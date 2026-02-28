Südtirol-Venezia 28 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 27a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Südtirol-Venezia

Südtirol–Venezia accende la 27a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Druso di Bolzano sabato 28 febbraio 2026 alle 15:00. Sfida d’alta quota per i biancorossi contro la capolista: il Venezia guida la classifica con 56 punti (17 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 53 gol fatti, 24 subiti), mentre il Südtirol è 9° a quota 33 (7 vittorie, 12 pareggi, 7 sconfitte; 26 reti segnate, 27 incassate). Un test probante per i padroni di casa, chiamati a frenare il miglior attacco esterno del campionato.

Le ultime partite giocate

Forma in crescita per il Südtirol, reduce da un buon filotto tra casa e trasferta, nonostante lo stop contro Palermo. Il Venezia viaggia forte: quattro vittorie nelle ultime cinque e ritmo da prima della classe anche lontano dal Penzo.

Südtirol ok x x ok ko Venezia ok ok ko ok ok

Nelle ultime 5 partite il Südtirol ha raccolto 8 punti; il Venezia ne ha messi insieme 12. Dettaglio risultati:

Südtirol

Südtirol-Catanzaro 2-1; Carrarese-Südtirol 0-0; Südtirol-Monza 0-0; Bari-Südtirol 1-2; Palermo-Südtirol 3-0

Venezia

Venezia-Carrarese 2-1; Frosinone-Venezia 1-2; Venezia-Modena 0-2; Cesena-Venezia 0-4; Venezia-Pescara 3-2

L’arbitro di Südtirol-Venezia

Südtirol–Venezia si gioca allo Stadio Druso di Bolzano; arbitra Federico La Penna. Squadra arbitrale: assistenti Laudato e Regattieri; IV ufficiale Di Marco; VAR Santoro; AVAR Giua. In questa Serie B 2025/26 La Penna ha diretto 2 gare: 8 ammonizioni, 1 doppio giallo, 1 rosso diretto e 0 rigori fischiati (media 5 cartellini a partita).

Arbitro: Federico La Penna

Assistenti: Laudato – Regattieri

IV: Di Marco

VAR: Santoro

AVAR: Giua

Statistiche interessanti

Una gara ricca di incroci e numeri: tra Südtirol e Venezia in Serie B non si è mai visto un pareggio, segno di un confronto sempre a viso aperto. Gli altoatesini cercano il colpo interno contro una capolista che lontano da casa viaggia a ritmi vertiginosi: cinque vittorie esterne consecutive e miglior attacco in trasferta del torneo, con continuità realizzativa impressionante. Pressing e recuperi alti saranno tema chiave: entrambe le squadre sono ai vertici per riconquista offensiva, ma i lagunari hanno saputo trasformare questi strappi in gol più di chiunque altro. Occhi sui protagonisti: Silvio Merkaj vola verso i suoi massimi in categoria, mentre Andrea Adorante conferma la vena realizzativa che lo accompagna da due stagioni. Per il Südtirol sarà anche un test psicologico: evitare due ko di fila e capitalizzare il fattore Druso contro un avversario storicamente indigesto tra le mura altoatesine.

Nessun segno X nei 5 precedenti di B: 2 successi Südtirol , 3 del Venezia , con due 3-0 veneti negli incroci più recenti.

, 3 del , con due 3-0 veneti negli incroci più recenti. Venezia sempre corsaro a Bolzano in B: 1-2 nell’agosto 2022 e 0-3 nel febbraio 2024. Caccia al tris esterno consecutivo.

sempre corsaro a Bolzano in B: 1-2 nell’agosto 2022 e 0-3 nel febbraio 2024. Caccia al tris esterno consecutivo. Südtirol reduce da un ko con Palermo, ma non infila due sconfitte di fila in campionato da fine ottobre.

reduce da un ko con Palermo, ma non infila due sconfitte di fila in campionato da fine ottobre. Venezia in serie: cinque vittorie di fila fuori casa, miglior attacco esterno (25 reti) e gol segnati in 10 trasferte consecutive.

in serie: cinque vittorie di fila fuori casa, miglior attacco esterno (25 reti) e gol segnati in 10 trasferte consecutive. Pressing alto protagonista: Südtirol (211) e Venezia (209) guidano per recuperi offensivi; i lagunari hanno già segnato 6 gol da queste situazioni.

(211) e (209) guidano per recuperi offensivi; i lagunari hanno già segnato 6 gol da queste situazioni. Silvio Merkaj vive la sua miglior stagione in B (7 gol) ed è andato a segno nelle ultime due gare interne al Druso.

vive la sua miglior stagione in B (7 gol) ed è andato a segno nelle ultime due gare interne al Druso. Andrea Adorante ha toccato quota 30 gol tra 2024/25 e 2025/26: 17 con Juve Stabia, 13 finora con il Venezia.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Venezia

Il Venezia domina per produzione offensiva: 53 gol segnati, 62,5% di possesso, 47,65% di precisione al tiro e 152 conclusioni nello specchio. Il Südtirol punta su compattezza e ripartenze: 26 reti realizzate, 39,4% di possesso e 42,01% di precisione, con fase difensiva solida (27 gol subiti, 6 clean sheet) e buona resa sui duelli aerei. In trasferta i lagunari sono letali, mentre gli altoatesini capitalizzano il Druso.

Focus giocatori: per il Südtirol il capocannoniere è Silvio Merkaj (7), seguito da Emanuele Pecorino (5). Miglior assist-man Daniele Casiraghi (3). Più ammonito: Simone Tronchin (6); espulsioni per Raphael Kofler, Silvio Merkaj e Simone Tronchin (1). Clean sheet: Marius Adamonis 6. Nel Venezia guida Andrea Adorante (13 gol), poi John Yeboah (9) e Gianluca Busio (6). Assist: John Yeboah 7 e Enrique Pérez 6. Più ammoniti: Gianluca Busio, Enrique Pérez, Michael Svoboda (6); rossi diretti per John Yeboah, Joël Schingtienne, Alfred Duncan, Casas Marín (1). Clean sheet: Filip Stankovic 10.

Südtirol Venezia Partite giocate 26 26 Vittorie 7 17 Pareggi 12 5 Sconfitte 7 4 Gol segnati 26 53 Gol subiti 27 24 Media gol subiti a partita 1,04 0,92 Possesso palla (%) 39,4 62,5 Tiri nello specchio 92 152 Percentuale tiri in porta 42,01 47,65 Cartellini gialli 59 48 Cartellini rossi 3 4 Capocannoniere Merkaj 7 Adorante 13 Top assistman Casiraghi 3 Yeboah 7 Più ammonito Tronchin 6 Busio/Pérez/Svoboda 6 Clean sheet portiere Adamonis 6 Stankovic 10

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

