Il Palermo vince a Bolzano, anche senza i tifosi: Sudtirol ko dopo le proteste, ci pensa Pohjanpalo

Il Palermo trova la seconda vittoria stagionale contro il Sudtirol: la squadra di Filippo Inzaghi si fa trascinare dal solito Pohjanpalo. Vince anche l'Entella

Dopo le sconfitte di Bari e Sampdoria, in crisi nera ancora a zero punti dopo tre giornate, prosegue la terza giornata del campionato di Serie B. Dopo il pareggio al Barbera contro il Frosinone, il Palermo si riprende subito e ritrova i tre punti vincendo a Bolzano contro il Sudtirol. 2-0 al Druso grazie al solito Pohjanpalo: doppietta del finlandese che è tornato molto carico dopo la pausa per le partite con le nazionali. I rosanero di Filippo Inzaghi salgono in vetta alla classifica con sette punti, insieme a Modena, Cesena e Frosinone. Rimane a quota quattro la squadra di Castori: la prima sconfitta sconfitta non cancella il buon inizio di stagione avuto dagli altoatesini.

Blitz del Palermo a Bolzano: Pohjanpalo batte il Sudtirol

La sfida era già partita da ieri quando il commissariato del Governo della Provincia di Bolzano ha imposto il divieto di trasferta ai tifosi del Palermo, a poche ore dalla sfida. Gli oltre 600 supporters che avevano comprato il biglietto avevano già organizzato tutto per la lunga trasferta. Il provvedimento dell’ultimo minuto ha fatto perdere soldi e nervi. Alcuni tifosi dei gruppi organizzati rosanero hanno comunque deciso di recarsi in Alto Adige e si sono presentati fuori dall’hotel che ospitava la squadra per dare il loro sostegno.

Presenza, anche se fuori dallo stadio, che ha fatto bene alla squadra di Inzaghi. Rosanero subito avanti dopo appena due minuti: Ranocchia batte il calcio d’angolo, la spizza Le Douaron e il solito Pohjanpalo la mette dentro di testa. Dopo il gol, il Palermo imposta il suo dominio, spostando la partita spesso sul piano fisico. Il Sudtirol fa fatica e Mallamo, tra i più positivi dei suoi, prova a dare una scossa con qualche tiro dalla distanza. Nel finale del primo tempo, i rosanero trovano anche il gol del raddoppio: Pohjanpalo recupera il pallone, lo serve a Le Douaron in area per sdebitarsi del primo gol. Il trequartista la mette dentro, ma il pallone era uscito del tutto sul recupero del finlandese e la rete viene annullata. Poco dopo pericoloso anche il Sudtirol con Merkaj che si libera bene in area, ma Joronen legge in anticipo il tiro.

Botta e risposta tra Sudtirol e Palermo all’inizio della ripresa. Prima gli altoatesini vanno vicini al pareggio con Pietrangeli che di testa sfiora il palo sulla punizione battuta da Mallamo. Poco dopo Gyasi si invola da solo verso il portiere avversario, ma incrocia troppo il tiro e la mette fuori divorandosi il gol del raddoppio. A trovarlo ci pensa ancora una volta Pohjanpalo: Palumbo guida la ripartenza, tunnel a Kofler, passaggio per il finlandese che la piazza e chiude i discorsi.

Top e Flop di Sudtirol-Palermo

TOP

Sudtirol: Mallamo, Tait;

Palermo: Pohjanpalo, Le Douaron.

FLOP

Sudtirol: Masiello, Kofler;

Palermo: Gyasi, Peda.

Serie B, le altre partite: prima vittoria per l’Entella

La domenica di Serie B si era aperta con la vittoria di misura della Virtus Entella in casa contro il Mantova. Decisivo il gol dopo appena sette minuti di Tiritiello: i liguri ottengono la prima vittoria stagionale e allungano la striscia di imbattibilità. Alle 19:30 in campo Empoli-Spezia, per chiudere il programma della terza giornata.