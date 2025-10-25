Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Südtirol-Cesena 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Südtirol-Cesena

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Südtirol-Cesena è una sfida cruciale della 9ª giornata di Serie B 2025-26, in programma allo Stadio Druso di Bolzano sabato 25 ottobre 2025 alle 15:00. I padroni di casa del Südtirol arrivano al match da 12° in classifica con 10 punti in 8 gare, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte (reti: 12 fatte, 11 subite). Il Cesena vola in alto: è con 14 punti e un bilancio di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte (gol: 13 segnati, 11 incassati).

Le ultime partite giocate

Südtirol e Cesena arrivano con trend diversi: gli altoatesini pareggiano spesso, i romagnoli alternano acuti esterni a battute d’arresto in casa.

Südtirol x ok x ko x
Cesena ok x ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Südtirol ha raccolto 6 punti, mentre il Cesena ne ha messi insieme 7. Dettaglio risultati:

  • Südtirol

FrosinoneSüdtirol 2-2; SüdtirolReggiana 3-1; PescaraSüdtirol 1-1; SüdtirolEmpoli 1-2; MantovaSüdtirol 1-1

  • Cesena

VeneziaCesena 1-2; CesenaPalermo 1-1; FrosinoneCesena 3-1; CesenaReggiana 1-2; SpeziaCesena 1-2

L’arbitro

Südtirol-Cesena sarà diretta dal signor Andrea Zanotti. Squadra arbitrale: assistenti Cortese e Catallo, quarto ufficiale Rapuano, VAR Sozza e AVAR Prenna. Nella stagione 2025/26 Zanotti ha già diretto 3 gare in B, fischiando 2 rigori e distribuendo 14 gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi: media di 5,6 cartellini a partita.

  • Arbitro: ZANOTTI
  • Assistenti: Cortese – Catallo
  • IV: Rapuano
  • VAR: Sozza
  • AVAR: Prenna

Statistiche interessanti

Partita ricca di spunti: il Südtirol in B cerca ancora la prima vittoria contro il Cesena dopo i risultati della scorsa stagione (ko 0-1 all’andata e 1-1 al Druso). La squadra altoatesina vive un avvio fatto di saliscendi: in otto turni non ha mai ripetuto lo stesso esito due volte di fila, tra successi, pareggi e battute d’arresto. Dall’altra parte, i bianconeri hanno messo insieme 14 punti nelle prime otto giornate: un ritmo già visto in due delle ultime sei partecipazioni, in cui è poi arrivato l’accesso ai play-off.

Sul piano dei singoli, Silvio Merkaj ha inciso molto a inizio torneo ma nelle ultime uscite ha frenato, pur restando tra i più presenti in area avversaria in tutta la B; in grande evidenza anche Gianluca Frabotta, reduce da una doppietta e da una percentuale realizzativa altissima, vicino alla sua presenza numero 50 in categoria.

  • Nei precedenti recenti di B: Südtirol ancora senza vittorie contro il Cesena (0-1 all’andata, 1-1 al ritorno lo scorso anno).
  • Altalena Südtirol: in 8 giornate non ha mai replicato lo stesso risultato due volte di fila (2V, 4N, 2P).
  • Partenza sprint Cesena: 14 punti dopo 8 turni, trend che in passato è valso l’ingresso ai play-off.
  • Clean sheet rimandati: sia Südtirol sia Cesena aspettano ancora una gara senza subire gol.
  • Silvio Merkaj: grande presenza in area nonostante lo stop alle partecipazioni-gol nelle ultime tre giornate.
  • Gianluca Frabotta: doppietta all’ultimo turno e miglior conversione tra chi ha segnato almeno due gol (66,7%).

Le statistiche stagionali di Südtirol e Cesena

Numeri a confronto: il Südtirol gioca con meno possesso (34,9%) ma resta incisivo (12 gol con 16,67% di conversione e 48,61% di precisione al tiro). Il Cesena palleggia di più (48,3%, pass accuracy 80,22%) e mantiene una produttività simile (13 gol, conversione 16,67%). Pressioni: PPDA 11,4 per gli altoatesini, 14,5 per i romagnoli. Disciplina in equilibrio: 16 gialli per entrambe.

Südtirol Cesena
Partite giocate 8 8
Vittorie 2 4
Pareggi 4 2
Sconfitte 2 2
Gol segnati 12 13
Gol subiti 11 11
Possesso palla (%) 34,9 48,3
Tiri totali 72 78
Tiri in porta 35 31
Precisione tiri (%) 48,61 39,74
Precisione passaggi (%) 61,80 80,22
PPDA 11,4 14,5
Cartellini gialli 16 16
Cartellini rossi 1 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Südtirol-Cesena?

Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00 (9ª giornata di Serie B 2025-26).

Dove si gioca Südtirol-Cesena?

Allo Stadio Druso di Bolzano.

Chi è l’arbitro di Südtirol-Cesena?

Andrea Zanotti; assistenti Cortese e Catallo, IV Rapuano, VAR Sozza, AVAR Prenna.

Südtirol-Cesena 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche Virgilio Sport

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Cremonese - Atalanta
SERIE B:
Catanzaro - Palermo

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio