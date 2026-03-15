Südtirol-Pescara 15 marzo 2026: arbitro, forma, curiosità e statistiche

Serie B 2025-26, 30a giornata. Dati, forma recente e numeri per capire la partita Südtirol-Pescara: arbitro, pillole statistiche, confronto stagionale e protagonisti.

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Südtirol e Pescara si affrontano allo Stadio Druso di Bolzano nella 30a giornata della Serie B 2025-26, sfida dal peso specifico alto in chiave classifica: biancorossi al 9° posto con 37 punti (8 vittorie, 13 pareggi, 8 sconfitte; 31 gol fatti, 29 subiti), abruzzesi ultimi al 20° posto con 25 punti (5 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte; 38 gol segnati, 54 incassati). Un incrocio tra ambizioni playoff dei padroni di casa e bisogno urgente di punti salvezza degli ospiti. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega.

Le ultime partite giocate

Südtirol in discreta salute, alterna acuti esterni e solidità con qualche passaggio a vuoto in casa; Pescara in risalita, capace di colpi importanti e di trovare continuità offensiva. Nelle ultime 5: biancorossi a quota 7 punti, biancazzurri a 10.

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Südtirol ok ko x ok ko Pescara ok ko ok x ok

Dettaglio risultati (ultime 5):

Südtirol

Bari–Südtirol 1-2; Palermo–Südtirol 3-0; Südtirol–Venezia 1-1; Reggiana–Südtirol 0-4; Südtirol–Virtus Entella 0-1.

Pescara

Avellino–Pescara 0-1; Venezia–Pescara 3-2; Pescara–Palermo 2-1; Frosinone–Pescara 2-2; Pescara–Bari 4-0.

L’arbitro di Südtirol-Pescara

Si gioca allo Stadio Druso di Bolzano; arbitro di Südtirol–Pescara è il sig. Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà Prontera e all’AVAR Nasca. Nella stagione 2025/26 Allegretta ha diretto 12 gare: 3 rigori assegnati, 52 ammonizioni, nessuna espulsione, media di 4,3 cartellini a partita e 318 falli fischiati (circa 6,1 falli per cartellino).

Arbitro: ALLEGRETTA

Assistenti: CATALLO – EMMANUELE

– IV: DI MARCO

VAR: PRONTERA

AVAR: NASCA

Informazioni interessanti sul match

Match che incrocia due destini: Südtirol guarda alla zona playoff con una difesa tra le meno battute della categoria (29 reti al passivo) e rendimento casalingo accorto (16 gol fatti, 13 subiti), mentre il Pescara arriva in Alto Adige dopo un filotto incoraggiante e un attacco capace di colpire in transizione. I biancorossi tengono meno il pallone (40,3% di possesso), preferendo verticalità e duelli aerei; gli abruzzesi gestiscono di più (48,7%) e calano tanti cross. Nelle ultime cinque, gli ospiti hanno raccolto più punti dei padroni di casa, ma la tenuta difensiva del Südtirol e i 7 clean sheet stagionali restano un fattore. Occhi su Silvio Merkaj (9 gol) e su Antonio Di Nardo (11), terminali principali. Attenzione anche ai piazzati: Daniele Casiraghi guida i biancorossi negli assist, mentre per il Pescara spicca Gaetano Letizia. Sarà una sfida di dettagli: qualità sulle corsie, precisione al tiro (42,1% Südtirol; 44,7% Pescara) e disciplina — con i biancazzurri più gravati dai cartellini — potrebbero indirizzare un confronto che, per gli ospiti, profuma di scontro salvezza e, per i locali, di passo chiave verso la volata playoff.

Südtirol granitico in casa: solo 13 reti incassate in 14 partite al Druso.

granitico in casa: solo 13 reti incassate in 14 partite al Druso. Pescara in trasferta: 1 vittoria, 5 pareggi e 8 sconfitte; 16 gol segnati lontano dall’Adriatico.

in trasferta: 1 vittoria, 5 pareggi e 8 sconfitte; 16 gol segnati lontano dall’Adriatico. Bomber a confronto: Merkaj (9) contro Di Nardo (11), entrambi decisivi nell’ultimo terzo.

(9) contro (11), entrambi decisivi nell’ultimo terzo. Creatività: Casiraghi è il miglior assistman del Südtirol (5), per il Pescara guida Letizia (4).

è il miglior assistman del (5), per il guida (4). Portieri: Adamonis a quota 6 clean sheet; nel Pescara 1 a testa per Desplanches e Saio (3 di squadra).

a quota 6 clean sheet; nel 1 a testa per e (3 di squadra). Disciplina: Pescara 64 gialli e 3 rossi; Südtirol 62 gialli e 3 rossi.

64 gialli e 3 rossi; 62 gialli e 3 rossi. Possesso: Südtirol 40,3% vs Pescara 48,7%: modelli di gioco differenti.

40,3% vs 48,7%: modelli di gioco differenti. Tiri nello specchio: Südtirol 104; Pescara 148. Precisione al tiro: 42,1% vs 44,7%.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Pescara

Numeri alla mano, il Südtirol costruisce sui duelli e su una fase difensiva efficace (29 gol subiti), mentre il Pescara paga qualche sbavatura dietro (54 gol concessi) ma crea con continuità (331 tiri totali). Biancorossi più verticali e pragmatici; biancazzurri più propositivi nel possesso ma vulnerabili nelle transizioni.

Focus giocatori: marcatori principali Merkaj (9) per il Südtirol e Di Nardo (11) per il Pescara. Migliori assistman: Casiraghi (5) e Letizia (4). Più ammoniti: nel Südtirol spicca Raphael Kofler (6), nel Pescara Davide Bettella (7). Espulsioni: per il Südtirol Kofler, Tronchin e Merkaj (1) a testa; per il Pescara Olzer e Brosco (1). Clean sheet portieri: Adamonis 6; Desplanches 1, Saio 1.

Südtirol Pescara Partite giocate 29 29 Vittorie 8 5 Pareggi 13 10 Sconfitte 8 14 Gol segnati 31 38 Gol subiti 29 54 Possesso palla % 40,3 48,7 Tiri nello specchio 104 148 Precisione al tiro % 42,1 44,7 Clean sheet (squadra) 7 3 Cartellini gialli 62 64 Cartellini rossi 3 3 Capocannoniere Merkaj 9 Di Nardo 11 Top assistman Casiraghi 5 Letizia 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Südtirol-Pescara? La data e l’orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega: la gara è in programma per la 30a giornata della Serie B 2025-26. Dove si gioca Südtirol-Pescara? Allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol. Chi è l’arbitro di Südtirol-Pescara? Dirige Claudio Giuseppe Allegretta; assistenti Catallo ed Emmanuele; IV Di Marco; VAR Prontera; AVAR Nasca.