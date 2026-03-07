Südtirol–Virtus Entella 7 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 29ª giornata. Statistiche, numeri e curiosità per capire la partita Südtirol–Virtus Entella: forma, arbitro, protagonisti e confronto stagionale.

Südtirol–Virtus Entella è una sfida dal peso specifico diverso per le due squadre: i biancorossi inseguono la zona playoff, i liguri sono in pieno scontro salvezza. Si gioca allo Stadio Druso di Bolzano per la 29ª giornata della Serie B 2025-26. Il Südtirol è 9° con 37 punti in 28 gare (8 vittorie, 13 pareggi, 7 sconfitte; 31 gol fatti, 28 subiti). La Virtus Entella è 16ª con 28 punti (6 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte; 26 reti segnate, 40 incassate). Sfida spartiacque tra ambizioni playoff e necessità di punti salvezza.

Le ultime partite giocate

Il momento racconta due traiettorie: il Südtirol ha ritrovato concretezza tra casa e trasferta, alternando vittorie larghe e pareggi di gestione. La Virtus Entella costruisce il suo bottino soprattutto al Comunale, mentre fuori fatica a invertire la rotta. Di seguito la forma recente e il dettaglio degli ultimi cinque risultati in campionato.

Südtirol ok x ko ok x Virtus Entella ok ko ko ko ok

Nelle ultime 5 il Südtirol ha raccolto 8 punti; la Virtus Entella ne ha conquistati 6. Questo il dettaglio:

Südtirol

Reggiana–Südtirol 0-4; Südtirol–Venezia 1-1; Palermo–Südtirol 3-0; Bari–Südtirol 1-2; Südtirol–Monza 0-0.

Virtus Entella

Virtus Entella–Modena 2-1; Monza–Virtus Entella 2-0; Virtus Entella–Catanzaro 1-3; Palermo–Virtus Entella 3-0; Virtus Entella–Cesena 3-1.

L’arbitro di Südtirol–Virtus Entella

Direzione di gara affidata ad Andrea Calzavara. Assistenti Barone e Grasso, IV ufficiale Castellano. Al VAR Camplone, AVAR Cosso. Nella stagione 2025/26 Calzavara ha diretto 12 incontri: 3 rigori assegnati, media di 4,8 ammonizioni a partita (56 gialli totali), 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto; circa 6,2 falli per cartellino, profilo tendenzialmente rigoroso nella gestione disciplinare.

Arbitro : Andrea Calzavara

: Andrea Calzavara Assistenti : Barone – Grasso

: Barone – Grasso IV : Castellano

: Castellano VAR : Camplone

: Camplone AVAR: Cosso

Informazioni interessanti sul match

Sfida dal forte contrasto di identità: il Südtirol è squadra pratica, possesso contenuto ma alta efficienza al tiro (quasi il 42% di conclusioni nello specchio), difesa compatta e propensione a colpire sulle palle inattive, anche grazie al peso specifico nei duelli aerei. La Virtus Entella ha più palleggio e attacca con molti cross e piazzati, ma paga caro l’equilibrio difensivo lontano da casa. Numeri alla mano, i biancorossi subiscono meno e ripartono con coraggio, mentre i chiavaresi creano con insistenza ma devono proteggersi meglio nelle transizioni. Occhio ai finali: entrambe hanno lasciato punti per strada da situazione di vantaggio e questo può rendere vibranti gli ultimi minuti. I portieri saranno decisivi: Adamonis ha collezionato vari clean sheet, Colombi è spesso chiamato agli straordinari. Nel gioco aereo e sulle seconde palle il Südtirol parte avanti; l’Entella può ribaltare l’inerzia se alza la qualità sulle corsie, dove cross e corner sono un’arma ricorrente. I singoli? Merkaj e Pecorino guidano la spinta altoatesina, mentre Franzoni e il difensore-goleador Tiritiello sono riferimenti pesanti per i liguri. Disciplina e dettagli contano: cartellini e calci piazzati potrebbero spostare l’equilibrio in un match che promette intensità.

Trasferta in salita : la Virtus Entella fuori casa non ha ancora vinto (0 successi, 4 pareggi, 10 ko; 7 fatti, 26 subiti).

: la fuori casa non ha ancora vinto (0 successi, 4 pareggi, 10 ko; 7 fatti, 26 subiti). Muro biancorosso : il Südtirol ha incassato 28 gol in 28 partite, tra le difese più ordinate della zona medio-alta.

: il ha incassato 28 gol in 28 partite, tra le difese più ordinate della zona medio-alta. Aerea decisiva : 688 duelli aerei vinti per il Südtirol contro 512 dell’ Entella : sulle palle alte i padroni di casa hanno un vantaggio strutturale.

: 688 duelli aerei vinti per il contro 512 dell’ : sulle palle alte i padroni di casa hanno un vantaggio strutturale. Pressioni simili : PPDA quasi identico (Südtirol 11,8; Entella 11,7): gara che può giocarsi su ritmi medi e blocchi compatti.

: PPDA quasi identico (Südtirol 11,8; Entella 11,7): gara che può giocarsi su ritmi medi e blocchi compatti. Efficienza al tiro : Südtirol 41,98% di tiri nello specchio contro 37,45% della Virtus Entella .

: 41,98% di tiri nello specchio contro 37,45% della . Palle inattive : tante bandierine per entrambe (Südtirol 126 corner; Entella 153): un gol da piazzato è tutt’altro che utopia.

: tante bandierine per entrambe (Südtirol 126 corner; Entella 153): un gol da piazzato è tutt’altro che utopia. Uomini chiave : Merkaj (9) e Pecorino (6) per il Südtirol ; Franzoni (5) e Tiritiello (6) per la Virtus Entella .

: (9) e (6) per il ; (5) e (6) per la . Portieri sotto i riflettori : Adamonis ha già 6 clean sheet; Colombi ne conta 4 ed è tra i più impegnati della categoria.

: ha già 6 clean sheet; ne conta 4 ed è tra i più impegnati della categoria. Disciplina: Südtirol 61 gialli e 3 rossi; Virtus Entella 57 gialli e 4 rossi: match che può accendersi anche sul piano nervoso.

Le statistiche stagionali di Südtirol e Virtus Entella

Il confronto dice Südtirol più solido dietro (28 gol concessi) e più cinico: meno possesso (39,7%) ma maggiore precisione al tiro e 7 clean sheet. La Virtus Entella tiene di più il pallone (46%), crossa e calcia con frequenza simile (259 tiri totali), ma incassa 40 reti e in trasferta soffre. PPDA quasi uguale per entrambe: gara che potrebbe decidersi nei dettagli, soprattutto sulle palle inattive e nella qualità dell’ultimo passaggio.

Singoli in evidenza: per il Südtirol spiccano Silvio Merkaj (9 gol) e Emanuele Pecorino (6), con Daniele Casiraghi faro creativo (5 assist) e Salvatore Molina a quota 4; più sanzionato Simone Tronchin (6 gialli). Tra i pali Marius Adamonis vanta 6 clean sheet. Per la Virtus Entella il miglior marcatore è Andrea Tiritiello (6), seguito da Andrea Franzoni (5); in regia contributo di Nermin Karic e Tommaso Fumagalli (3 assist a testa). Il più ammonito è Ivan Marconi (9 gialli). In porta Simone Colombi ha firmato 4 clean sheet.

Südtirol Virtus Entella Posizione 9ª (37 punti) 16ª (28 punti) Partite giocate 28 28 Vittorie / Pareggi / Sconfitte 8 / 13 / 7 6 / 10 / 12 Gol fatti / subiti 31 / 28 26 / 40 Possesso palla (%) 39,7 46,0 Tiri totali / nello specchio 243 / 102 259 / 97 Precisione tiri (%) 41,98 37,45 Clean sheet 7 4 Cartellini gialli / rossi 61 / 3 57 / 4 PPDA 11,8 11,7 Corner calciati 126 153

FAQ Quando e a che ora si gioca Südtirol–Virtus Entella? La partita, valida per la 29ª giornata della Serie B 2025-26, si disputa allo Stadio Druso di Bolzano: data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega e dal club di casa. Dove si gioca Südtirol–Virtus Entella? Allo Stadio Druso di Bolzano, casa del Südtirol. Chi è l’arbitro di Südtirol–Virtus Entella? Designato Andrea Calzavara. Assistenti Barone e Grasso; IV ufficiale Castellano; VAR Camplone; AVAR Cosso.