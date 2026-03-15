Südtirol-Pescara 15 marzo 2026: arbitro, forma, curiosità e statistiche

Südtirol e Pescara si affrontano allo Stadio Druso di Bolzano nella 30a giornata della Serie B 2025-26, sfida dal peso specifico alto in chiave classifica: biancorossi al 9° posto con 37 punti (8 vittorie, 13 pareggi, 8 sconfitte; 31 gol fatti, 29 subiti), abruzzesi ultimi al 20° posto con 25 punti (5 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte; 38 gol segnati, 54 incassati). Un incrocio tra ambizioni playoff dei padroni di casa e bisogno urgente di punti salvezza degli ospiti. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Südtirol-Pescara
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Südtirol e Pescara
Le ultime partite giocate
Südtirol in discreta salute, alterna acuti esterni e solidità con qualche passaggio a vuoto in casa; Pescara in risalita, capace di colpi importanti e di trovare continuità offensiva. Nelle ultime 5: biancorossi a quota 7 punti, biancazzurri a 10.
|Südtirol
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|Pescara
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Dettaglio risultati (ultime 5):
- Südtirol
Bari–Südtirol 1-2; Palermo–Südtirol 3-0; Südtirol–Venezia 1-1; Reggiana–Südtirol 0-4; Südtirol–Virtus Entella 0-1.
- Pescara
Avellino–Pescara 0-1; Venezia–Pescara 3-2; Pescara–Palermo 2-1; Frosinone–Pescara 2-2; Pescara–Bari 4-0.
L’arbitro di Südtirol-Pescara
Si gioca allo Stadio Druso di Bolzano; arbitro di Südtirol–Pescara è il sig. Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà Prontera e all’AVAR Nasca. Nella stagione 2025/26 Allegretta ha diretto 12 gare: 3 rigori assegnati, 52 ammonizioni, nessuna espulsione, media di 4,3 cartellini a partita e 318 falli fischiati (circa 6,1 falli per cartellino).
- Arbitro: ALLEGRETTA
- Assistenti: CATALLO – EMMANUELE
- IV: DI MARCO
- VAR: PRONTERA
- AVAR: NASCA
Informazioni interessanti sul match
Match che incrocia due destini: Südtirol guarda alla zona playoff con una difesa tra le meno battute della categoria (29 reti al passivo) e rendimento casalingo accorto (16 gol fatti, 13 subiti), mentre il Pescara arriva in Alto Adige dopo un filotto incoraggiante e un attacco capace di colpire in transizione. I biancorossi tengono meno il pallone (40,3% di possesso), preferendo verticalità e duelli aerei; gli abruzzesi gestiscono di più (48,7%) e calano tanti cross. Nelle ultime cinque, gli ospiti hanno raccolto più punti dei padroni di casa, ma la tenuta difensiva del Südtirol e i 7 clean sheet stagionali restano un fattore. Occhi su Silvio Merkaj (9 gol) e su Antonio Di Nardo (11), terminali principali. Attenzione anche ai piazzati: Daniele Casiraghi guida i biancorossi negli assist, mentre per il Pescara spicca Gaetano Letizia. Sarà una sfida di dettagli: qualità sulle corsie, precisione al tiro (42,1% Südtirol; 44,7% Pescara) e disciplina — con i biancazzurri più gravati dai cartellini — potrebbero indirizzare un confronto che, per gli ospiti, profuma di scontro salvezza e, per i locali, di passo chiave verso la volata playoff.
- Südtirol granitico in casa: solo 13 reti incassate in 14 partite al Druso.
- Pescara in trasferta: 1 vittoria, 5 pareggi e 8 sconfitte; 16 gol segnati lontano dall’Adriatico.
- Bomber a confronto: Merkaj (9) contro Di Nardo (11), entrambi decisivi nell’ultimo terzo.
- Creatività: Casiraghi è il miglior assistman del Südtirol (5), per il Pescara guida Letizia (4).
- Portieri: Adamonis a quota 6 clean sheet; nel Pescara 1 a testa per Desplanches e Saio (3 di squadra).
- Disciplina: Pescara 64 gialli e 3 rossi; Südtirol 62 gialli e 3 rossi.
- Possesso: Südtirol 40,3% vs Pescara 48,7%: modelli di gioco differenti.
- Tiri nello specchio: Südtirol 104; Pescara 148. Precisione al tiro: 42,1% vs 44,7%.
Le statistiche stagionali di Südtirol e Pescara
Numeri alla mano, il Südtirol costruisce sui duelli e su una fase difensiva efficace (29 gol subiti), mentre il Pescara paga qualche sbavatura dietro (54 gol concessi) ma crea con continuità (331 tiri totali). Biancorossi più verticali e pragmatici; biancazzurri più propositivi nel possesso ma vulnerabili nelle transizioni.
Focus giocatori: marcatori principali Merkaj (9) per il Südtirol e Di Nardo (11) per il Pescara. Migliori assistman: Casiraghi (5) e Letizia (4). Più ammoniti: nel Südtirol spicca Raphael Kofler (6), nel Pescara Davide Bettella (7). Espulsioni: per il Südtirol Kofler, Tronchin e Merkaj (1) a testa; per il Pescara Olzer e Brosco (1). Clean sheet portieri: Adamonis 6; Desplanches 1, Saio 1.
|Südtirol
|Pescara
|Partite giocate
|29
|29
|Vittorie
|8
|5
|Pareggi
|13
|10
|Sconfitte
|8
|14
|Gol segnati
|31
|38
|Gol subiti
|29
|54
|Possesso palla %
|40,3
|48,7
|Tiri nello specchio
|104
|148
|Precisione al tiro %
|42,1
|44,7
|Clean sheet (squadra)
|7
|3
|Cartellini gialli
|62
|64
|Cartellini rossi
|3
|3
|Capocannoniere
|Merkaj 9
|Di Nardo 11
|Top assistman
|Casiraghi 5
|Letizia 4
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Südtirol-Pescara?
-
La data e l’orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega: la gara è in programma per la 30a giornata della Serie B 2025-26.
- Dove si gioca Südtirol-Pescara?
-
Allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol.
- Chi è l’arbitro di Südtirol-Pescara?
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Dirige Claudio Giuseppe Allegretta; assistenti Catallo ed Emmanuele; IV Di Marco; VAR Prontera; AVAR Nasca.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.