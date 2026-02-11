Südtirol-Monza 11 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 24a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Südtirol-Monza: forma recente, arbitro, curiosità e confronto dati.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Allo Stadio Druso di Bolzano va in scena Südtirol–Monza, sfida della 24a giornata di Serie B 2025-26 (data e orario da ufficializzare dalla Lega). I biancorossi altoatesini sono 10° con 29 punti in 23 gare (6 vittorie, 11 pareggi, 6 sconfitte; 24 gol fatti, 23 subiti), mentre i brianzoli del Monza volano al 2° posto con 47 punti (14 vittorie, 5 pareggi, 4 ko; 36 reti segnate, 19 incassate). Partita dal peso specifico alto: ospiti lanciatissimi verso la promozione diretta, padroni di casa in piena corsa playoff.

Le ultime partite giocate

Südtirol in grande spolvero: quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque, con solidità difensiva e gol pesati al momento giusto. Il Monza arriva con tre successi nelle ultime quattro e un pareggio, ma con un recente scivolone esterno: continuità in crescita, qualità offensiva in evidenza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Südtirol ok ok ok ok x Monza ko x ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato il Südtirol ha totalizzato 13 punti, il Monza ne ha messi insieme 10. Dettaglio risultati:

Südtirol

Südtirol-Spezia 2-1; Empoli-Südtirol 0-1; Südtirol-Calcio Padova 3-0; Südtirol-Catanzaro 2-1; Carrarese-Südtirol 0-0.

Monza

Virtus Entella-Monza 1-0; Monza-Frosinone 2-2; Monza-Pescara 3-0; Calcio Padova-Monza 1-2; Monza-Avellino 2-1.

L’arbitro di Südtirol-Monza

Arbitra Giuseppe Mucera, con assistenti Luciani e Laghezza; IV ufficiale Perenzoni. Al VAR Marescà, AVAR Gualtieri. Nella Serie B 2025-26 Mucera ha diretto 10 gare: 2 rigori concessi, 31 ammonizioni, 2 doppi gialli e 3 rossi diretti (media 3,6 cartellini a partita; 7,2 falli per cartellino). Match management deciso, attenzione ai duelli aerei e ai contatti in area.

Informazioni interessanti

Incrocio ricco di spunti: all’andata finì in parità, segno che la sfida tra Südtirol e Monza tende a vivere su dettagli e letture tattiche. I biancorossi hanno costruito al Druso un fortino recente con tre successi di fila, ma contro le lombarde la tradizione non sorride. I brianzoli, invece, hanno accelerato nel nuovo anno: gol con regolarità, rimontano spesso e sanno colpire in transizione. Occhio ai singoli: Paulo Azzi è una presenza costante con contributi pesanti, Patrick Cutrone cerca continuità dopo l’ultima rete, mentre dietro il leader difensivo Raphael Kofler guida la retroguardia altoatesina con numeri da primato interno. In palio non solo punti: l’inerzia della corsa promozione e l’ambizione playoff passano anche da questa partita, che può cambiare il ritmo delle due stagioni.

Precedenti recenti: unico incrocio in B prima di questo ritorno, 1-1 all’andata con firme di Mirko Marić e Raphael Odogwu .

e . Südtirol e le lombarde: nelle ultime 9 sfide di B contro club della regione, zero vittorie (5 ko, 4 pari).

e le lombarde: nelle ultime 9 sfide di B contro club della regione, zero vittorie (5 ko, 4 pari). Druso rovente: tre successi interni consecutivi per il Südtirol ; tutti i match hanno prodotto esattamente tre gol complessivi.

; tutti i match hanno prodotto esattamente tre gol complessivi. Monza in trasferta: vittoria a Padova nell’ultima, ma due acuti nelle ultime cinque fuori casa (1 pari, 2 sconfitte).

in trasferta: vittoria a Padova nell’ultima, ma due acuti nelle ultime cinque fuori casa (1 pari, 2 sconfitte). Spinta offensiva Monza : tre vittorie di fila segnando almeno due reti; nel mirino uno storico poker che manca dal 1964.

: tre vittorie di fila segnando almeno due reti; nel mirino uno storico poker che manca dal 1964. Rimontatori seriali: nessuno ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio del Monza (13, come Avellino e Catanzaro).

(13, come Avellino e Catanzaro). Pressing e recuperi: tanti recuperi alti per il Südtirol , ma nessun gol nato da queste giocate; pochi contropiedi tentati.

, ma nessun gol nato da queste giocate; pochi contropiedi tentati. Fattore Paulo Azzi : sempre presente nelle prime 23 giornate, già a quota 3 gol e 3 assist, suo top in B.

: sempre presente nelle prime 23 giornate, già a quota 3 gol e 3 assist, suo top in B. Patrick Cutrone ha segnato nell’ultimo turno: cerca la seconda gara di fila in gol, tabù che gli manca da aprile 2024.

ha segnato nell’ultimo turno: cerca la seconda gara di fila in gol, tabù che gli manca da aprile 2024. Balzo difensivo: Raphael Kofler è il più impiegato del Südtirol (1895’) e primeggia per respinte, duelli aerei e intercetti tra i biancorossi.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Monza

Dati a confronto: il Monza comanda nel possesso (53,9% vs 38,3%), segna di più (36 a 24) e concede meno (19 a 23). I brianzoli tirano con maggiore precisione (45,7% vs 42,9%), costruiscono con pulizia (83,1% di pass accuracy vs 66,5%) e vantano più clean sheet (8 a 5). Il Südtirol è squadra compatta, efficace sui piazzati e pericolosa nel gioco aereo, con percentuali di duello e intensità che tengono basso il ritmo rivale (PPDA 12,1 vs 11,2).

Focus sui singoli: per il Südtirol il capocannoniere è Silvio Merkaj (6), davanti a Emanuele Pecorino (5) e Raphael Odogwu (3). L’uomo assist è Daniele Casiraghi (3). Più ammonito: Simone Davì (6); diversi rossi diretti in rosa (3 complessivi). Tra i pali Marius Adamonis conta 5 clean sheet. Per il Monza guidano la classifica marcatori Dany Mota, Samuele Birindelli e Agustín Álvarez (4), con Paulo Azzi a quota 3 reti e 3 assist, top assistman. Il più ammonito è Keita Baldé (9). In porta Demba Thiam è già a 8 clean sheet.

Südtirol Monza Partite giocate 23 23 Vittorie 6 14 Pareggi 11 5 Sconfitte 6 4 Gol segnati 24 36 Gol subiti 23 19 Media gol subiti a partita 1,00 0,83 Possesso palla (%) 38,3 53,9 Tiri nello specchio 82 111 Precisione al tiro (%) 42,9 45,7 Clean sheet 5 8 Cartellini gialli 52 51 Cartellini rossi 3 2 Capocannoniere Merkaj 6 Dany Mota 4 Top assist Casiraghi 3 Azzi 3 Portiere (clean sheet) Adamonis 5 Thiam 8

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Südtirol-Monza e a che ora? La partita è valida per la 24a giornata di Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali non sono ancora stati comunicati dalla Lega al momento della pubblicazione. Dove si gioca Südtirol-Monza? Allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol. Chi è l’arbitro di Südtirol-Monza? L’arbitro designato è Giuseppe Mucera. Assistenti: Luciani e Laghezza. IV ufficiale: Perenzoni. VAR: Maresca. AVAR: Gualtieri.