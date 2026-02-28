Südtirol-Venezia 28 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Südtirol–Venezia accende la 27a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Druso di Bolzano sabato 28 febbraio 2026 alle 15:00. Sfida d’alta quota per i biancorossi contro la capolista: il Venezia guida la classifica con 56 punti (17 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 53 gol fatti, 24 subiti), mentre il Südtirol è 9° a quota 33 (7 vittorie, 12 pareggi, 7 sconfitte; 26 reti segnate, 27 incassate). Un test probante per i padroni di casa, chiamati a frenare il miglior attacco esterno del campionato.
Le ultime partite giocate
Forma in crescita per il Südtirol, reduce da un buon filotto tra casa e trasferta, nonostante lo stop contro Palermo. Il Venezia viaggia forte: quattro vittorie nelle ultime cinque e ritmo da prima della classe anche lontano dal Penzo.
|Südtirol
|ok
|x
|x
|ok
|ko
|Venezia
|ok
|ok
|ko
|ok
|ok
Nelle ultime 5 partite il Südtirol ha raccolto 8 punti; il Venezia ne ha messi insieme 12. Dettaglio risultati:
- Südtirol
Südtirol-Catanzaro 2-1; Carrarese-Südtirol 0-0; Südtirol-Monza 0-0; Bari-Südtirol 1-2; Palermo-Südtirol 3-0
- Venezia
Venezia-Carrarese 2-1; Frosinone-Venezia 1-2; Venezia-Modena 0-2; Cesena-Venezia 0-4; Venezia-Pescara 3-2
L’arbitro di Südtirol-Venezia
Südtirol–Venezia si gioca allo Stadio Druso di Bolzano; arbitra Federico La Penna. Squadra arbitrale: assistenti Laudato e Regattieri; IV ufficiale Di Marco; VAR Santoro; AVAR Giua. In questa Serie B 2025/26 La Penna ha diretto 2 gare: 8 ammonizioni, 1 doppio giallo, 1 rosso diretto e 0 rigori fischiati (media 5 cartellini a partita).
- Arbitro: Federico La Penna
- Assistenti: Laudato – Regattieri
- IV: Di Marco
- VAR: Santoro
- AVAR: Giua
Statistiche interessanti
Una gara ricca di incroci e numeri: tra Südtirol e Venezia in Serie B non si è mai visto un pareggio, segno di un confronto sempre a viso aperto. Gli altoatesini cercano il colpo interno contro una capolista che lontano da casa viaggia a ritmi vertiginosi: cinque vittorie esterne consecutive e miglior attacco in trasferta del torneo, con continuità realizzativa impressionante. Pressing e recuperi alti saranno tema chiave: entrambe le squadre sono ai vertici per riconquista offensiva, ma i lagunari hanno saputo trasformare questi strappi in gol più di chiunque altro. Occhi sui protagonisti: Silvio Merkaj vola verso i suoi massimi in categoria, mentre Andrea Adorante conferma la vena realizzativa che lo accompagna da due stagioni. Per il Südtirol sarà anche un test psicologico: evitare due ko di fila e capitalizzare il fattore Druso contro un avversario storicamente indigesto tra le mura altoatesine.
- Nessun segno X nei 5 precedenti di B: 2 successi Südtirol, 3 del Venezia, con due 3-0 veneti negli incroci più recenti.
- Venezia sempre corsaro a Bolzano in B: 1-2 nell’agosto 2022 e 0-3 nel febbraio 2024. Caccia al tris esterno consecutivo.
- Südtirol reduce da un ko con Palermo, ma non infila due sconfitte di fila in campionato da fine ottobre.
- Venezia in serie: cinque vittorie di fila fuori casa, miglior attacco esterno (25 reti) e gol segnati in 10 trasferte consecutive.
- Pressing alto protagonista: Südtirol (211) e Venezia (209) guidano per recuperi offensivi; i lagunari hanno già segnato 6 gol da queste situazioni.
- Silvio Merkaj vive la sua miglior stagione in B (7 gol) ed è andato a segno nelle ultime due gare interne al Druso.
- Andrea Adorante ha toccato quota 30 gol tra 2024/25 e 2025/26: 17 con Juve Stabia, 13 finora con il Venezia.
Le statistiche stagionali di Südtirol e Venezia
Il Venezia domina per produzione offensiva: 53 gol segnati, 62,5% di possesso, 47,65% di precisione al tiro e 152 conclusioni nello specchio. Il Südtirol punta su compattezza e ripartenze: 26 reti realizzate, 39,4% di possesso e 42,01% di precisione, con fase difensiva solida (27 gol subiti, 6 clean sheet) e buona resa sui duelli aerei. In trasferta i lagunari sono letali, mentre gli altoatesini capitalizzano il Druso.
Focus giocatori: per il Südtirol il capocannoniere è Silvio Merkaj (7), seguito da Emanuele Pecorino (5). Miglior assist-man Daniele Casiraghi (3). Più ammonito: Simone Tronchin (6); espulsioni per Raphael Kofler, Silvio Merkaj e Simone Tronchin (1). Clean sheet: Marius Adamonis 6. Nel Venezia guida Andrea Adorante (13 gol), poi John Yeboah (9) e Gianluca Busio (6). Assist: John Yeboah 7 e Enrique Pérez 6. Più ammoniti: Gianluca Busio, Enrique Pérez, Michael Svoboda (6); rossi diretti per John Yeboah, Joël Schingtienne, Alfred Duncan, Casas Marín (1). Clean sheet: Filip Stankovic 10.
|Südtirol
|Venezia
|Partite giocate
|26
|26
|Vittorie
|7
|17
|Pareggi
|12
|5
|Sconfitte
|7
|4
|Gol segnati
|26
|53
|Gol subiti
|27
|24
|Media gol subiti a partita
|1,04
|0,92
|Possesso palla (%)
|39,4
|62,5
|Tiri nello specchio
|92
|152
|Percentuale tiri in porta
|42,01
|47,65
|Cartellini gialli
|59
|48
|Cartellini rossi
|3
|4
|Capocannoniere
|Merkaj 7
|Adorante 13
|Top assistman
|Casiraghi 3
|Yeboah 7
|Più ammonito
|Tronchin 6
|Busio/Pérez/Svoboda 6
|Clean sheet portiere
|Adamonis 6
|Stankovic 10
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Südtirol-Venezia?
-
Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 15:00 (27a giornata di Serie B).
- Dove si gioca Südtirol-Venezia?
-
Allo Stadio Druso di Bolzano.
- Chi è l’arbitro di Südtirol-Venezia?
-
L’arbitro è Federico La Penna. Assistenti: Laudato e Regattieri; IV ufficiale: Di Marco; VAR: Santoro; AVAR: Giua.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.