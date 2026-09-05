Südtirol-Catanzaro 5 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 3ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Südtirol-Catanzaro

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Südtirol–Catanzaro accende la 3ª giornata della Serie B 2026-27 allo Stadio Druso di Bolzano. Una sfida dal peso specifico già notevole: Südtirol solido e imbattuto, Catanzaro ferito e a caccia dei primi punti. Equilibrio e intensità in palio in uno scontro che può orientare morale e classifica.

Le ultime partite giocate

Südtirol in marcia regolare: successo all’esordio e pari in trasferta, con porta inviolata al Druso. Avvio in salita per il Catanzaro, due ko esterni di misura ma con segnali di propositività in attacco. I biancorossi hanno incassato appena un gol in due uscite, i giallorossi hanno già trovato la via della rete ma pagano qualcosa in fase di non possesso.

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Dettaglio dei risultati recenti:

Südtirol: Südtirol–Virtus Entella 1-0; Benevento–Südtirol 1-1

Catanzaro: Vicenza–Catanzaro 3-2; Pisa–Catanzaro 2-1

L’arbitro di Südtirol-Catanzaro

La gara del Druso sarà diretta dal signor Edoardo Mazzoni. In stagione Serie B 2026-27 ha diretto 1 incontro, fischiando 22 falli, con 3 cartellini gialli, nessun rosso e nessun rigore concesso. Al VAR è designato Gariglio.

Arbitro: MAZZONI

MAZZONI Assistenti: RICCI – SCARPA

RICCI – SCARPA IV: ZANOTTI

ZANOTTI VAR: GARIGLIO

GARIGLIO AVAR: PEZZUTO

Statistiche interessanti

Südtirol e Catanzaro arrivano a questa sfida con storie recenti divergenti: i padroni di casa hanno già messo fieno in cascina restando imbattuti, mentre gli ospiti inseguono la svolta dopo due passi falsi lontano da casa. Il quadro storico del confronto racconta un equilibrio solo apparente: il Südtirol ha vinto una sola volta nei sei incroci in Serie B, ma proprio nell’ultimo precedente, al Druso, con il 2-1 firmato da Karim Zedadka e Silvio Merkaj. In Alto Adige il bilancio è in parità (una vittoria per parte e un pareggio), a conferma di un campo sempre spigoloso per i giallorossi. Sul piano dei numeri stagionali, entrambe concedono molto in termini di tiri subiti (39 Südtirol, 42 Catanzaro), ma lo spartito è diverso: i biancorossi sono più reattivi e verticali (PPDA 14.0), i calabresi tengono più palla (54,1% di possesso) e costruiscono tanto (13 tiri nello specchio complessivi). Focus uomini-copertina: Pietro Iemmello ha confidenza con il match (4 gol in 6 sfide contro il Südtirol), mentre Niklas Pyyhtiä cerca il primo sorriso pieno contro il Catanzaro dopo reti e prestazioni in crescita in passato. Ingredienti da partita vibrante: intensità nei duelli, piazzati pesanti e qualche fiammata individuale potrebbero spostare l’ago della bilancia.

Nei 6 precedenti in Serie B il Südtirol ha vinto una sola volta, proprio l’ultimo incrocio (2-1 al Druso) con firme di Zedadka e Merkaj .

ha vinto una sola volta, proprio l’ultimo incrocio (2-1 al Druso) con firme di e . Al Druso c’è equilibrio assoluto: una vittoria a testa e un pareggio; l’ultima striscia casalinga sorride al Südtirol .

. Per il quarto anno di fila il Südtirol è imbattuto dopo 2 giornate; solo nel 2023/24 evitò il ko anche alla terza.

è imbattuto dopo 2 giornate; solo nel 2023/24 evitò il ko anche alla terza. Catanzaro reduce da 4 sconfitte consecutive tra coda della scorsa regular season e avvio attuale: serie pesante da invertire.

reduce da 4 sconfitte consecutive tra coda della scorsa regular season e avvio attuale: serie pesante da invertire. Tiri concessi: 39 Südtirol , 42 Catanzaro ; i biancorossi sono tra gli ultimi per tiri nello specchio (4 complessivi).

, 42 ; i biancorossi sono tra gli ultimi per tiri nello specchio (4 complessivi). Niklas Pyyhtiä non ha mai vinto in 4 sfide con il Catanzaro , ma ha già segnato contro i giallorossi: talento in rampa di lancio.

non ha mai vinto in 4 sfide con il , ma ha già segnato contro i giallorossi: talento in rampa di lancio. Pietro Iemmello è un fattore contro il Südtirol: 4 reti in 6 confronti; con N’Dri Koffi guida i giallorossi per tiri nello specchio.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Catanzaro

Confronto di stili: il Südtirol produce meno ma capitalizza (10 tiri, 2 gol, 40% di precisione al tiro) e difende con ordine (1 gol subito, 1 clean sheet), mentre il Catanzaro tiene più palla (54,1%) e crea di più (24 tiri, 13 nello specchio) pagando però dazio dietro (5 gol incassati). Passaggi puliti per entrambe (84% circa di precisione), pressione più aggressiva dei giallorossi (PPDA 11.7) contro un baricentro più prudente dei biancorossi (PPDA 14.0).

Giocatori chiave: per il Südtirol fin qui a segno Simone Davì e Silvio Merkaj (1 gol ciascuno), con Aljosa Vasic a referto con 1 assist; Giacomo Stabile ha rimediato un rosso diretto, in porta Alessandro Plizzari conta 1 clean sheet. Nel Catanzaro hanno già colpito Marco D’Alessandro, Pietro Iemmello e Bruno Verrengia (1 gol a testa); tra gli assist spiccano Jacopo Petriccione, Matias Antonini Lui e Antonio Candela (1 ciascuno). Mirko Pigliacelli è a quota 12 parate, ancora senza clean sheet.

Südtirol Catanzaro Partite giocate 2 2 Punti 4 0 Vittorie / Pareggi / Sconfitte 1 / 1 / 0 0 / 0 / 2 Gol fatti / subiti 2 / 1 3 / 5 Tiri totali / in porta 10 / 4 24 / 13 Precisione al tiro (%) 40,0 54,2 Possesso palla (%) 49,2 54,1 Precisione passaggi (%) 84,0 84,9 PPDA (minore = pressing più alto) 14,0 11,7 Clean sheet 1 0 Ammonizioni / Espulsioni 4 / 1 5 / 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Südtirol-Catanzaro? La gara è valida per la 3ª giornata della Serie B 2026-27. Data e orario ufficiali saranno confermati dal calendario LNPB. Dove si gioca Südtirol-Catanzaro? Allo Stadio Druso (Marco Druso) di Bolzano. Chi è l’arbitro di Südtirol-Catanzaro? Designato Edoardo Mazzoni. Assistenti: Ricci e Scarpa; IV: Zanotti; VAR: Gariglio; AVAR: Pezzuto.