Suma, duro attacco a Uefa e media

Per il Milan si tratta di un momento di assestamento, con un mercato comunque vivo dopo l’esclusione dalle coppe europee (ma lo sarebbe stato ugualmente con ogni probabilità). Si è detto e scritto molto su quanto accaduto ai rossoneri, troppe volte con inesattezze varie che hanno seriamente minato la pazienza dei sostenitori rossoneri. Nel suo ultimo editoriale però il giornalista Mauro Suma ha deciso di partire all’attacco contro i media e contro la Uefa, per ribadire alcuni concetti che stanno parecchioa cuore ai milanisti.

Vederli all’opera – Dopo quello di Krunic pare che dall’Empoli possa arrivare un altro giocatore, visto che il nuovo regista del Milan sarà Bennacer. Prendere giocatori da una squadra finita in Serie B ha scatenato l’ironia di troppi, e Suma ha sbottato scrivendo: “Tante battutine su Krunic e Bennacer che sono retrocessi con l’Empoli: sapete dov’era Torreira quando lo ha acquistato la Sampdoria? Era in Serie B con il Pescara e aveva appena perso il playoff per salire in Serie A. E poi, scusate il francesismo, dove sta di casa questa ca..ata che se uno è appena retrocesso allora non può più circolare nel mondo del calcio. Se Sturaro ha vinto lo Scudetto e Cuadrado è retrocesso con il Lecce, Sturaro resta Sturaro e Cuadrado resta Cuadrado”.

Bordata alla Uefa – Suma non risparmia neanche la federazione europea, alla quale rivolge una frecciata molto pesante: “Si faccia un giro per il calcio reale, la Uefa. E non rimanga il eterno al chiuso delle torri d’avorio dei comunicati formali. Ecco allora che dove non arrivano le norme e i commi, arriva la legge della strada. E chi ha rapporti e pelo sullo stomaco, fa le plusvalenze, le plusvalizie (lo dice Football Leaks, non certo noi) e le plusvalate”.

SPORTEVAI | 06-07-2019 09:52