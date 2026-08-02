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Sui pattini tra le rovine di Gaza: quando lo sport diventa una fuga dalla guerra

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Tra le macerie degli edifici distrutti a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza, alcuni giovani palestinesi continuano a praticare pattinaggio. Le immagini mostrano gli allenamenti e le acrobazie compiute dai ragazzi tra le rovine, trasformando gli spazi devastati dal conflitto in un luogo di incontro e condivisione. Per loro il pattinaggio rappresenta una parentesi dalle difficoltà quotidiane legate allo sfollamento e alle conseguenze della guerra, offrendo un momento di svago e libertà in un territorio profondamente segnato dalle distruzioni.

Sui pattini tra le rovine di Gaza: quando lo sport diventa una fuga dalla guerra

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