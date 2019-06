Suma, che polemica con Juve e Napoli per Krunic

Il nuovo Milan che sarà guidato da Marco Giampaolo sta cominciando a prendere forma. La prima pedina inserita nello scacchiere rossonero è Rude Krunic, centrocampista bosniaco che nell’ultimo campionato di Serie A ha militato nell’Empoli. Anche sui social i sostenitori milanisti sembrano essere contenti del suo approdo a Milanello, anche per la spesa relativamente contenuta per riuscire ad averlo. Non tutti però la pensano così e si è scatenata una polemica a proposito del suo acquisto.

Suma tira in ballo bianconeri e azzurri – Dopo aver sistemato l’organigramma col doppio annuncio di Boban e Maldini il Milan dunque pensa a chi scenderà in campo. Il direttore di Milan Channel Mauro Suma ha fatto notare in maniera piuttosto polemica di come alcuni media hanno riportato la notizia, soffermandosi stranamente su certi particolari del calciatore. Queste le sue parole nel consueto editoriale su Milan News: “Krunic ad aprile 2019 era la stellina che faceva litigare Juventus e Napoli, come si notava proprio ieri sempre con Luca, improvvisamente, un mese e mezzo dopo, è diventato un trentenne prelevato da una squadra retrocessa. Ma come, dirà il tifoso rossonero, non ha 25 anni? Lascia stare, ad ottobre ne farà 26 e ne mancano solo 4 alla trentina”

E su Giampaolo? – Suma ne ha anche per coloro che dubitano che il neo-tecnico possa fare bene, bacchettandoli con una statistica alla mano. Dei 19 allenatori che hanno vinto almeno un trofeo con il Milan, in 18 prima del Milan non avevano mai vinto nulla. Solo Lajos Czeizler aveva vinto 5 campionati svedesi.

SPORTEVAI | 15-06-2019 09:24