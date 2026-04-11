Südtirol-Modena 11 aprile 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 34a giornata. Numeri, precedenti, arbitro e statistiche per capire la partita Südtirol-Modena.

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Südtirol–Modena accende il prossimo turno della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Druso di Bolzano, nella 34a giornata. Sfida che profuma di playoff: gli altoatesini sono 11° con 39 punti in 33 gare (8 vittorie, 15 pareggi, 10 sconfitte; 35 gol segnati, 36 subiti), gli emiliani occupano il 6° posto con 50 punti in 32 partite (14 vittorie, 8 pareggi, 10 ko; 43 reti all’attivo, 28 al passivo). Calcio d’inizio come da calendario ufficiale della Lega B; il Druso promette equilibrio e intensità.

Le ultime partite giocate

Südtirol alla ricerca di slancio dopo un filotto complicato, con pareggi che hanno tenuto aperte le partite ma poche vittorie. Modena più incisivo: due successi nelle ultime uscite hanno rimesso benzina nelle ambizioni da playoff, pur con qualche inciampo esterno. Ritmi e dettagli faranno la differenza.

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Punti nelle ultime 5: Südtirol 2, Modena 7.

Südtirol

Südtirol-Virtus Entella 0-1

Südtirol-Pescara 0-0

Avellino-Südtirol 3-2

Südtirol-Frosinone 1-3

Cesena-Südtirol 1-1

Modena

Virtus Entella-Modena 2-1

Modena-Cesena 0-0

Modena-Spezia 3-0

Modena-Mantova 2-1

Bari-Modena 3-1

L’arbitro di Südtirol-Modena

La partita sarà diretta dal sig. Andrea Zanotti. Assistenti Monaco e Rinaldi, IV ufficiale Turrini; al VAR Volpi con Pairetto all’AVAR. Nella stagione 2025/26 in B: 13 gare arbitrate, 3 rigori concessi, 49 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti. Media di circa 4 cartellini a partita: direzione severa ma costante.

Arbitro: Zanotti

Zanotti Assistenti: Monaco – Rinaldi

Monaco – Rinaldi IV: Turrini

Turrini VAR: Volpi

Volpi AVAR: Pairetto

Informazioni interessanti

Ci sono numeri che raccontano il peso specifico di Südtirol–Modena oltre la classifica. Gli altoatesini attraversano una fase altalenante in casa dopo un periodo brillante, mentre gli emiliani hanno costruito un’identità solida soprattutto nella ripresa, quando difendono con grande attenzione. I precedenti sorridono al Modena, che spesso ha imbrigliato l’attacco biancorosso. Occhio a Daniele Casiraghi, in gran forma nelle ultime gare, e a Manuel De Luca, che contro il Südtirol ha già lasciato il segno. Il copione potrebbe essere tattico: pochi spazi, dettagli decisivi sui calci piazzati e nella gestione degli ultimi minuti, terreno dove il Modena ha numeri d’eccellenza difensiva.

Precedenti ostici: il Modena ha tenuto la porta inviolata in 5 delle 7 sfide di B contro il Südtirol , dato che pesa sulla fiducia offensiva altoatesina.

il ha tenuto la porta inviolata in 5 delle 7 sfide di B contro il , dato che pesa sulla fiducia offensiva altoatesina. Serie di pareggi: il Südtirol arriva da due 0-0 di fila contro i canarini: un altro clean sheet modenese varrebbe un tris storico dopo Pisa e Reggina nelle annate passate.

il arriva da due 0-0 di fila contro i canarini: un altro clean sheet modenese varrebbe un tris storico dopo Pisa e Reggina nelle annate passate. Trend casalingo Südtirol: dopo tre vittorie interne consecutive, gli altoatesini non hanno più vinto nelle ultime cinque in casa (3 pareggi, 2 ko), con due sconfitte nelle ultime tre.

dopo tre vittorie interne consecutive, gli altoatesini non hanno più vinto nelle ultime cinque in casa (3 pareggi, 2 ko), con due sconfitte nelle ultime tre. Forma recente: tre sconfitte nelle ultime cinque per il Südtirol (2N) contro le sei totali delle precedenti 18: momento più complicato.

tre sconfitte nelle ultime cinque per il (2N) contro le sei totali delle precedenti 18: momento più complicato. Blindatura nella ripresa: il Modena ha incassato solo 14 gol nel secondo tempo e appena 6 negli ultimi 15 minuti: gestione finale d’alto livello.

il ha incassato solo 14 gol nel secondo tempo e appena 6 negli ultimi 15 minuti: gestione finale d’alto livello. Uomo-assist: Casiraghi ha eguagliato il suo record stagionale di assist (7) in B: coinvolto in tre gol nelle ultime tre gare.

ha eguagliato il suo record stagionale di assist (7) in B: coinvolto in tre gol nelle ultime tre gare. Bestia nera: De Luca ha segnato 3 volte al Südtirol, inclusa una doppietta il 9/02/2025 da subentrato: feeling speciale.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Modena

Modena più produttivo e pulito nel palleggio: 43 gol fatti e 28 subiti, possesso medio 50,4%, 14 clean sheet. Südtirol sta sui 35 gol segnati e 36 incassati con possesso al 40,2% e 8 clean sheet: squadra verticale, precisa al tiro (41,7% di tiri nello specchio) e con conversione gol del 12,7%. Il Modena risponde con simile precisione al tiro (41,7%) ma concede meno: difesa compatta soprattutto nella ripresa.

Focus giocatori: per il Südtirol spiccano Silvio Merkaj (9 gol) e Emanuele Pecorino (8), con Daniele Casiraghi faro creativo (7 assist). Tra i più sanzionati figurano Simone Tronchin e Simone Davì (7 gialli), in porta Marius Adamonis a quota 7 clean sheet. Nel Modena il bomber è Ettore Gliozzi (11 gol), leader assist Simone Santoro (4), contributo di qualità da Luca Zanimacchia (44 key pass). In porta Leandro Chichizola è una garanzia: 14 clean sheet.

Südtirol Modena Partite giocate 33 32 Vittorie 8 14 Pareggi 15 8 Sconfitte 10 10 Gol fatti 35 43 Gol subiti 36 28 Possesso palla (%) 40,2 50,4 Clean sheet 8 14 Precisione tiri in porta (%) 41,67 41,71 Conversione gol (%) 12,68 11,50 Cartellini gialli 78 61

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Südtirol-Modena e a che ora? La gara è valida per la 34a giornata della Serie B 2025-26: data e orario sono quelli indicati dal calendario ufficiale della Lega B. Dove si gioca Südtirol-Modena? Allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol. Chi è l’arbitro di Südtirol-Modena? Dirige Andrea Zanotti, assistenti Monaco e Rinaldi; IV Turrini; VAR Volpi; AVAR Pairetto.