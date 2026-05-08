Südtirol-Juve Stabia 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 38a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Südtirol-Juve Stabia: ultime, arbitro, curiosità e confronto.

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Südtirol–Juve Stabia è la sfida della 38ª giornata di Serie B 2025-26 allo Stadio Druso di Bolzano: gara dal doppio sapore, salvezza per i biancorossi e piazzamento playoff per le Vespe. Classifica: Südtirol 15° a 40 punti (8 vittorie, 16 pareggi, 13 sconfitte; 37 gol fatti, 47 subiti), Juve Stabia 7° a 50 (11 vittorie, 17 pareggi, 9 sconfitte; 43 gol segnati, 44 incassati). Data e orario ufficiali saranno confermati dalla Lega B.

Le ultime partite giocate

Südtirol arriva da un momento complicato, con tre ko consecutivi che hanno riacceso le luci d’allarme. La Juve Stabia alterna risultati, ma resta solida: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque. L’inerzia pende leggermente verso gli ospiti, ma al Druso l’equilibrio può fare la differenza.

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Südtirol x x ko ko ko Juve Stabia ko ok x x ko

Nelle ultime 5 di campionato: Südtirol 2 punti, Juve Stabia 5.

Südtirol

Cesena- Südtirol 1-1

1-1 Südtirol -Modena 1-1

-Modena 1-1 Spezia- Südtirol 6-1

6-1 Südtirol -Mantova 0-3

-Mantova 0-3 Sampdoria-Südtirol 1-0

Juve Stabia

Venezia- Juve Stabia 3-1

3-1 Juve Stabia -Cesena 2-0

-Cesena 2-0 Juve Stabia -Catanzaro 1-1

-Catanzaro 1-1 Pescara- Juve Stabia 1-1

1-1 Juve Stabia-Frosinone 0-1

L’arbitro di Südtirol-Juve Stabia

La gara sarà diretta dal signor Marinelli, con assistenti Politi e Bitonti. Quarto ufficiale Dasso. Al VAR Maggioni, AVAR Gualtieri. Dati statistici di stagione completi sull’arbitro non disponibili al momento della pubblicazione.

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Politi – Bitonti

– IV: Dasso

VAR: Maggioni

AVAR: Gualtieri

Statistiche interessanti

Duello che promette scintille: Südtirol e Juve Stabia non hanno mai pareggiato nei tre precedenti in B, segno di una sfida che si gioca spesso sui dettagli. I biancorossi sono a +1 sulla zona playout e blindano la salvezza solo con i tre punti, mentre le Vespe hanno già staccato il pass per i playoff e puntano a un piazzamento migliore. Momento opposto: Südtirol reduce da tre sconfitte di fila (parziale 1-10), Juve Stabia altalenante ma con una tenuta difensiva da squadra matura. Attenzione alle corsie: i campani affinano i cross e capitalizzano sui piazzati; tra gli altoatesini, il gioco diretto e le seconde palle restano armi chiave. Nella metà campo gialloblù ispirano Nicola Mosti e Fabio Maistro, mentre davanti per i biancorossi match-up fisico per Silvio Merkaj e Emanuele Pecorino. Numeri e contesto raccontano di una partita piena di incroci: salvezza da blindare contro ambizioni playoff da rifinire.

Nessun pareggio nei 3 confronti in B: due vittorie Juve Stabia , una per il Südtirol .

, una per il . Südtirol in flessione: tre ko di fila con score cumulato 1-10; solo una volta ha fatto peggio (cinque sconfitte consecutive tra novembre e dicembre 2024).

in flessione: tre ko di fila con score cumulato 1-10; solo una volta ha fatto peggio (cinque sconfitte consecutive tra novembre e dicembre 2024). Juve Stabia regina dei pari: 17 in stagione, record societario in BKT.

regina dei pari: 17 in stagione, record societario in BKT. Vespe imprevedibili in trasferta: da 11 gare esterne non ripetono lo stesso risultato due volte di fila.

Emanuele Pecorino tra i migliori del torneo per gol su cross: 5 reti nate da traversoni.

tra i migliori del torneo per gol su cross: 5 reti nate da traversoni. Spinta dalla fascia: Lorenzo Carissoni ha partecipato a 8 gol (6 reti + 2 assist) con alta percentuale realizzativa.

ha partecipato a 8 gol (6 reti + 2 assist) con alta percentuale realizzativa. Scenario classifica: Südtirol salvo matematicamente solo vincendo; Juve Stabia già ai playoff, caccia al miglior seed.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Juve Stabia

Contrasti di stile: possesso più diretto per il Südtirol (40,4%) contro il fraseggio della Juve Stabia (52,6%). Le Vespe tirano con maggiore precisione (47,91% di tiri nello specchio) e hanno raccolto più clean sheet (11 a 8). Pressioni simili (PPDA 10,9 vs 11,6), ma i gialloblù gestiscono meglio il pallone (82,5% di precisione passaggi) e creano più pericoli in area (149 tiri in porta a 124).

Giocatori chiave: nel Südtirol i migliori marcatori sono Silvio Merkaj e Emanuele Pecorino (9 gol ciascuno), mentre l’uomo-assist è Daniele Casiraghi (7). Nella Juve Stabia guidano la classifica cannonieri Nicola Mosti e Leonardo Candellone (7 reti), top assist Fabio Maistro (6). Cartellini: nel Südtirol più ammoniti Merkaj e Simone Tronchin (7), diverse espulsioni a quota 1 (Raphael Kofler, Merkaj, Tronchin, Fabian Tait, Karim Zedadka). Nella Juve Stabia il più ammonito è Omar Correia (9); espulsi a quota 1 includono Marco Ruggero, Alessio Cacciamani e Federico Zuccon. Clean sheet: Marius Adamonis 7 (Südtirol), Alessandro Confente 10 (Juve Stabia).

Südtirol Juve Stabia Partite giocate 37 37 Vittorie 8 11 Pareggi 16 17 Sconfitte 13 9 Gol segnati 37 43 Gol subiti 47 44 Possesso palla (%) 40,4 52,6 Tiri totali 307 311 Tiri in porta 124 149 Precisione tiro (%) 40,39 47,91 PPDA 11,6 10,9 Clean sheet 8 11 Cartellini gialli 84 84 Cartellini rossi 5 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Südtirol-Juve Stabia? Partita valida per la 38ª giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno confermati dalla Lega B: consulta il calendario. Dove si gioca Südtirol-Juve Stabia? Allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol. Chi è l’arbitro di Südtirol-Juve Stabia? Designato il signor Marinelli. Assistenti Politi e Bitonti, IV Dasso, VAR Maggioni, AVAR Gualtieri.