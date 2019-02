Suicidio Juventus: da 3-1 a 3-3 con il Parma

Juventus-Parma 3-3 lancia un altro bruttissimo segnale per i bianconeri, che dopo la disastrosa prova di Coppa Italia sul campo dell'Atalanta subiscono altre tre reti, per un totale di sei in meno di una settimana. Non basta un Cristiano Ronaldo stellare contro gli irriducibili ducali che recuperano due reti di svantaggio e si aggrappano a Gervinho, trovando l'incredibile pareggio a tempo scaduto. In classifica cambia poco (il Napoli è ora a -9), ma con la Champions League che si avvicina questa Vecchia Signora in grande difficoltà a livello difensivo è autorizzata a tremare.

Il primo tempo si apre con uno svarione di Caceres che rievoca i fantasmi di Bergamo: il centrale uruguaiano tocca male per Perin, che deve calciare il pallone lontanissimo per evitare che Inglese si metta i panni di Duvan Zapata e metta subito nei guai la Juve. Che poi però è veloce a ritrovarsi e il merito è della sua stella, intorno a cui si stringe l'intera squadra: Cristiano Ronaldo. Proprio a lui per poco non approfitta di una leggerezza di Iacoponi per battere Sepe, che però risponde alla grande. Ma il Parma c'è e ci prova due volte con il neoacquisto Kucka. Poi all'improvviso arriva un clamoroso palo centrato da Khedira, ottimamente servito da Douglas Costa. Passano appena due minuti e CR7 la sblocca: è il 36' e da posizione defilata sulla sinistra il lusitano è implacabile, anche se decisiva è una sfortunata deviazione di Iacoponi.

Mancano pochi minuti all'intervallo, ma la partita si accende: Mandzukic imbeccato da Costa impegna Sepe, poi il Var annulla un rigore che Giacomelli aveva comminato per una trattenuta di Iacoponi su Caceres, quindi è ancora Ronaldo a far tremare il Parma dopo una bella combinazione con Mandzukic.

La partita, già bellissima, nella ripresa diventa spettacolare: Khedira colpisce un altro palo e poi costringe Sepe alla prodezza, quindi arriva il 2-0. Lo trova Rugani al 62', grazie a un cross di Mandzukic spizzato dal solito CR7: il centrale deve solo deviare la palla in rete. Ma il Parma non ha alcuna intenzione di cedere: al 65' arriva quindi la rete di Barillà, bravissimo a incornare su cross di Kucka (con Khedira un po' morbido in marcatura). Serve quindi un nuovo colpo del solito Cristiano Ronaldo, e solo un minuto dopo arriva: Mandzukic rifinisce e Cristiano colpisce, stavolta di testa, ancora una volta sul povero Iacoponi che difficilmente passerà una notte serena dopo aver marcato per 90 minuti il fuoriclasse bianconero in serata di grazia.

La doppietta di CR7 incide sulla partita, ma non la chiude: al 74' arriva infatti la rete di Gervinho, addirittura di tacco, ancora una volta su assist di Kucka ma con una deviazione fondamentale di Rugani. Sembra tutto finito, ma al 93' arriva la follia di Mandzukic che, difendendo un pallone sulla bandierina del corner, di fatto crossa al centro. Peccato che l'area sia quella bianconera, dove Inglese raccoglie il pallone, resiste a Rugani e mette al centro dove Gervinho completa la sua incredibile doppietta e regala il pari ai suoi. Togliendo alla Juve due punti, ma soprattutto molte certezze.

SPORTAL.IT | 02-02-2019 22:40