Südtirol-Juve Stabia 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Südtirol–Juve Stabia è la sfida della 38ª giornata di Serie B 2025-26 allo Stadio Druso di Bolzano: gara dal doppio sapore, salvezza per i biancorossi e piazzamento playoff per le Vespe. Classifica: Südtirol 15° a 40 punti (8 vittorie, 16 pareggi, 13 sconfitte; 37 gol fatti, 47 subiti), Juve Stabia 7° a 50 (11 vittorie, 17 pareggi, 9 sconfitte; 43 gol segnati, 44 incassati). Data e orario ufficiali saranno confermati dalla Lega B.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Südtirol-Juve Stabia
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Südtirol e Juve Stabia
Le ultime partite giocate
Südtirol arriva da un momento complicato, con tre ko consecutivi che hanno riacceso le luci d’allarme. La Juve Stabia alterna risultati, ma resta solida: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque. L’inerzia pende leggermente verso gli ospiti, ma al Druso l’equilibrio può fare la differenza.
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Nelle ultime 5 di campionato: Südtirol 2 punti, Juve Stabia 5.
- Südtirol
- Cesena-Südtirol 1-1
- Südtirol-Modena 1-1
- Spezia-Südtirol 6-1
- Südtirol-Mantova 0-3
- Sampdoria-Südtirol 1-0
- Juve Stabia
- Venezia-Juve Stabia 3-1
- Juve Stabia-Cesena 2-0
- Juve Stabia-Catanzaro 1-1
- Pescara-Juve Stabia 1-1
- Juve Stabia-Frosinone 0-1
L’arbitro di Südtirol-Juve Stabia
La gara sarà diretta dal signor Marinelli, con assistenti Politi e Bitonti. Quarto ufficiale Dasso. Al VAR Maggioni, AVAR Gualtieri. Dati statistici di stagione completi sull’arbitro non disponibili al momento della pubblicazione.
- Arbitro: Marinelli
- Assistenti: Politi – Bitonti
- IV: Dasso
- VAR: Maggioni
- AVAR: Gualtieri
Statistiche interessanti
Duello che promette scintille: Südtirol e Juve Stabia non hanno mai pareggiato nei tre precedenti in B, segno di una sfida che si gioca spesso sui dettagli. I biancorossi sono a +1 sulla zona playout e blindano la salvezza solo con i tre punti, mentre le Vespe hanno già staccato il pass per i playoff e puntano a un piazzamento migliore. Momento opposto: Südtirol reduce da tre sconfitte di fila (parziale 1-10), Juve Stabia altalenante ma con una tenuta difensiva da squadra matura. Attenzione alle corsie: i campani affinano i cross e capitalizzano sui piazzati; tra gli altoatesini, il gioco diretto e le seconde palle restano armi chiave. Nella metà campo gialloblù ispirano Nicola Mosti e Fabio Maistro, mentre davanti per i biancorossi match-up fisico per Silvio Merkaj e Emanuele Pecorino. Numeri e contesto raccontano di una partita piena di incroci: salvezza da blindare contro ambizioni playoff da rifinire.
- Nessun pareggio nei 3 confronti in B: due vittorie Juve Stabia, una per il Südtirol.
- Südtirol in flessione: tre ko di fila con score cumulato 1-10; solo una volta ha fatto peggio (cinque sconfitte consecutive tra novembre e dicembre 2024).
- Juve Stabia regina dei pari: 17 in stagione, record societario in BKT.
- Vespe imprevedibili in trasferta: da 11 gare esterne non ripetono lo stesso risultato due volte di fila.
- Emanuele Pecorino tra i migliori del torneo per gol su cross: 5 reti nate da traversoni.
- Spinta dalla fascia: Lorenzo Carissoni ha partecipato a 8 gol (6 reti + 2 assist) con alta percentuale realizzativa.
- Scenario classifica: Südtirol salvo matematicamente solo vincendo; Juve Stabia già ai playoff, caccia al miglior seed.
Le statistiche stagionali di Südtirol e Juve Stabia
Contrasti di stile: possesso più diretto per il Südtirol (40,4%) contro il fraseggio della Juve Stabia (52,6%). Le Vespe tirano con maggiore precisione (47,91% di tiri nello specchio) e hanno raccolto più clean sheet (11 a 8). Pressioni simili (PPDA 10,9 vs 11,6), ma i gialloblù gestiscono meglio il pallone (82,5% di precisione passaggi) e creano più pericoli in area (149 tiri in porta a 124).
Giocatori chiave: nel Südtirol i migliori marcatori sono Silvio Merkaj e Emanuele Pecorino (9 gol ciascuno), mentre l’uomo-assist è Daniele Casiraghi (7). Nella Juve Stabia guidano la classifica cannonieri Nicola Mosti e Leonardo Candellone (7 reti), top assist Fabio Maistro (6). Cartellini: nel Südtirol più ammoniti Merkaj e Simone Tronchin (7), diverse espulsioni a quota 1 (Raphael Kofler, Merkaj, Tronchin, Fabian Tait, Karim Zedadka). Nella Juve Stabia il più ammonito è Omar Correia (9); espulsi a quota 1 includono Marco Ruggero, Alessio Cacciamani e Federico Zuccon. Clean sheet: Marius Adamonis 7 (Südtirol), Alessandro Confente 10 (Juve Stabia).
|Südtirol
|Juve Stabia
|Partite giocate
|37
|37
|Vittorie
|8
|11
|Pareggi
|16
|17
|Sconfitte
|13
|9
|Gol segnati
|37
|43
|Gol subiti
|47
|44
|Possesso palla (%)
|40,4
|52,6
|Tiri totali
|307
|311
|Tiri in porta
|124
|149
|Precisione tiro (%)
|40,39
|47,91
|PPDA
|11,6
|10,9
|Clean sheet
|8
|11
|Cartellini gialli
|84
|84
|Cartellini rossi
|5
|3
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Südtirol-Juve Stabia?
-
Partita valida per la 38ª giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno confermati dalla Lega B: consulta il calendario.
- Dove si gioca Südtirol-Juve Stabia?
-
Allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol.
- Chi è l’arbitro di Südtirol-Juve Stabia?
-
Designato il signor Marinelli. Assistenti Politi e Bitonti, IV Dasso, VAR Maggioni, AVAR Gualtieri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.