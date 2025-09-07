Sull'aereo della Nazionale esplode l'esultanza sfrenata degli azzurri all'oro del volley

L'Italia di Gattuso ha seguito sui telefonini l'impresa della banda di Velasco sul volo che li porterà a Debrecen, in vista della gara di domani sera

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“E andiamo, vaiiii”. Un urlo collettivo si è sentito sull’aereo che sta trasportando la nazionale di Gattuso a Debrecen dove domani l’Italia affronterà Israele per le qualificazioni Mondiali. Prima di pensare a bissare il rotondo successo sugli estoni gli azzurri sono rimasti incollati ai telefonini per seguire la finale dei mondiali di volley femminile, esultando per il trionfo della banda di Velasco.

Il video dell’esultanza degli azzurri

Nel video diffuso dal giornalista della Rai Lollobrigida, al seguito della nazionale di calcio, si sente l’urlo di gioia della squadra al punto decisivo che ha regalato l’oro alle campionesse olimpiche. Si vedono Frattesi, Calafiori e Bellanova esultare mentre un dirigente batte il cinque a Donnarumma e più in là Bastoni stringe i pugni. L’Italia ha seguito con partecipazione l’impresa di Egonu e compagne, sognando – chissà – di poter rivivere le stesse emozioni vincendo un mondiale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La gioia esplode sul web

Fioccano i commenti dei tifosi: “1 oro olimpico, 1 oro mondiale, 2 oro vnl, 36 vittorie consecutive e tutto questo in meno di due anni. Stiamo vivendo una delle ere più belle nella storia della pallavolo italiana e tutto grazie alle nostre ragazze terribili!! e poi: “sto piangendo SIETE LE PIÙ FORTI E BELLE DEL MONDO (si Julio anche tu)” e anche: “Vorrei spendere due parole per Gaia Giovannini e per il suo servizio devastante che ha messo in ginocchio la difesa turca nel tie break ”

C’è chi scrive: “Per me in assoluto Myriam Sylla l’anima della squadra, la forza morale, la spina dorsale delle azzurre. MVP assoluta, al culmine della maturità tecnica e agonistica” e ancora: “Julio Velasco andrebbe clonato.” e infine: “Io non credo di aver abbastanza parole per questo gruppo. Ma se dovessi descriverle con poche parole userei due termini: tenacia e volontà. Grazie, grazie, grazie, per tutto quello che state facendo e per l’emozioni che mi fate provare ogni volta.”