Südtirol-Padova 25 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 21a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Südtirol-Padova

La 21a giornata della Serie B 2025-26 porta a Bolzano la sfida tra Südtirol e Padova, in programma allo Stadio Druso . Incrocio da zona medio-alta: i biancorossi sono 13° con 22 punti (4 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 19 gol segnati, 22 subiti), i veneti 11° a quota 25 (6 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 20 reti fatte, 22 incassate). Un duello di metà classifica che profuma di playoff e punti pesanti per dare slancio alla seconda parte di stagione.

Le ultime partite giocate

Südtirol in crescita: due vittorie nelle ultime tre e solidità ritrovata. Padova in altalena ma competitivo: 7 punti nelle ultime cinque tra successi, pareggi e qualche scivolone. Equilibrio nei gol subiti (22 a testa in stagione), con i veneti più puliti in costruzione e i bolzanini più verticali.

Südtirol x x ko ok ok Padova ok x ko ok ko

Nelle ultime 5 di campionato il Südtirol ha raccolto 8 punti, il Padova 7. Dettaglio risultati:

Südtirol

Südtirol–Bari 0-0; Virtus Entella–Südtirol 1-1; Juve Stabia–Südtirol 1-0; Südtirol–Spezia 2-1; Empoli–Südtirol 0-1

Calcio Padova

Reggiana–Calcio Padova 1-2; Padova–Sampdoria 1-1; Palermo–Padova 1-0; Padova–Modena 2-0; Padova–Mantova 1-2

L’arbitro di Südtirol-Calcio Padova

La gara sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta. In sala VAR Cosso, AVAR Giua; assistenti Capaldo e Pressato; IV ufficiale Galipò. In questa Serie B 2025/26 Allegretta ha arbitrato 9 partite: 2 rigori concessi, 39 ammonizioni, 0 espulsioni, media di 4,3 cartellini a incontro e circa un rigore ogni 4,5 gare.

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Capaldo – Pressato

– IV: Galipò

VAR: Cosso

AVAR: Giua

Informazioni interessanti sul match

Tra Südtirol e Padova c’è un equilibrio che attraversa categorie e stagioni: in Serie B il precedente più recente si è chiuso in parità, mentre in passato – tra Lega Pro e Serie C – le sfide in Alto Adige hanno spesso raccontato partite bloccate. Oggi i biancorossi arrivano con fiducia, reduci da due vittorie nelle ultime tre, e sognano lo scatto verso la parte nobile. I veneti, tecnici e puliti nel fraseggio, alternano exploit e frenate ma restano squadra tosta, soprattutto nella gestione dei finali di gara. Occhio ai dettagli: la vena creativa di Daniele Casiraghi per i padroni di casa e l’esperienza di Papu Gómez per gli ospiti possono indirizzare l’inerzia. Numeri alla mano, il Padova è tra le difese più attente negli ultimi minuti, mentre il Südtirol tende a colpire in verticale e a cercare l’ampiezza. Ingredienti che promettono un duello tattico serrato e deciso dagli episodi.

In B, l’unico incrocio recente tra Südtirol e Padova è finito 1-1 all’andata.

e è finito 1-1 all’andata. Dal 2000, in casa Südtirol (tra Lega Pro e C): 1 successo biancorosso e 5 pareggi contro il Padova .

(tra Lega Pro e C): 1 successo biancorosso e 5 pareggi contro il . Südtirol a caccia del tris: due vittorie di fila in campionato, non arriva a tre consecutive dal aprile-maggio 2025.

a caccia del tris: due vittorie di fila in campionato, non arriva a tre consecutive dal aprile-maggio 2025. Padova altalenante: 2 ko nelle ultime 3 (1V) dopo una serie da 3V e 5N nelle precedenti 10.

altalenante: 2 ko nelle ultime 3 (1V) dopo una serie da 3V e 5N nelle precedenti 10. Finali blindati Padova : solo il 41% dei gol incassati arriva nella ripresa; appena 2 reti concesse nel quarto d’ora finale, meglio ha fatto solo la Reggiana .

: solo il 41% dei gol incassati arriva nella ripresa; appena 2 reti concesse nel quarto d’ora finale, meglio ha fatto solo la . Forma top Casiraghi ( Südtirol ): 3 assist in 13 presenze, 2 arrivati nelle ultime due gare.

( ): 3 assist in 13 presenze, 2 arrivati nelle ultime due gare. Tiro senza premio per Papu Gómez (Padova): 21 conclusioni da novembre, primato tra chi non ha ancora segnato nel periodo.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Calcio Padova

Possesso e pulizia tecnica dalla parte del Padova (49,5% di possesso, 79,7% di precisione passaggi) contro l’approccio più diretto del Südtirol (38,0% e 66,1%). Gol fatti quasi equivalenti (19 a 20) e stessa tenuta difensiva (22 gol subiti a testa). I veneti centrano di più lo specchio (52,2% di precisione al tiro; 83 tiri in porta) mentre i bolzanini restano pericolosi sulle seconde palle e sulle palle inattive.

Giocatori chiave: per il Südtirol i migliori marcatori sono Silvio Merkaj e Emanuele Pecorino (4 reti a testa) con Daniele Casiraghi top assistman (3). In porta Marius Adamonis ha firmato 3 clean sheet. Nel Padova spicca Mattia Bortolussi (7 gol) e la qualità negli ultimi 30 metri di Alessandro Capelli (5 assist). Tra i più sanzionati, Simone Davì (5 gialli) e Pietro Fusi (7); espulsioni per Raphael Kofler, Simone Tronchin e Silvio Merkaj (1), e per Alessandro Capelli e Pietro Fusi (1). Tra i pali biancoscudati: Mattia Fortin 3 clean sheet (2 per Alessandro Sorrentino).

Südtirol Padova Partite giocate 20 20 Vittorie 4 6 Pareggi 10 7 Sconfitte 6 7 Gol segnati 19 20 Gol subiti 22 22 Clean sheet 3 5 Possesso palla (%) 38,0 49,5 Precisione passaggi (%) 66,1 79,7 Tiri totali 161 159 Tiri in porta 70 83 Precisione al tiro (%) 43,5 52,2 PPDA (pressing) 11,8 11,3 Cartellini gialli 43 54 Cartellini rossi 3 2 Capocannoniere Merkaj/Pecorino 4 Bortolussi 7 Top assistman Casiraghi 3 Capelli 5 Portiere: clean sheet Adamonis 3 Fortin 3 (Sorrentino 2) Più ammoniti (giocatore) Simone Davì 5 Pietro Fusi 7 Più espulsi (giocatore) Kofler/Tronchin/Merkaj 1 Capelli/Fusi 1

