Südtirol-Padova 25 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

La 21a giornata della Serie B 2025-26 porta a Bolzano la sfida tra Südtirol e Padova, in programma allo Stadio Druso . Incrocio da zona medio-alta: i biancorossi sono 13° con 22 punti (4 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 19 gol segnati, 22 subiti), i veneti 11° a quota 25 (6 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 20 reti fatte, 22 incassate). Un duello di metà classifica che profuma di playoff e punti pesanti per dare slancio alla seconda parte di stagione.
Le ultime partite giocate
Südtirol in crescita: due vittorie nelle ultime tre e solidità ritrovata. Padova in altalena ma competitivo: 7 punti nelle ultime cinque tra successi, pareggi e qualche scivolone. Equilibrio nei gol subiti (22 a testa in stagione), con i veneti più puliti in costruzione e i bolzanini più verticali.
|Südtirol
|x
|x
|ko
|ok
|ok
|Padova
|ok
|x
|ko
|ok
|ko
Nelle ultime 5 di campionato il Südtirol ha raccolto 8 punti, il Padova 7. Dettaglio risultati:
- Südtirol
Südtirol–Bari 0-0; Virtus Entella–Südtirol 1-1; Juve Stabia–Südtirol 1-0; Südtirol–Spezia 2-1; Empoli–Südtirol 0-1
- Calcio Padova
Reggiana–Calcio Padova 1-2; Padova–Sampdoria 1-1; Palermo–Padova 1-0; Padova–Modena 2-0; Padova–Mantova 1-2
L’arbitro di Südtirol-Calcio Padova
La gara sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta. In sala VAR Cosso, AVAR Giua; assistenti Capaldo e Pressato; IV ufficiale Galipò. In questa Serie B 2025/26 Allegretta ha arbitrato 9 partite: 2 rigori concessi, 39 ammonizioni, 0 espulsioni, media di 4,3 cartellini a incontro e circa un rigore ogni 4,5 gare.
- Arbitro: Allegretta
- Assistenti: Capaldo – Pressato
- IV: Galipò
- VAR: Cosso
- AVAR: Giua
Informazioni interessanti sul match
Tra Südtirol e Padova c’è un equilibrio che attraversa categorie e stagioni: in Serie B il precedente più recente si è chiuso in parità, mentre in passato – tra Lega Pro e Serie C – le sfide in Alto Adige hanno spesso raccontato partite bloccate. Oggi i biancorossi arrivano con fiducia, reduci da due vittorie nelle ultime tre, e sognano lo scatto verso la parte nobile. I veneti, tecnici e puliti nel fraseggio, alternano exploit e frenate ma restano squadra tosta, soprattutto nella gestione dei finali di gara. Occhio ai dettagli: la vena creativa di Daniele Casiraghi per i padroni di casa e l’esperienza di Papu Gómez per gli ospiti possono indirizzare l’inerzia. Numeri alla mano, il Padova è tra le difese più attente negli ultimi minuti, mentre il Südtirol tende a colpire in verticale e a cercare l’ampiezza. Ingredienti che promettono un duello tattico serrato e deciso dagli episodi.
- In B, l’unico incrocio recente tra Südtirol e Padova è finito 1-1 all’andata.
- Dal 2000, in casa Südtirol (tra Lega Pro e C): 1 successo biancorosso e 5 pareggi contro il Padova.
- Südtirol a caccia del tris: due vittorie di fila in campionato, non arriva a tre consecutive dal aprile-maggio 2025.
- Padova altalenante: 2 ko nelle ultime 3 (1V) dopo una serie da 3V e 5N nelle precedenti 10.
- Finali blindati Padova: solo il 41% dei gol incassati arriva nella ripresa; appena 2 reti concesse nel quarto d’ora finale, meglio ha fatto solo la Reggiana.
- Forma top Casiraghi (Südtirol): 3 assist in 13 presenze, 2 arrivati nelle ultime due gare.
- Tiro senza premio per Papu Gómez (Padova): 21 conclusioni da novembre, primato tra chi non ha ancora segnato nel periodo.
Le statistiche stagionali di Südtirol e Calcio Padova
Possesso e pulizia tecnica dalla parte del Padova (49,5% di possesso, 79,7% di precisione passaggi) contro l’approccio più diretto del Südtirol (38,0% e 66,1%). Gol fatti quasi equivalenti (19 a 20) e stessa tenuta difensiva (22 gol subiti a testa). I veneti centrano di più lo specchio (52,2% di precisione al tiro; 83 tiri in porta) mentre i bolzanini restano pericolosi sulle seconde palle e sulle palle inattive.
Giocatori chiave: per il Südtirol i migliori marcatori sono Silvio Merkaj e Emanuele Pecorino (4 reti a testa) con Daniele Casiraghi top assistman (3). In porta Marius Adamonis ha firmato 3 clean sheet. Nel Padova spicca Mattia Bortolussi (7 gol) e la qualità negli ultimi 30 metri di Alessandro Capelli (5 assist). Tra i più sanzionati, Simone Davì (5 gialli) e Pietro Fusi (7); espulsioni per Raphael Kofler, Simone Tronchin e Silvio Merkaj (1), e per Alessandro Capelli e Pietro Fusi (1). Tra i pali biancoscudati: Mattia Fortin 3 clean sheet (2 per Alessandro Sorrentino).
|Südtirol
|Padova
|Partite giocate
|20
|20
|Vittorie
|4
|6
|Pareggi
|10
|7
|Sconfitte
|6
|7
|Gol segnati
|19
|20
|Gol subiti
|22
|22
|Clean sheet
|3
|5
|Possesso palla (%)
|38,0
|49,5
|Precisione passaggi (%)
|66,1
|79,7
|Tiri totali
|161
|159
|Tiri in porta
|70
|83
|Precisione al tiro (%)
|43,5
|52,2
|PPDA (pressing)
|11,8
|11,3
|Cartellini gialli
|43
|54
|Cartellini rossi
|3
|2
|Capocannoniere
|Merkaj/Pecorino 4
|Bortolussi 7
|Top assistman
|Casiraghi 3
|Capelli 5
|Portiere: clean sheet
|Adamonis 3
|Fortin 3 (Sorrentino 2)
|Più ammoniti (giocatore)
|Simone Davì 5
|Pietro Fusi 7
|Più espulsi (giocatore)
|Kofler/Tronchin/Merkaj 1
|Capelli/Fusi 1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Südtirol-Calcio Padova e a che ora?
-
Partita valida per la 21a giornata della Serie B 2025/26. Data e orario sono indicati dal calendario ufficiale della Lega B e possono subire variazioni: consulta gli aggiornamenti.
- Dove si gioca Südtirol-Calcio Padova?
-
Allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol.
- Chi è l’arbitro di Südtirol-Calcio Padova?
-
Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti: Capaldo e Pressato; IV: Galipò; VAR: Cosso; AVAR: Giua.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.