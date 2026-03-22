Südtirol-Frosinone 22 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 32ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Südtirol-Frosinone: forma, arbitro, curiosità e confronto dati.

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Südtirol–Frosinone accende la 32ª giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Druso di Bolzano, teatro di un esame d’alta quota per i ciociari e banco di prova per i biancorossi. In classifica il Frosinone è 3° con 62 punti (17 vittorie, 11 pareggi, 3 sconfitte; 59 gol segnati, 31 subiti), mentre il Südtirol occupa il 10° posto con 38 punti (8 vittorie, 14 pareggi, 9 sconfitte; 33 gol fatti, 32 incassati). Scenario da gara di ambizioni contrapposte: promozione per gli ospiti, rincorsa playoff per i padroni di casa.

Le ultime partite giocate

Il Südtirol arriva da un percorso altalenante (1 vittoria, 2 pareggi, 2 ko), con un colpo esterno pesante e qualche frenata interna. Il Frosinone si conferma squadra solida: imbattuto nelle ultime cinque (2 vittorie e 3 pareggi), con ritmi continui e grande efficacia in area avversaria.

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Südtirol x ok ko x ko Frosinone x x ok x ok

Nei cinque turni più recenti il Südtirol ha totalizzato 5 punti, il Frosinone ne ha raccolti 9. Dettaglio partite:

Südtirol

Südtirol -Venezia 1-1

-Venezia 1-1 Reggiana- Südtirol 0-4

0-4 Südtirol -Virtus Entella 0-1

-Virtus Entella 0-1 Südtirol -Pescara 0-0

-Pescara 0-0 Avellino-Südtirol 3-2

Frosinone

Catanzaro- Frosinone 2-2

2-2 Frosinone -Pescara 2-2

-Pescara 2-2 Frosinone -Sampdoria 3-0

-Sampdoria 3-0 Cesena- Frosinone 2-2

2-2 Frosinone-Bari 2-1

L’arbitro di Südtirol-Frosinone

Dirige Marco Piccinini di Forlì. Squadra arbitrale: assistenti Preti e El Filali, IV ufficiale Mazzoni, VAR Baroni, AVAR Paganessi. In questa Serie B 2025-26 Piccinini ha arbitrato 8 gare: 208 falli fischiati, 39 fuorigioco, 1 rigore assegnato; 32 gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi diretti (media 4,3 cartellini a partita).

Arbitro: PICCININI

Assistenti: PRETI – EL FILALI

– IV: MAZZONI

VAR: BARONI

AVAR: PAGANESSI

Statistiche interessanti

Il confronto racconta una sfida ricca di trame: il Frosinone viaggia con passo da promozione e una serie esterna di alto profilo, mentre il Südtirol tende a incartare le partite in casa puntando su ordine e ripartenze. I precedenti sorridono ai biancorossi: imbattuti nei confronti diretti in B, con pareggi “pesanti” a Bolzano spesso finiti 1-1. Occhi su Daniele Casiraghi, in crescita tra gol e assist, e sul talento gialloazzurro Seydou Fini, già decisivo nonostante la giovane età. Attenzione anche ai trend recenti: il Südtirol ha vissuto un calo nell’ultimo periodo ma resta compatto dietro; il Frosinone segna con regolarità e concede poco, forte di un possesso più alto e precisione al tiro superiore alla media di categoria. Gli episodi in area, i piazzati di Giacomo Calò e la fisicità offensiva di Silvio Merkaj e Antonio Raimondo possono spostare l’ago della bilancia in una gara che promette equilibrio e intensità fino all’ultimo.

Tradizione favorevole ai biancorossi: contro il Frosinone il Südtirol non ha mai perso in Serie B (5 incroci: 1 vittoria, 4 pareggi).

il non ha mai perso in Serie B (5 incroci: 1 vittoria, 4 pareggi). A Bolzano regna l’equilibrio: i due precedenti interni in B sono terminati 1-1.

Momento altalenante Südtirol : 2 ko nelle ultime 3 di campionato (1 pareggio), dopo una lunga serie positiva.

: 2 ko nelle ultime 3 di campionato (1 pareggio), dopo una lunga serie positiva. Segnale d’allarme in casa Südtirol : zero gol nelle ultime due al Druso; terza gara senza segnare sarebbe primato negativo in B.

: zero gol nelle ultime due al Druso; terza gara senza segnare sarebbe primato negativo in B. Striscia d’acciaio Frosinone : imbattuto da 12 trasferte (6 vittorie, 6 pareggi), miglior serie esterna stagionale.

: imbattuto da 12 trasferte (6 vittorie, 6 pareggi), miglior serie esterna stagionale. Daniele Casiraghi on fire: 4 reti e 6 assist in stagione, a -1 dal bottino di gol dello scorso anno.

on fire: 4 reti e 6 assist in stagione, a -1 dal bottino di gol dello scorso anno. Baby brillante Seydou Fini: gol e assist nell’ultimo turno; tra i più giovani a riuscirci in questa B.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Frosinone

Numeri alla mano: più possesso e più pericolosità per il Frosinone (49,4% di possesso; 59 gol fatti; precisione al tiro 46,2%), mentre il Südtirol (40,2% di possesso; 33 reti; 41,9% di tiri nello specchio) punta su organizzazione e compattezza (32 gol subiti contro i 31 dei ciociari). Clean sheet: 11 per Lorenzo Palmisani contro gli 8 biancorossi complessivi. Disciplina simile: 73 gialli per il Südtirol, 69 per il Frosinone (4 rossi a testa).

Focus giocatori: capocannoniere Südtirol è Silvio Merkaj (9), seguito da Emanuele Pecorino (7) e Daniele Casiraghi (4); top assistman è Daniele Casiraghi (6). Nel Frosinone guida Farès Ghedjemis (11) davanti a Antonio Raimondo (8) e Ilias Koutsoupias (7); re degli assist è Giacomo Calò (12). Più ammoniti: Simone Tronchin (7) per i bolzanini e Gabriele Bracaglia (10) per i ciociari. Espulsioni: per il Südtirol hanno visto il rosso Tronchin, Tait, Kofler e Merkaj (1 ciascuno); nel Frosinone rossi per Calvani, Kvernadze, Oyono (doppio giallo) e Ben Kone. Tra i pali spiccano Marius Adamonis (7 clean sheet individuali) e il già citato Palmisani (11).

Südtirol Frosinone Partite giocate 31 31 Numero di partite vinte 8 17 Numero di partite pareggiate 14 11 Numero di partite perse 9 3 Gol totali segnati 33 59 Gol totali subiti 32 31 Media gol subiti per partita 1,03 1,00 Percentuale possesso palla 40,2 49,4 Tiri nello specchio 108 186 Percentuale di tiri in porta 41,9 46,2 Clean sheet 8 11 Cartellini gialli 73 69 Cartellini rossi 4 4 Capocannoniere Merkaj 9 Ghedjemis 11 Top assistman Casiraghi 6 Calò 12

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Südtirol-Frosinone? Match valido per la 32ª giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali sono in via di definizione da parte della Lega B. Dove si gioca Südtirol-Frosinone? Allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol. Chi è l'arbitro di Südtirol-Frosinone? Marco Piccinini di Forlì. Assistenti: Preti e El Filali; IV: Mazzoni; VAR: Baroni; AVAR: Paganessi.