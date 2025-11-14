Sul volley italiano soffia forte il vento dalla Cina: Li Yingying a Milano, Zhuang a San Giovanni

Due colpi di grande effetto per la Numia e la Omag-MT: Yingying e Zhuang promettono di rendere più avvincenti le lotte nei piani alti e bassi della Serie A1 Tigotà.

Soffia forte il vento dalla Cina. Sul massimo campionato italiano di Serie A1 è infatti in atto una piccola invasione di giocatrici cinesi, che nell’ultima settimana hanno infiammato il mercato rendendo possibili nuovi scenari tanto per i discorsi d’alta classifica, quanto per quelli di bassa classifica. Perché gli arrivi di Li Yingying a Milano e di Yushuan Zhuang a San Giovanni in Marignano sono destinati a rimescolare le carte e non solo, perché testimoniano che una nuova ondata di giocatrici dall’Est asiatico è pronta a invadere i massimi campionati europei.

Milano alza la posta: Yingying un anno fa l’ha stregata

Insomma, il primo a non fare salti di gioia potrebbe essere proprio Julio Velasco, che sa bene quanto la pallavolo cinese possa rivelarsi competitiva se messa nelle condizioni di poter far crescere le proprie giocatrici. Ma se negli ultimi anni la nazionale asiatica era rimasta un po’ ai margini del gotha del volley internazionale (l’ultimo grande trofeo vinto è la medaglia d’oro olimpica a Rio 2016: da allora, un bronzo ai mondiali 2018 e nessun altro podio conquistato a seguire), le scelte fatte da Milano e San Giovanni vanno nella direzione di un ritrovato interesse per quell’area geografica.

Su Li Yingying in tanti sono pronti a scommettere a occhi chiusi: la giocatrice del Tianjin Bohai Bank si fece notare già lo scorso dicembre, quando proprio in occasione della sfida del girone eliminatorio nel Mondiale per Club inflisse alla Numia perdite dolorose, realizzando 24 punti (vinsero le cinesi per 3-0: Milano passò per seconda, finendo per incrociare Conegliano in semifinale e salutando il sogno di diventare campione del mondo).

Un segno però deve averlo lasciato nella mente della dirigenza meneghina, tanto da aver convinto la proprietà del Vero Volley ad annetterla al roster non appena saranno terminati i campionati nazionali cinesi (ogni 4 anni in Cina si tengono i “China National Games”: anche Zhu di Conegliano è attualmente impegnata nelle competizioni, in corso di svolgimento a Macao fino al 19 novembre).

Zhuang, la ragazza del futuro: San Giovanni vuole la salvezza

L’altro colpo asiatico l’ha messo a segno la neopromossa Omag-MT, che s’è assicurata una delle giocatrici più “futuribili” del panorama cinese (e non solo). Perché Yushuan Zhuang ha 22 anni e nell’ultimo campionato del mondo Under 21 è stata eletta MVP e migliore schiacciatrice del torneo.

Un innesto con una certa esperienza anche a livello internazionale, essendo ormai stabilmente nel giro della nazionale (è andata anche a Parigi 2024 come riserva) oltre che un punto di forza del Fujian Ximengbao, formazione che milita nella Chinese Volleyball Super League (nel 2023-24 ha vinto il premio di migliore attaccante).

San Giovanni ha così fatto capire alla concorrenza di non voler badare a spese per inseguire quella salvezza che sarebbe un risultato straordinario, pensando alla nutrita concorrenza (4 punti nelle ultime tre partite: qualcosa è comunque già cambiato in Romagna…).