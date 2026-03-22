Südtirol-Frosinone 22 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Südtirol–Frosinone accende la 32ª giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Druso di Bolzano, teatro di un esame d’alta quota per i ciociari e banco di prova per i biancorossi. In classifica il Frosinone è 3° con 62 punti (17 vittorie, 11 pareggi, 3 sconfitte; 59 gol segnati, 31 subiti), mentre il Südtirol occupa il 10° posto con 38 punti (8 vittorie, 14 pareggi, 9 sconfitte; 33 gol fatti, 32 incassati). Scenario da gara di ambizioni contrapposte: promozione per gli ospiti, rincorsa playoff per i padroni di casa.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Südtirol-Frosinone
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Südtirol e Frosinone
Le ultime partite giocate
Il Südtirol arriva da un percorso altalenante (1 vittoria, 2 pareggi, 2 ko), con un colpo esterno pesante e qualche frenata interna. Il Frosinone si conferma squadra solida: imbattuto nelle ultime cinque (2 vittorie e 3 pareggi), con ritmi continui e grande efficacia in area avversaria.
|Südtirol
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|Frosinone
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Nei cinque turni più recenti il Südtirol ha totalizzato 5 punti, il Frosinone ne ha raccolti 9. Dettaglio partite:
- Südtirol
- Südtirol-Venezia 1-1
- Reggiana-Südtirol 0-4
- Südtirol-Virtus Entella 0-1
- Südtirol-Pescara 0-0
- Avellino-Südtirol 3-2
- Frosinone
- Catanzaro-Frosinone 2-2
- Frosinone-Pescara 2-2
- Frosinone-Sampdoria 3-0
- Cesena-Frosinone 2-2
- Frosinone-Bari 2-1
L’arbitro di Südtirol-Frosinone
Dirige Marco Piccinini di Forlì. Squadra arbitrale: assistenti Preti e El Filali, IV ufficiale Mazzoni, VAR Baroni, AVAR Paganessi. In questa Serie B 2025-26 Piccinini ha arbitrato 8 gare: 208 falli fischiati, 39 fuorigioco, 1 rigore assegnato; 32 gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi diretti (media 4,3 cartellini a partita).
- Arbitro: PICCININI
- Assistenti: PRETI – EL FILALI
- IV: MAZZONI
- VAR: BARONI
- AVAR: PAGANESSI
Statistiche interessanti
Il confronto racconta una sfida ricca di trame: il Frosinone viaggia con passo da promozione e una serie esterna di alto profilo, mentre il Südtirol tende a incartare le partite in casa puntando su ordine e ripartenze. I precedenti sorridono ai biancorossi: imbattuti nei confronti diretti in B, con pareggi “pesanti” a Bolzano spesso finiti 1-1. Occhi su Daniele Casiraghi, in crescita tra gol e assist, e sul talento gialloazzurro Seydou Fini, già decisivo nonostante la giovane età. Attenzione anche ai trend recenti: il Südtirol ha vissuto un calo nell’ultimo periodo ma resta compatto dietro; il Frosinone segna con regolarità e concede poco, forte di un possesso più alto e precisione al tiro superiore alla media di categoria. Gli episodi in area, i piazzati di Giacomo Calò e la fisicità offensiva di Silvio Merkaj e Antonio Raimondo possono spostare l’ago della bilancia in una gara che promette equilibrio e intensità fino all’ultimo.
- Tradizione favorevole ai biancorossi: contro il Frosinone il Südtirol non ha mai perso in Serie B (5 incroci: 1 vittoria, 4 pareggi).
- A Bolzano regna l’equilibrio: i due precedenti interni in B sono terminati 1-1.
- Momento altalenante Südtirol: 2 ko nelle ultime 3 di campionato (1 pareggio), dopo una lunga serie positiva.
- Segnale d’allarme in casa Südtirol: zero gol nelle ultime due al Druso; terza gara senza segnare sarebbe primato negativo in B.
- Striscia d’acciaio Frosinone: imbattuto da 12 trasferte (6 vittorie, 6 pareggi), miglior serie esterna stagionale.
- Daniele Casiraghi on fire: 4 reti e 6 assist in stagione, a -1 dal bottino di gol dello scorso anno.
- Baby brillante Seydou Fini: gol e assist nell’ultimo turno; tra i più giovani a riuscirci in questa B.
Le statistiche stagionali di Südtirol e Frosinone
Numeri alla mano: più possesso e più pericolosità per il Frosinone (49,4% di possesso; 59 gol fatti; precisione al tiro 46,2%), mentre il Südtirol (40,2% di possesso; 33 reti; 41,9% di tiri nello specchio) punta su organizzazione e compattezza (32 gol subiti contro i 31 dei ciociari). Clean sheet: 11 per Lorenzo Palmisani contro gli 8 biancorossi complessivi. Disciplina simile: 73 gialli per il Südtirol, 69 per il Frosinone (4 rossi a testa).
Focus giocatori: capocannoniere Südtirol è Silvio Merkaj (9), seguito da Emanuele Pecorino (7) e Daniele Casiraghi (4); top assistman è Daniele Casiraghi (6). Nel Frosinone guida Farès Ghedjemis (11) davanti a Antonio Raimondo (8) e Ilias Koutsoupias (7); re degli assist è Giacomo Calò (12). Più ammoniti: Simone Tronchin (7) per i bolzanini e Gabriele Bracaglia (10) per i ciociari. Espulsioni: per il Südtirol hanno visto il rosso Tronchin, Tait, Kofler e Merkaj (1 ciascuno); nel Frosinone rossi per Calvani, Kvernadze, Oyono (doppio giallo) e Ben Kone. Tra i pali spiccano Marius Adamonis (7 clean sheet individuali) e il già citato Palmisani (11).
|Südtirol
|Frosinone
|Partite giocate
|31
|31
|Numero di partite vinte
|8
|17
|Numero di partite pareggiate
|14
|11
|Numero di partite perse
|9
|3
|Gol totali segnati
|33
|59
|Gol totali subiti
|32
|31
|Media gol subiti per partita
|1,03
|1,00
|Percentuale possesso palla
|40,2
|49,4
|Tiri nello specchio
|108
|186
|Percentuale di tiri in porta
|41,9
|46,2
|Clean sheet
|8
|11
|Cartellini gialli
|73
|69
|Cartellini rossi
|4
|4
|Capocannoniere
|Merkaj 9
|Ghedjemis 11
|Top assistman
|Casiraghi 6
|Calò 12
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Südtirol-Frosinone?
-
Match valido per la 32ª giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali sono in via di definizione da parte della Lega B.
- Dove si gioca Südtirol-Frosinone?
-
Allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol.
- Chi è l'arbitro di Südtirol-Frosinone?
-
Marco Piccinini di Forlì. Assistenti: Preti e El Filali; IV: Mazzoni; VAR: Baroni; AVAR: Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.