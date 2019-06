Suggestione Buffon: il ritorno a Parma è possibile

Il futuro di Gianluigi Buffon è ancora tutto da scrivere. A 41 anni compiuti (e la prossima stagione che lo vedrà spegnere 42 candeline) il portierone che con la Juventus ha vinto 9 scudetti e con la Nazionale italiana il Mondiale 2006 ha terminato dopo un solo anno la sua avventura al PSG, ma non ha alcuna intenzione di smettere.

Le opzioni per lui non mancano, e nelle ultime ore si è parlato di una possibile avventura in Brasile (con la maglia della Fluminense di Rio de Janeiro). Intanto però per lui si è aperta una nuova prospettiva anche in Italia, se vogliamo addirittura più suggestiva: un clamoroso ritorno alle origini.

Buffon potrebbe infatti ripartire dal Parma, vestendo la maglia del club con cui esordì in serie A non ancora diciottenne. La 'Gazzetta dello Sport' ha infatti riferito di contatti già avviati tra l'entourage del portiere e la dirigenza ducale. Tutto a livello informale, almeno per il momento: se poi Buffon dimostrasse la volontà di aderire al progetto, allora si comincerebbe a discutere anche di ingaggi e formule contrattuali.

