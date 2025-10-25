Südtirol-Cesena 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Südtirol-Cesena

Südtirol-Cesena è una sfida cruciale della 9ª giornata di Serie B 2025-26, in programma allo Stadio Druso di Bolzano sabato 25 ottobre 2025 alle 15:00. I padroni di casa del Südtirol arrivano al match da 12° in classifica con 10 punti in 8 gare, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte (reti: 12 fatte, 11 subite). Il Cesena vola in alto: è 4° con 14 punti e un bilancio di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte (gol: 13 segnati, 11 incassati).

Le ultime partite giocate

Südtirol e Cesena arrivano con trend diversi: gli altoatesini pareggiano spesso, i romagnoli alternano acuti esterni a battute d’arresto in casa.

Südtirol x ok x ko x Cesena ok x ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Südtirol ha raccolto 6 punti, mentre il Cesena ne ha messi insieme 7. Dettaglio risultati:

Südtirol

Frosinone–Südtirol 2-2; Südtirol–Reggiana 3-1; Pescara–Südtirol 1-1; Südtirol–Empoli 1-2; Mantova–Südtirol 1-1

Cesena

Venezia–Cesena 1-2; Cesena–Palermo 1-1; Frosinone–Cesena 3-1; Cesena–Reggiana 1-2; Spezia–Cesena 1-2

L’arbitro

Südtirol-Cesena sarà diretta dal signor Andrea Zanotti. Squadra arbitrale: assistenti Cortese e Catallo, quarto ufficiale Rapuano, VAR Sozza e AVAR Prenna. Nella stagione 2025/26 Zanotti ha già diretto 3 gare in B, fischiando 2 rigori e distribuendo 14 gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi: media di 5,6 cartellini a partita.

Arbitro: ZANOTTI

Assistenti: Cortese – Catallo

IV: Rapuano

VAR: Sozza

AVAR: Prenna

Statistiche interessanti

Partita ricca di spunti: il Südtirol in B cerca ancora la prima vittoria contro il Cesena dopo i risultati della scorsa stagione (ko 0-1 all’andata e 1-1 al Druso). La squadra altoatesina vive un avvio fatto di saliscendi: in otto turni non ha mai ripetuto lo stesso esito due volte di fila, tra successi, pareggi e battute d’arresto. Dall’altra parte, i bianconeri hanno messo insieme 14 punti nelle prime otto giornate: un ritmo già visto in due delle ultime sei partecipazioni, in cui è poi arrivato l’accesso ai play-off.

Sul piano dei singoli, Silvio Merkaj ha inciso molto a inizio torneo ma nelle ultime uscite ha frenato, pur restando tra i più presenti in area avversaria in tutta la B; in grande evidenza anche Gianluca Frabotta, reduce da una doppietta e da una percentuale realizzativa altissima, vicino alla sua presenza numero 50 in categoria.

Nei precedenti recenti di B: Südtirol ancora senza vittorie contro il Cesena (0-1 all’andata, 1-1 al ritorno lo scorso anno).

ancora senza vittorie contro il (0-1 all’andata, 1-1 al ritorno lo scorso anno). Altalena Südtirol : in 8 giornate non ha mai replicato lo stesso risultato due volte di fila (2V, 4N, 2P).

: in 8 giornate non ha mai replicato lo stesso risultato due volte di fila (2V, 4N, 2P). Partenza sprint Cesena : 14 punti dopo 8 turni, trend che in passato è valso l’ingresso ai play-off.

: 14 punti dopo 8 turni, trend che in passato è valso l’ingresso ai play-off. Clean sheet rimandati: sia Südtirol sia Cesena aspettano ancora una gara senza subire gol.

sia aspettano ancora una gara senza subire gol. Silvio Merkaj : grande presenza in area nonostante lo stop alle partecipazioni-gol nelle ultime tre giornate.

: grande presenza in area nonostante lo stop alle partecipazioni-gol nelle ultime tre giornate. Gianluca Frabotta: doppietta all’ultimo turno e miglior conversione tra chi ha segnato almeno due gol (66,7%).

Le statistiche stagionali di Südtirol e Cesena

Numeri a confronto: il Südtirol gioca con meno possesso (34,9%) ma resta incisivo (12 gol con 16,67% di conversione e 48,61% di precisione al tiro). Il Cesena palleggia di più (48,3%, pass accuracy 80,22%) e mantiene una produttività simile (13 gol, conversione 16,67%). Pressioni: PPDA 11,4 per gli altoatesini, 14,5 per i romagnoli. Disciplina in equilibrio: 16 gialli per entrambe.

Südtirol Cesena Partite giocate 8 8 Vittorie 2 4 Pareggi 4 2 Sconfitte 2 2 Gol segnati 12 13 Gol subiti 11 11 Possesso palla (%) 34,9 48,3 Tiri totali 72 78 Tiri in porta 35 31 Precisione tiri (%) 48,61 39,74 Precisione passaggi (%) 61,80 80,22 PPDA 11,4 14,5 Cartellini gialli 16 16 Cartellini rossi 1 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Südtirol-Cesena? Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00 (9ª giornata di Serie B 2025-26). Dove si gioca Südtirol-Cesena? Allo Stadio Druso di Bolzano. Chi è l’arbitro di Südtirol-Cesena? Andrea Zanotti; assistenti Cortese e Catallo, IV Rapuano, VAR Sozza, AVAR Prenna.

