Südtirol-Spezia 10 gennaio 2026: orario, arbitro, ultime, pillole e statistiche

Serie B 2025-26, 19a giornata: tutto su Südtirol-Spezia. Orario, arbitro, precedenti, ultime partite e confronto statistiche.

Südtirol–Spezia è un vero scontro salvezza della 19a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 10 gennaio 2026 alle 15:00 allo Stadio Druso. I biancorossi sono al 17° posto con 16 punti (2 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 16 gol fatti, 21 subiti), mentre i liguri occupano il 15° posto con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 17 gol segnati, 25 incassati). Match dal peso specifico enorme tra due squadre alla ricerca di ossigeno in classifica e punti vitali per allontanarsi dalla zona calda.

Le ultime partite giocate

Il trend recente racconta di un Südtirol che fatica a trovare la vittoria, aggrappato ai pareggi e a una fase offensiva a corrente alternata. Lo Spezia di Roberto Donadoni ha rialzato la testa, alternando colpi esterni e cadute, ma mostrando segnali di risalita.

Südtirol ko x x x ko Spezia ok ok ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Südtirol ha raccolto 3 punti, lo Spezia 9. Dettaglio risultati:

Südtirol

Sudtirol-Avellino 0-1; Monza-Sudtirol 1-1; Sudtirol-Bari 0-0; Virtus Entella-Sudtirol 1-1; Juve Stabia-Sudtirol 1-0

Spezia

Spezia-Sampdoria 1-0; Virtus Entella-Spezia 0-1; Spezia-Modena 0-2; Frosinone-Spezia 2-1; Spezia-Pescara 2-1

L’arbitro di Südtirol-Spezia

La partita sarà diretta da Gianluca Manganiello. In questa stagione di Serie B ha arbitrato 1 gara, fischiando 28 falli, assegnando 2 cartellini gialli e 1 rosso, oltre a 1 calcio di rigore; 2 gli offside segnalati nelle sue direzioni.

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: YOSHIKAWA – LUCIANI

IV: ZANOTTI

VAR: RUTELLA

AVAR: DI VUOLO

Statistiche interessanti

Il confronto si accende su numeri e tendenze. Lo Spezia non ha mai perso contro il Südtirol in Serie B, e l’effetto Roberto Donadoni ha portato un cambio di passo nei liguri. Dall’altra parte, il Südtirol di Fabrizio Castori vive una striscia senza vittorie che appesantisce la corsa, con il Druso che di recente non è stato un fortino. L’equilibrio potrebbe giocarsi sui dettagli: palle inattive, precisione al tiro e gestione delle ripartenze. Occhio a Raphael Odogwu, uomo dei gol pesanti dei biancorossi, e alla vena realizzativa ritrovata di Gabriele Artistico tra i bianconeri. La chiave può essere il duello fisico sulle seconde palle e la qualità nei 20 metri finali, dove decisione e freddezza faranno la differenza.

Precedenti: lo Spezia è imbattuto in B contro il Südtirol (2 successi fuori casa e 2 pari).

è imbattuto in B contro il (2 successi fuori casa e 2 pari). Forma: il Südtirol non vince da 13 gare di Serie B, la striscia aperta più lunga del campionato.

non vince da 13 gare di Serie B, la striscia aperta più lunga del campionato. Fattore Druso: biancorossi a secco in 5 delle ultime 9 casalinghe; serie aperta di 2 gare interne senza gol.

Nuova era Spezia: con Donadoni la media punti è più che raddoppiata rispetto a inizio stagione.

la media punti è più che raddoppiata rispetto a inizio stagione. Trasferte liguri: 3 sconfitte nelle ultime 4 fuori (1 vittoria) per lo Spezia .

. Uomo chiave Südtirol: Odogwu ha firmato gli ultimi tre gol dei biancorossi in B.

ha firmato gli ultimi tre gol dei biancorossi in B. Uomo chiave Spezia: Artistico ha realizzato 3 reti nelle ultime 5, migliorando nettamente il suo score.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Spezia

Possesso palla e indole tattica raccontano due anime: Südtirol più verticale (38.3% di possesso), Spezia leggermente più palleggiatore (45.6%). I gol segnati sono simili (16 vs 17), ma i biancorossi subiscono leggermente meno (21 vs 25). La precisione al tiro premia i liguri, mentre nei duelli e nei tackle il Südtirol è più efficace. In porta, clean sheet: 2 per i tirolesi, 4 per lo Spezia.

Giocatori: nel Südtirol il capocannoniere è Silvio Merkaj (4) davanti a Raphael Odogwu (3); top assist Odogwu (2). Per lo Spezia guidano i gol Gianluca Lapadula e Gabriele Artistico (3 a testa); migliori assistman Pietro Beruatto e Salvatore Esposito (2). Cartellini: più ammoniti Simone Davì (Südtirol, 5) e Francesco Cassata/Salvatore Esposito (Spezia, 5). Clean sheet portieri: Marius Adamonis 2; per lo Spezia Diego Mascardi 3 e Mouhamadou Sarr 1.

Südtirol Spezia Partite giocate 18 18 Vittorie 2 4 Pareggi 10 5 Sconfitte 6 9 Gol fatti 16 17 Gol subiti 21 25 Possesso palla (%) 38.3 45.6 Tiri totali 151 131 Precisione tiro (%) 42.38 54.20 PPDA 12.1 11.7 Successo nei tackle (%) 60.96 55.40 Clean sheet 2 4 Gialli 37 35 Rossi 3 6

FAQ Quando si gioca Südtirol-Spezia? Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00 (19a giornata di Serie B). Dove si gioca Südtirol-Spezia? Allo Stadio Druso di Bolzano. Chi è l’arbitro di Südtirol-Spezia? L’arbitro è Gianluca Manganiello; assistenti Yoshikawa e Luciani, IV Zanotti, VAR Rutella, AVAR Di Vuolo.