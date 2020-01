 Sui social tifosi uniti: Milan, fai così e ti applaudiremo tutti

Non è una giornata serena per l’Italia il day-after la morte di Kobe Bryant. Dopo l’indignazione per la scelta dei quotidiani sportivi di non dedicare l’intera prima pagina alla tragedia in cui ha perso la vita Black Mamba, anche la Lega calcio finisce sotto accusa per le sue decisioni.

IL SILENZIO – Il Milan – di cui Bryant era grande tifoso – aveva chiesto di poter osservare un minuto di silenzio in omaggio al campione Nba prima della gara di coppa Italia con il Torino ma la risposta della Lega è stata negativa.

LE REAZIONI – Sui social è scoppiata immediatamente la polemica con reazioni infastidite e arrabbiate per la mancanza di rispetto nei confronti di una leggenda dello sport.

L’INVITO – Tantissimi, di tutte le tifoserie d’Italia, invitano le due squadre a ignorare il no della Lega e a osservare egualmente il minuto di silenzio: “Come fatto ieri sui campi NBA, Milan e Torino dovrebbero mettersi d’accordo e fermarsi per 24 secondi. Voglio proprio vedere poi chi avrebbe il coraggio di punire chi” o anche “Caro Milan, caro Torino, al fischio d’inizio restate fermi un minuto,tutto il calcio,tutto lo sport vi applaudirà.Questa serie A è una vergogna”.

LA VERGOGNA – L’iniziativa piace a tutti: “La minaccia di una multa non deve fermarvi: fate ciò che è giusto, i tifosi sono con voi!” oppure: “facciamo così: – lutto al braccio – i giocatori si fermano per un minuto – noi sugli spalti stiamo in silenzio E che la Serie A la pensi come vuole. Male che vada ci danno una multa” oppure: “Le vergognose, misere, grandi piccolezze del nostro calcio e del nostro Paese”.

LA SPIEGAZIONE – Molti pensano di aver capito il motivo: “Dopo aver negato il minuto di silenzio per Anastasi (roba da ufficio inchieste) questa è la illogica conseguenza” oppure: “Mi sembra evidente che non avendolo indicato per il povero Anastasi, ora pensano che perderebbero la faccia se lo fanno per Kobe Bryant altro sport, altra nazione. Errore su errore! Vergogna!”

LE CRITICHE – Fioccano critiche sdegnate: “Ennesima occasione in cui la Lega Calcio si dimostra un’enclave di BUFFONI” o anche: “E dire che Kobe amava l’Italia, parlava in italiano, ha chiamato le figlie con nomi italiani”.

LA SOLUZIONE – C’è chi osserva: “Fate davvero schifo (come sempre) a negare il minuto di silenzio e il lutto al braccio per uno dei più grandi sportivi di sempre, nonché tifoso milanista e amante dell’Italia, serie A e Figc. Eh ma è la pirateria che uccide il calcio” oppure: “Se stasera non ci sarà il minuto di silenzio per Kobe , anche se tifoso milanista, non guarderò la partita” infine una soluzione: “Facciamolo noi qui su twitter.. alle 20.45 postiamo l’# #UnMinutoPerKobe !!”.

