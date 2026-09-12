Südtirol-Modena 12 settembre 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 4a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Südtirol-Modena

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Südtirol–Modena è una sfida d’alta classifica della 4a giornata di Serie B 2026-27: si gioca allo Stadio Druso di Bolzano. I biancorossi sono 3° con 7 punti in 3 gare (2 vittorie, 1 pareggio; 4 gol fatti, 1 subito), canarini 5° a quota 6 (2 vittorie, 1 sconfitta; 5 gol segnati, 2 incassati). Partita dal sapore di big match tra una delle difese più solide del torneo e una delle squadre più in forma in trasferta: ritmo, cinismo e classifica pesano già tanto.

Le ultime partite giocate

Südtirol imbattuto e solido, con due clean sheet casalinghi; Modena brillante lontano da casa ma reduce da uno stop interno. Trend chiaro: alto rendimento difensivo dei biancorossi e capacità dei gialloblù di colpire in ripartenza.

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Südtirol ok x ok Modena ok ok ko

Questo il dettaglio dei risultati:

Südtirol

Südtirol–Virtus Entella 1-0; Benevento–Südtirol 1-1; Südtirol–Catanzaro 2-0

Modena

Benevento–Modena 1-2; Cremonese–Modena 0-3; Modena–Avellino 0-1

L’arbitro di Südtirol-Modena

Dirige Paride Tremolada (Monza). Squadra arbitrale: assistenti Lo Cicero e Laghezza, IV Maccorin, VAR Rutella, AVAR Di Vuolo. Nella stagione 2026/27 Tremolada ha diretto 1 gara in Serie B: 0 rigori assegnati, 4 ammonizioni e 1 espulsione, con una media di 5 cartellini a partita.

Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: LO CICERO – LAGHEZZA

– IV: MACCORIN

VAR: RUTELLA

AVAR: DI VUOLO

Statistiche interessanti

Precedenti stretti e difese attente annunciano una gara a punteggio basso: il Südtirol ha perso solo una volta contro il Modena in B nelle ultime otto sfide, con una scia recente di pareggi tirati e pochi gol. In casa Druso il bilancio è in equilibrio e l’ultimo incrocio si è chiuso 1-1. I biancorossi inseguono la miglior partenza di sempre dopo quattro turni, mentre i gialloblù sognano il tris esterno consecutivo, evento che manca da oltre vent’anni. Anche lo stile di gioco promette contrasti di filosofia: più verticalità e compattezza per i padroni di casa, più palleggio e costruzioni lunghe per gli ospiti, capaci di arrivare al tiro dopo trame corali. Riflettori accesi sui giovani a segno nel Südtirol e sulla vena creativa di Giuseppe Ambrosino, già tra i migliori in Italia per volume combinato di tiri e chance create: ingredienti da grande sfida.

Il Südtirol ha vinto 1 delle ultime 8 contro il Modena in B (4 pareggi, 3 sconfitte), con le ultime tre finite in equilibrio e appena due reti complessive: partita spesso bloccata.

ha vinto 1 delle ultime 8 contro il in B (4 pareggi, 3 sconfitte), con le ultime tre finite in equilibrio e appena due reti complessive: partita spesso bloccata. Al Druso equilibrio perfetto: una vittoria per parte e due pareggi; l’ultimo incrocio tra le due squadre si è chiuso 1-1.

Con un successo il Südtirol firmerebbe la sua miglior partenza in B dopo quattro giornate; con X eguaglierebbe l’avvio top del 2023/24.

firmerebbe la sua miglior partenza in B dopo quattro giornate; con X eguaglierebbe l’avvio top del 2023/24. Modena micidiale fuori casa: due vittorie di fila in trasferta e caccia al tris che manca dal 2006.

micidiale fuori casa: due vittorie di fila in trasferta e caccia al tris che manca dal 2006. Gioco di posizione gialloblù: il Modena è tra le squadre che più arrivano al tiro dopo azioni da 10+ passaggi (11), ben oltre il Südtirol (4).

è tra le squadre che più arrivano al tiro dopo azioni da 10+ passaggi (11), ben oltre il (4). Linea verde biancorossa: due marcatori nati dal 2003, Rares Burnete e Kenny Mixtur , entrambi a segno nell’ultima giornata.

e , entrambi a segno nell’ultima giornata. Spunto da big per Giuseppe Ambrosino: fra A e B solo lui e Dybala hanno già 10+ tiri e 10+ occasioni create in stagione.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Modena

In tre gare il Südtirol ha segnato 4 gol e ne ha concessi appena 1, con possesso medio 47,8% e 2 clean sheet: numeri da squadra compatta e verticale (precisione al tiro 50%). Il Modena ha realizzato 5 reti subendone 2, possesso 53,6% e spiccata produzione offensiva (47 tiri totali, 17 nello specchio), sostenuta da trame lunghe e manovrate. Scontro tra difesa granitica e attacco fluido.

Giocatori chiave: per il Südtirol quattro marcatori a quota 1 (Rares Burnete, Silvio Merkaj, Simone Davì, Kenny Mixtur), con assist distribuiti (Fabio Rispoli, Aljosa Vasic, Kevin Zeroli). Tra i pali Alessandro Plizzari è già a 2 clean sheet. Nel Modena i bomber sono Giuseppe Caso e Giacomo Olzer (2 gol a testa), top assist Giuseppe Ambrosino (2). In disciplina spiccano 6 gialli di squadra, mentre Leandro Chichizola ha già firmato 1 clean sheet.

Südtirol Modena Partite giocate 3 3 Vittorie 2 2 Pareggi 1 0 Sconfitte 0 1 Gol segnati 4 5 Gol subiti 1 2 Possesso palla (%) 47,8 53,6 Tiri totali 16 47 Tiri in porta 8 17 Precisione al tiro (%) 50,0 36,2 Clean sheet 2 1 Cartellini gialli (squadra) 5 6 Cartellini rossi (squadra) 1 0 Capocannonieri Burnete, Merkaj, Davì, Mixtur (1) Caso, Olzer (2) Top assistman Rispoli, Vasic, Zeroli (1) Ambrosino (2) Portiere: clean sheet Plizzari 2 Chichizola 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Südtirol-Modena? È una gara della 4a giornata della Serie B 2026-27. Data e orario ufficiali sono quelli del calendario della Lega B e possono subire variazioni: verifica gli aggiornamenti. Dove si gioca Südtirol-Modena? Allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol. Chi è l’arbitro di Südtirol-Modena? L’arbitro designato è Paride Tremolada, con assistenti Lo Cicero e Laghezza; IV uomo Maccorin, VAR Rutella, AVAR Di Vuolo.