lunga nel periodo. Freno ospite : un punto nelle ultime tre per il Catanzaro ; rischio di terza sconfitta esterna di fila per la prima volta dal 2023/24.

: un punto nelle ultime tre per il ; rischio di terza sconfitta esterna di fila per la prima volta dal 2023/24. Poche ripartenze : entrambe tra le squadre che contro-attaccano meno in B: 10 attacchi in transizione a testa finora.

: entrambe tra le squadre che contro-attaccano meno in B: 10 attacchi in transizione a testa finora. Uomini chiave: Daniele Casiraghi è in striscia da tre gare (1 gol, 2 assist); Pietro Iemmello ha già segnato 4 reti al Südtirol in carriera.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Catanzaro

Possesso e pulizia tecnica dalla parte del Catanzaro (53,6% di possesso, 84,1% di precisione passaggi) contro un Südtirol più diretto (38,5% di possesso) ma concreto: 22 gol fatti e 22 subiti in 21 gare. I calabresi hanno prodotto più tiri nello specchio (85 a 77) e tengono 6 clean sheet contro i 4 biancorossi. Pressioni simili (PPDA 12,0 contro 11,9): gara che potrebbe premiare chi sfrutta meglio palla inattiva e seconde palle.

Giocatori: nel Südtirol i migliori marcatori sono Silvio Merkaj e Emanuele Pecorino (5 gol), con Daniele Casiraghi top assistman (3). Il più ammonito è Simone Davì (5 gialli), mentre Raphael Kofler, Simone Tronchin e Silvio Merkaj contano 1 rosso a testa. Tra i pali, Marius Adamonis ha 4 clean sheet. Nel Catanzaro guida i bomber Alphadjo Cissé (6) davanti a Pietro Iemmello (5), che è anche il miglior uomo-assist (5) insieme al regista Simone Pontisso (4). Il più ammonito è Nicolò Brighenti (7); Ruggero Frosinini e Bruno Verrengia hanno 1 rosso. Mirko Pigliacelli è a quota 6 clean sheet.

Südtirol Catanzaro Partite giocate 21 21 Vittorie 5 8 Pareggi 10 8 Sconfitte 6 5 Gol segnati 22 27 Gol subiti 22 24 Possesso palla (%) 38,5 53,6 Tiri nello specchio 77 85 Precisione tiro (%) 43,0 44,0 PPDA 11,9 12,0 Clean sheet 4 6 Ammonizioni 46 55 Espulsioni 3 2 Capocannoniere Merkaj 5; Pecorino 5 Cissé 6 Top assistman Casiraghi 3 Iemmello 5; Pontisso 4 Più ammonito Davì 5 Brighenti 7 Portiere (clean sheet) Adamonis 4 Pigliacelli 6

FAQ Quando si gioca Südtirol-Catanzaro? Sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Südtirol-Catanzaro? Allo Stadio Druso di Bolzano. Chi è l’arbitro di Südtirol-Catanzaro? L’arbitro è Niccolò Turrini, con VAR Santoro e AVAR Del Giovane.