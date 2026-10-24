Südtirol-Sampdoria 24 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Ambizioni playoff contro urgenza di riscatto: Südtirol–Sampdoria, nell’8ª giornata di Serie B 2026-27, mette in palio punti pesanti al Druso di Bolzano. Altoatesini quinti con 12 punti: 3 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta, 9 gol segnati e 6 subiti. Blucerchiati ultimi a quota 4: una vittoria, un pareggio, 5 sconfitte, 7 reti fatte e 15 incassate. Per i liguri è già una delicata tappa salvezza, contro una squadra ancora imbattuta in casa.
- Le ultime partite giocate da Südtirol e Sampdoria
- L’arbitro di Südtirol-Sampdoria
- Precedenti e pillole di Südtirol-Sampdoria
- Le statistiche stagionali di Südtirol e Sampdoria
Le ultime partite giocate da Südtirol e Sampdoria
Due percorsi recenti molto diversi. Il Südtirol ha raccolto 8 punti nelle ultime cinque gare, ma arriva da due incontri senza segnare e dal pesante 0-3 contro la Juve Stabia. La Sampdoria ne ha conquistati soltanto 3: il successo sul Catanzaro è rimasto isolato, seguito dalle sconfitte con Avellino e Arezzo. La tabella riporta i risultati dal meno recente al più recente.
|Squadra
|1ª gara
|2ª gara
|3ª gara
|4ª gara
|5ª gara
|Bilancio
|Punti
|Südtirol
|Vittoria
|Pareggio
|Vittoria
|Pareggio
|Sconfitta
|2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta
|8
|Sampdoria
|Sconfitta
|Sconfitta
|Vittoria
|Sconfitta
|Sconfitta
|1 vittoria, 0 pareggi, 4 sconfitte
|3
Il dettaglio delle ultime cinque partite del Südtirol:
- Südtirol–Catanzaro 2-0.
- Südtirol–Modena 1-1.
- Arezzo–Südtirol 1-4.
- Südtirol–Ascoli 0-0.
- Juve Stabia–Südtirol 3-0.
Il dettaglio delle ultime cinque partite della Sampdoria:
- Palermo–Sampdoria 3-1.
- Mantova–Sampdoria 2-0.
- Sampdoria–Catanzaro 2-1.
- Avellino–Sampdoria 4-1.
- Sampdoria–Arezzo 1-2.
L’arbitro di Südtirol–Sampdoria
La direzione dell’incontro è affidata a Valerio Crezzini, assistito da Pedone e Ricci. Poli sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Camplone, con Paterna nel ruolo di AVAR. Nel campionato 2026-27, le statistiche disponibili di Crezzini riguardano una sola partita: 30 falli fischiati, 7 ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è quindi di 7 cartellini a incontro: un campione ancora troppo ridotto per delineare una tendenza consolidata.
Precedenti e pillole di Südtirol–Sampdoria
Il Druso è finora un ostacolo insuperabile per la Sampdoria: tre visite in Serie B e altrettante vittorie del Südtirol, avanti anche nel bilancio complessivo degli scontri diretti. Il presente rende la trasferta ancora più insidiosa per i liguri, reduci dal peggior avvio della loro storia in cadetteria e da tre sconfitte esterne consecutive. Eppure i numeri offensivi raccontano una squadra capace di produrre: i blucerchiati tirano molto più degli altoatesini e guidano il torneo per recuperi offensivi, senza però trasformare questa pressione in un bottino adeguato. I padroni di casa cercano invece di ritrovare il gol dopo due gare a secco e possono contare sul rendimento di Alessandro Plizzari, decisivo nel limitare i danni davanti alla propria porta. Sul fronte opposto, Liam Henderson arriva dal gol contro l’Arezzo e punta a dare continuità al proprio contributo. La sfida contrappone così concretezza e solidità a una produzione offensiva che chiede finalmente risultati.
- Precedenti favorevoli agli altoatesini. È il settimo confronto in Serie B tra Südtirol e Sampdoria: i primi sei hanno prodotto quattro successi biancorossi e due blucerchiati, senza pareggi. In casa gli altoatesini hanno sempre vinto: tre partite, tre successi. Nessun’altra avversaria è stata affrontata più volte mantenendo il 100% di vittorie interne in cadetteria.
- Risultati alterni e un attacco da riaccendere. Nelle ultime nove gare di campionato il Südtirol non ha mai ripetuto lo stesso esito per due incontri consecutivi: tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Dopo due partite senza segnare, rischia una terza gara a secco: non accade da novembre 2024, quando la serie arrivò a quattro.
- Partenza da dimenticare per i liguri. Quattro punti dopo sette giornate rappresentano il peggior avvio della Sampdoria in Serie B. Dopo tre sconfitte esterne consecutive, un altro passo falso porterebbe a quattro: sarebbe la seconda occasione nella storia blucerchiata in categoria, dopo gli otto ko di fila tra il 1977 e il 1978.
- Tanti tiri non bastano. Il Südtirol è ultimo per conclusioni complessive in questo campionato, con 69 tentativi contro i 116 della Sampdoria, quinta. Considerando anche i tiri respinti, la precisione premia però leggermente i biancorossi: 32% contro 31%.
- Pressione alta, rendimento basso. La Sampdoria guida la classifica dei recuperi offensivi con 69, mentre il Südtirol è penultimo con 33. Da queste situazioni i liguri hanno ricavato nove conclusioni ma un solo gol, segnato a settembre contro il Catanzaro.
- Il fattore Plizzari. Tra i portieri presenti in tutte le prime sette giornate, Alessandro Plizzari ha la percentuale di parate più alta, pari all’81%. È anche il migliore per gol evitati rispetto alla qualità dei tiri ricevuti: sei reti subite, escluse le autoreti, contro 8,9 gol attesi nello specchio, per una differenza di 2,9.
- Henderson cerca continuità. Segnando contro l’Arezzo, Liam Henderson è già arrivato a due gol, eguagliando il bottino dell’intera Serie B 2025-26, raccolto in 30 presenze. Potrebbe partecipare a una rete per due gare consecutive per la prima volta da ottobre 2023: quella sequenza iniziò proprio contro il Südtirol, con un assist per Giuseppe Aurelio.
Le statistiche stagionali di Südtirol e Sampdoria
La differenza più evidente è nella tenuta difensiva: il Südtirol ha incassato 6 gol in sette partite, media 0,86, contro i 15 della Sampdoria, pari a 2,14 per incontro. Gli altoatesini hanno anche segnato di più, 9 reti contro 7, pur producendo meno conclusioni. Il possesso palla è vicino all’equilibrio, 49,3% contro 50,2%, mentre i biancorossi vantano una migliore precisione nei passaggi: 85,36% contro 82,94%. I blucerchiati prevalgono invece per tiri nello specchio, 36 a 22, e calci d’angolo, 44 a 20. Il rendimento sul campo completa il quadro: padroni di casa imbattuti al Druso, con due vittorie e due pareggi; ospiti ancora senza successi esterni, con un punto in quattro trasferte.
Tra i singoli, Silvio Merkaj e Kenny Mixtur guidano i marcatori del Südtirol con 2 gol ciascuno; seguono a quota uno Rares Burnete, Andrea Giorgini, Alvin Okoro, Fabio Rispoli, Simone Davì e Vasco Rafael Fortes Lopes. Nella Sampdoria comanda Lorenzo Insigne con 3 reti, davanti a Liam Henderson con 2 e a Tjas Begic e Gennaro Tutino con una. Per gli assist, il primato altoatesino è condiviso da Salvatore Molina, Fabio Rispoli e Aljosa Vasic, tutti a quota 2; tra i liguri sono appaiati a 2 Tobias Lauritsen e Yari Verschaeren. I più ammoniti dei biancorossi sono Merkaj, Giacomo Stabile, Vasco Rafael Fortes Lopes e Vasic, con 2 gialli ciascuno; nei blucerchiati il massimo è di Henderson, con 4. Un’espulsione a testa per Stabile e Vasco Rafael Fortes Lopes, mentre nella squadra ligure l’unico rosso è di Oliver Abildgaard. Tra i pali, Alessandro Plizzari conta 3 partite senza subire gol e 25 parate; Peter Vindahl è ancora a zero gare a porta inviolata, con 14 interventi.
|Statistica
|Südtirol
|Sampdoria
|Partite giocate
|7
|7
|Posizione in classifica
|5ª
|20ª
|Punti
|12
|4
|Vittorie
|3
|1
|Pareggi
|3
|1
|Sconfitte
|1
|5
|Gol segnati
|9
|7
|Gol subiti
|6
|15
|Media gol segnati
|1,29
|1,00
|Media gol subiti
|0,86
|2,14
|Partite a porta inviolata
|3
|0
|Possesso palla
|49,3%
|50,2%
|Precisione nei passaggi
|85,36%
|82,94%
|Conclusioni complessive, inclusi tiri respinti
|69
|116
|Tiri nello specchio
|22
|36
|Precisione al tiro, inclusi tiri respinti
|32%
|31%
|Legni colpiti
|3
|5
|Calci d’angolo
|20
|44
|Falli commessi
|97
|77
|Cartellini gialli
|16
|14
|Cartellini rossi
|2
|1
|Capocannonieri
|Merkaj e Mixtur: 2
|Insigne: 3
|Migliori assistman
|Molina, Rispoli e Vasic: 2
|Lauritsen e Verschaeren: 2
|Giocatori con più ammonizioni
|Merkaj, Stabile, Vasco Rafael Fortes Lopes e Vasic: 2
|Henderson: 4
|Giocatori con più espulsioni
|Stabile e Vasco Rafael Fortes Lopes: 1
|Abildgaard: 1
|Portiere: gare a porta inviolata
|Plizzari: 3
|Vindahl: 0
|Portiere: parate
|Plizzari: 25
|Vindahl: 14
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Südtirol-Sampdoria di Serie B 2026-27?
-
La sfida si colloca nell’8ª giornata di Serie B 2026-27. La data e l’orario del calcio d’inizio non sono disponibili nei dati consultati.
- Dove si gioca Südtirol-Sampdoria?
-
Südtirol-Sampdoria si gioca allo stadio Druso di Bolzano, campo di casa degli altoatesini.
- Chi è l’arbitro di Südtirol-Sampdoria?
-
L’arbitro designato è Valerio Crezzini, con Pedone e Ricci assistenti. Il quarto ufficiale è Poli; al VAR c’è Camplone, affiancato dall’AVAR Paterna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.